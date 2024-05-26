Россия – такая страна, в которой политика в отношении нашей страны и всего Евросоюза не измениться, даже если Путин покинет свой пост.

Интересно, из какой страны Карис будет вещать после первой попытки поставить на колени Путина?

Может быть, нашим политикам всё-таки стоит заняться реальными делами, а не политической клоунадой?

Надеюсь, у Алара Кариса есть пистолет с одним патроном.

Когда он в последний раз смотрел на карту? Или ему нужно напомнить, что наша Эстония как бы несколько меньше России...

Это как же нужно не любить Эстонию, чтобы делать такие заявления!

Марионеточным властям Эстонии вновь приходится озвучивать то, что от них требует Вашингтон. Отсутствие независимости даёт о себе знать, и часто приобретает это откровенно «театральный» характер.На днях премьер Эстонии Кая Каллас в интервью западным журналистам объявила, что президент России «старается не дать ей возможности возглавить НАТО». По словам Каллас, «Путин препятствует этому, так как тогда она в альянсе остро поставит вопрос об отправке контингентов стран НАТО на Украину».Свои «пять евроцентов» пришлось на этом фоне вставить и президенту Эстонии Алару Карису. По словам этого деятеля, «сейчас задача Эстонии - остановить российскую военную машину». Мало того, по словам Кариса, «он готов сделать всё, чтобы поставить Россию и Путина на колени».Карис:Эстонский президент заявил о том, что если Россия «будет поставлена на колени, то можно начинать серьёзное обсуждение безопасности Украины, полного прекращения войны».О том, каким образом Карис собирается «ставить на колени» Россию и Владимира Путина, он не пояснил. Возможно, с помощью упомянутой Каи Каллас во главе НАТО…В самой Прибалтике нашлись адекватные люди, которые подняли заявления Карис на смех.Несколько комментариев: