От трагедии к трагедии: куда движется российский автопром

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От трагедии к трагедии: куда движется российский автопром
Наша «Волга»


Не оправдавший ожидания рост


Автомобили в России любят – с этим очень сложно спорить. Россияне готовы покупать автомобили даже в такие непростые времена и по очень неоднозначным ценам. Наш потребитель еще и разборчив изрядно. Характерна история с иранскими автомобилями, которые так и не пустили на российский рынок.



Ирану, конечно, удалось создать суверенный автопром, только вот качество и внешний вид машин оставляли желать большего. Не стоит исключать и боязни конкуренции персидских малолитражек с линейкой Granta из Тольятти.

В итоге внутренний рынок страны отдан в распоряжение китайских производителей. С небольшими оговорками, без которых никак.

Для начала попробуем ответить на вопрос – как обеспечить сограждан недорогими, но качественными автомобилями?

На самом деле все предельно просто – достаточно максимально снизить таможенные пошлины. Когда узнаешь, сколько стоит на родине какой-нибудь китайский или корейский кроссовер, просто слезы наворачиваются от цен в российском автосалоне. Популярный Geely Tugela у нас тянет на три с лишним миллиона рублей, а у себя дома даже в топовой комплектации он не более полутора миллионов рублей.

Пошлины и всяческие сборы (например, утилизационные сборы) могут поднять цену на ввозимый из Поднебесной автомобиль в 2–3 раза. Фактически это заградительные пошлины, но специфика российского рынка такова, что брать будут и по таким ценам. Поэтому рецепт блюда «каждому россиянину личное авто» очень прост – снижаем сборы на границе, и покупатели просто сметают все с полок.

Сейчас ёмкость рынка оценивает 1,4–1,6 млн автомобилей в год. С отменой пошлин годовые продажи легко перемахнут за два миллиона и более. Кто откажется от китайского седана с гарантией и полным пакетом современных опций по цене до одного миллиона рублей? Для примера, приблизительно столько стоит Lada Granta и древняя, как динозавр, Niva Classic.

Обнуление таможенных пошлин – хорошо всем. Потребители получают недорогой продукт, автосалоны хорошо зарабатывают на продажах и сервисе, растет вся обслуживающая инфраструктура – ремонтные станции, НПЗ, магазины запчастей и прочее.

Только один минус у такого сценария – отечественные автопроизводители мгновенно умирают. «Автоваз» в первую очередь, так как не смог организовать производство конкурентоспособных автомобилей. По разным причинам, но не сумел. УАЗ какое-то время проживет на оборонных заказах, но и он прикажет долго жить.

Смерть автозаводов означает не только отсутствие суверенных машин в салонах, но и гигантские очереди на биржи труда по всей стране. Автомобильная отрасль представляет собой многотысячную сеть мелких производителей, работающих для главного конвейера в Тольятти и Ульяновске. Начиная от сталепрокатчиков и заканчивая шинными предприятиями.

В итоге никому такой сценарий даром не нужен, поэтому государству приходится балансировать на грани. С одной стороны, не задирать таможенные сборы, а с другой, попытаться обеспечить россиян качественными и относительно доступными автомобилями.

Началось это не сейчас, а с 2000-х годов, когда правительство запустило в страну автопроизводителей со всего мира. Но с условием максимальной локализации производства. Так появились заводы VW, Hyundai, Renault, Ford, Mercedes-Benz, BMW и многие другие. Кто-то собирал по полному циклу, а кто-то только отвертками крутил.

И здесь случилась первая трагедия отечественного автопрома – тотальный захват импортными технологиями. Зачем развивать собственную конструкторскую школу в Тольятти, если Renault-Nissan все привезет и всему сам научит. Незадолго до спецоперации французы должны были убить платформу Vesta и фактически пересадить все Lada на шасси Renault.

Конструкторский штаб в Тольятти упразднялся для скромного отделения по доводке импортной техники под российские реалии. К 2030 году в России бы никто не умел разрабатывать легковые автомобили и ставить их на конвейер.

Называйте это как хотите, но это пример диверсии государственного масштаба.


Lada Iskra. Источник: procrossover.ru

И сейчас до конца не отошли от «взаимовыгодного» сотрудничества с Западом. Для примера, сейчас «Автоваз» готовит новинку Lada Iskra, которая построена на санкционной платформе Renault Logan. Только теперь французы никакого отношения к ней, разумеется, не имеют.

Надо отдельно отметить, что в России сейчас очень трудоемко и дорого создать автомобили с нуля. Примерные затраты доходят до 3–4 миллиардов долларов и требуют 3–5 лет работы. Так работают западные и азиатские концерны, у которых нет проблем с доступом к квалифицированным индженерам-проектировщикам и технологиям. У нас же с этим большие проблемы.

Оцените, сколько времени потребовалось просто для организации сборки китайской АБС – «Итэлма» запустила завод в Костроме в июле 2023 года. А подушки безопасности планируют делать в России только в 2025 году.

Привет Китаю и спасибо


В России нет ни одного автомобиля, разработанного с чистого листа. Vesta, как и Granta, ведут родословную от ВАЗ-2108 начала 80-х годов. И даже Niva Travel, которая ранее именовалась Chevrolet Niva, а еще ранее ВАЗ-2123 «Нива», также родом из середины 80-х годов. Только до ума модель доводилась уже в новой России.

Единственным автомобилем, собранным в России от и до, можно считать Aurus. Только вот стоит он несколько десятков миллионов рублей, выпускается единицами и лишь подтверждает отсутствие компетенций в массовом легковом автомобилестроении.

Поэтому все разговоры о возрождении брендов «Москвич» и Volga – это попытка расположить покупателя ностальгическим именами и запутать западных злодеев. Россиянам под советским соусом предлагают китайский ширпотреб в надежде, что американцы не введут санкции против поставщиков. Глядишь, не разберутся или просто глаза закроют. Как, например, закрыли глаза французы на сборку в Калужской области Citroen.

Конечно, все поставляется из Китая и формально не имеет отношения к европейскому офису. Но кто поверит в то, что у Парижа нет возможности запретить китайцам лепить двойной шеврон на радиаторную решетку Citroen из России. Как говорится в таких случаях, все всё понимают. Например, корейцы, запустившие крайне мутную схему со сборкой автомобилей Solaris под Санкт-Петербургом. Под таким именем скрываются машины Kia и Hyundai, некогда мегапопулярные в России.

В истории все запутано. Неизвестно, например, откуда будут браться комплектующие, когда закончатся запасы на складах, пылящиеся с 2022 года. Неужели, Южная Корея к нам все-таки вернулась и наладит поставки? Похоже, что именно так. Корейцы и французы не смогли пройти мимо 60-процентного роста автомобильного рынка в 2023 году и решили отхватить свой кусок. Тем более маржу на нашем мутном рынке можно снять очень хорошую.

Что же предпринимает государство в таких непростых условиях?

Движения очень противоречивые.

С одной стороны, политика протекционизма позволила «Автовазу» на голубом глазу предлагать машины в ценовом диапазоне в 1–2,5 млн рублей, что иначе как диким не назвать.

С другой стороны, правительство всячески старается провернуть трюк 2000-х годов и пригласить автопроизводителей на пустующие сборочные предприятия. Это и рабочие руки потребует, и производство локализовать китайцы будут вынуждены, иначе никаких льгот. Только вот Китай пока прохладно к этому относится – число локализованных производств можно по пальцам пересчитать.

Если все получится, то мы в очередной раз повторим историю с потерей конструкторской школы. Только теперь «Автоваз» будет душить не альянс Renault-Nissan, а какой-нибудь Geely или Chery.


Кто скажет, зачем стране такой электромобиль «Атом», если даже машины с ДВС мы едва умеем?

А еще мы увлеклись электромобилями, в которые уходят сотни миллионов рублей. Например, активно работают над платформой «Атом», которую позиционируют как «электромобиль-гаджет с широкими возможностями персонализации и цифрового взаимодействия с городом». Очень своевременная машина, ничего не скажешь.

Для того, чтобы сохранить остатки автопрома, правительству необходима масштабная программа производства новых автомобилей. Да, этот будет дорого и небыстро, но крайне необходимо. У целой линейки откровенно устаревших автомобилей нет прямой замены. Речь о «Ниве», обо всех УАЗах, о стареющей платформе Vesta, да и Volga должна быть «Волгой», а не Changan, как сейчас.

Не стоит повторять трюк 2000-х с локализацией импортных машин, гораздо перспективнее вспомнить и воспроизвести путь советского автопрома 60–80-х годов, плодами которого мы до сих пор пользуемся. Сделать это за 5–6 лет вполне возможно, надо только захотеть.
11 комментариев
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  1. deathtiny Звание
    deathtiny
    +3
    Сегодня, 04:32
    вопрос: а оно нам надо?
    если в самом лучшем случае, получится, как у Ирана - суверенное, но не шибко качественное и компромиссное по красоте и комфорту?
    "тысячи безработных"?... дык вокруг все воют "работников нет"...
    не проще ли озознанно сказать "легковое массовой автомобиле - не наше", и строить ядерные реакторы и ракеты? а пошлины снять и тем удешевить и личные авто, и услуги такси...

