Эстонский президент: Задача Эстонии - остановить российскую военную машину и поставить Россию на колени
Марионеточным властям Эстонии вновь приходится озвучивать то, что от них требует Вашингтон. Отсутствие независимости даёт о себе знать, и часто приобретает это откровенно «театральный» характер.
На днях премьер Эстонии Кая Каллас в интервью западным журналистам объявила, что президент России «старается не дать ей возможности возглавить НАТО». По словам Каллас, «Путин препятствует этому, так как тогда она в альянсе остро поставит вопрос об отправке контингентов стран НАТО на Украину».
Свои «пять евроцентов» пришлось на этом фоне вставить и президенту Эстонии Алару Карису. По словам этого деятеля, «сейчас задача Эстонии - остановить российскую военную машину». Мало того, по словам Кариса, «он готов сделать всё, чтобы поставить Россию и Путина на колени».
Карис:
Эстонский президент заявил о том, что если Россия «будет поставлена на колени, то можно начинать серьёзное обсуждение безопасности Украины, полного прекращения войны».
О том, каким образом Карис собирается «ставить на колени» Россию и Владимира Путина, он не пояснил. Возможно, с помощью упомянутой Каи Каллас во главе НАТО…
В самой Прибалтике нашлись адекватные люди, которые подняли заявления Карис на смех.
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