    PS я без предубеждений к автоВАЗу... делал бы недорогое, достаточно качественное - и можно покупать кататься, но если ну не выходит каменный цветок, не один десяток лет...
    1. Абигор Звание
      Абигор
      +5
      Сегодня, 04:45
      Ага..навеяло по этому поводу грустный анекдот:
      Руководство «АвтоВАЗа» предъявило претензии к китайцам, почему они не подделывают их автомобили. На что китайцы ответили, что они пытались, но машины получались лучше и дешевле.
      гораздо перспективнее вспомнить и воспроизвести путь советского автопрома 60–80-х годов, плодами которого мы до сих пор пользуемся. Сделать это за 5–6 лет вполне возможно, надо только захотеть.
      что-то слабо верится...Скорее всего,что останется все,как есть на данный момент:
      АвтоВАЗ представил новейший российский автомобиль с рабочим названием 習近平
      1. parusnik Звание
        parusnik
        0
        Сегодня, 06:31
        Ага..навеяло по этому поводу грустный анекдот:
        Купила компания Мерседес завод АвтоВАЗ.Перенастроили производство, запускают конвейер...Бац! на выходе Жигули!Демонтируют оборудование, пригнали новое из Германии, установили,наладили, запускают.!!! снова Жигули!Увольняют весь персонал завода, привозят работников из Германии,налаживают, проверяют, запускают. На выходе вновь - Жигули!Около завода холм, на нём отдыхают главный инженер и директор завода (оба с приставкой "экс"). Смотрят на всё это.Инженер директору:
        - А я тебе говорил - место проклятое! А то всё "руки не из того места выросли, руки не из того места выросли"...
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 04:52
      Снять пошлины..Хорошо бы.Только опять же-продавцы задерут цены до небес.По поводу безработицы.Ну раз занимаемся протекционизмом,то и флаг в руки.Ручное управление-снижение цен на автотаз и расширение производства
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +2
        Сегодня, 05:38
        это пример диверсии государственного масштаба.
        И таких диверсий полно !
  2. parusnik Звание
    parusnik
    +2
    Сегодня, 05:40
    воспроизвести путь советского автопрома 60–80-х годов, плодами которого мы до сих пор пользуемся.
     Какой советский путь в капиталистическом государстве? Буржуй ,лучше себе яхту закажет у не дружественных партнеров, чем по советскому пути пойдет, потому как прибыль сразу не получит, а в советский путь,необходимо вкладываться и прежде всего в различные отрасли образования,затем в различные сферы производства ...на эти деньги,для себя, столько ништяков можно получить..Дворцы,яхты..И сразу..А советский путь,получение прибыли через 10 лет,оно ему,патриоту,это надо?Тем более,он сам на иномарке ездит..
  3. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +4
    Сегодня, 05:52
    От трагедии к трагедии: куда движется российский автопром

    Туда же, куда движется авиапром и все остальные «промы».
    Какая-то запланированная диверсия со стороны буржуев: уничтожить всю отечественную промышленность, настроить банков и бирж и заниматься торговой спекуляцией...Не торговлей с минимальными разумными надбавками, получая прибыль от увеличения товарооборота, а тупым ежегодным повышением цен...
    Помните историю с подсолнечным маслом и неурожаем подсолнечника?
    Скорее всего в России оскудела почва: не растут на ней государственные мужья, только воры, спекулянты, политологи и прочий чертополох.
    1. parusnik Звание
      parusnik
      +1
      Сегодня, 05:59
      Скорее всего в России оскудела почва:
      "...но на заколдованном месте никогда не было ничего доброго. Засеют как следует, а взойдет такое, что и разобрать нельзя: арбуз не арбуз, тыква не тыква, огурец не огурец... черт знает что такое!"(с) Н.В.Гоголь."Заколдованное место"
  4. Vita VKO Звание
    Vita VKO
    +1
    Сегодня, 05:57
    В автопроме России все стало приметивно и просто ещё с начала 90-х, когда мафия и бандиты захватили эту отрасль.
    Сейчас каждая семья в России вынуждена в два раза переплачивать за свое авто. Это иначе как бандитизмом по государственной крышей назвать нельзя.
  5. ВПК-65 Звание
    ВПК-65
    0
    Сегодня, 06:16
    А может «АвтоВАЗа» и не было никогда, а был «Авто-FIAT» ?
    Копните историю, не автостроения (бытовуха), а параллельные, прерогативные направления которыми занималась молодая советская страна. Например авиастроение, откуда взяли ведущих конструкторов помните? Они были все любители - энтузиасты своего дела (фанаты). Откуда начинали они все? Энтузиасты из сараев и подвалов, оттуда же и вся ракетная техника пошла — ГИРД в 1933 г. группа располагалась в Москве, в подвале дома №19 (возглавлял О.К. Антонов). Руководитель — С.П. Королев. Решили, что стране нужна авиация - нашли таланты. А назначили бы "назначенцев", хрен бы взлетело, они бы 8 часов в КБ в носу отковыряли как положено и домой пошли.
    Аналогичным образом в стране создавался ракетный щит, космическая программа, ядерная программа (говорят, что Берия был выдающийся организатор, кадры очень удачно подбирал). Направлений без которых республике было не выжить, было много... так что создается такое впечатление, что на автопром просто нормальных конструкторов не хватило, остались одни "серые посредственности". Но ведь и их нужно было куда-то примазать, а куда пристроить "родную кровинушку" (деток оболтусов руководителей всех мастей)? А тут подвернулся этот итальянский FIAT, это же просто кландайк для посредственностей, тут конструкторами можно просто числится, а не работать. Возможно так оно и пошло-поехало? А теперь на том месте где «АвтоВАЗ», и даже рядом создать что нибудь хорошее не получится, нужно начинать с нуля как деды создавали авиастроение.
    P.S. из энтузиастов я только о Николае Фоменко слышал, но имхо: Илон Маск из него не получится no
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Marussia_Motors
  6. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    0
    Сегодня, 06:24
    Необходимо поручить разработку автомобилей Росатому и всё получится. Но это не точно.