Эстонский президент: Задача Эстонии - остановить российскую военную машину и поставить Россию на колени

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Эстонский президент: Задача Эстонии - остановить российскую военную машину и поставить Россию на колени

Марионеточным властям Эстонии вновь приходится озвучивать то, что от них требует Вашингтон. Отсутствие независимости даёт о себе знать, и часто приобретает это откровенно «театральный» характер.

На днях премьер Эстонии Кая Каллас в интервью западным журналистам объявила, что президент России «старается не дать ей возможности возглавить НАТО». По словам Каллас, «Путин препятствует этому, так как тогда она в альянсе остро поставит вопрос об отправке контингентов стран НАТО на Украину».



Свои «пять евроцентов» пришлось на этом фоне вставить и президенту Эстонии Алару Карису. По словам этого деятеля, «сейчас задача Эстонии - остановить российскую военную машину». Мало того, по словам Кариса, «он готов сделать всё, чтобы поставить Россию и Путина на колени».

Карис:

Россия – такая страна, в которой политика в отношении нашей страны и всего Евросоюза не измениться, даже если Путин покинет свой пост.

Эстонский президент заявил о том, что если Россия «будет поставлена на колени, то можно начинать серьёзное обсуждение безопасности Украины, полного прекращения войны».

О том, каким образом Карис собирается «ставить на колени» Россию и Владимира Путина, он не пояснил. Возможно, с помощью упомянутой Каи Каллас во главе НАТО…

В самой Прибалтике нашлись адекватные люди, которые подняли заявления Карис на смех.

Несколько комментариев:

Интересно, из какой страны Карис будет вещать после первой попытки поставить на колени Путина?

Может быть, нашим политикам всё-таки стоит заняться реальными делами, а не политической клоунадой?

Надеюсь, у Алара Кариса есть пистолет с одним патроном.

Когда он в последний раз смотрел на карту? Или ему нужно напомнить, что наша Эстония как бы несколько меньше России...

Это как же нужно не любить Эстонию, чтобы делать такие заявления!
70 комментариев
Информация
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  1. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +11
    Сегодня, 21:18
    Прочел заголовок и чуть не упал. ) да. Это-н-н-н-ния, эт-т-т-то- сил-а-а-а-а..
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +22
      Сегодня, 21:27
      президенту Эстонии Алару Карису. По словам этого деятеля, «сейчас задача Эстонии - остановить российскую военную машину». Мало того, по словам Кариса, «он готов сделать всё, чтобы поставить Россию и Путина на колени».

      Вот за что мне нравятся эстонцы, они на анекдоты про себя не обижаются! По крайней мере, первые два-три дня.
      1. НИКНН Звание
        НИКНН
        +2
        Сегодня, 21:34
        Эстонский президент: Задача Эстонии - остановить российскую военную машину и поставить Россию на колени
        Да гну нафиг действительно?
        1. alex-defensor Звание
          alex-defensor
          +3
          Сегодня, 21:50
          Эстонский президент: Задача Эстонии - остановить российскую военную машину и поставить Россию на колени

          Да просто Эстонцы в открытую не могут сказать, что с нетерпением ждут возвращения России. Вот и выбрали такую неявную форму позвать Россию к себе.
          Ждите, ребята, скоро придем fellow
          1. НИКНН Звание
            НИКНН
            0
            Сегодня, 21:53
            Да ладно не могут или всем по хрену?
          2. НИКНН Звание
            НИКНН
            0
            Сегодня, 21:56
            Им чего бояться? они на хрен ни кому не нужны.
          3. Альф Звание
            Альф
            +1
            Сегодня, 23:01
            Цитата: alex-defensor
            Ждите, ребята, скоро придем

            А на фига они нам нужны ? Если только решить вопрос выхода к морю ? Но тогда надо с местными решать вопрос по методу ИВС, как в анекдоте-И вся Сибирь заговорила по эстонски.
        2. frruc Звание
          frruc
          0
          Сегодня, 23:21
          по словам Кариса, «он готов сделать всё, чтобы поставить Россию и Путина на колени».

          Ух ты ! Смотри не пукни, карис. feel
      2. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 21:51
        по словам Кариса, «он готов сделать всё, чтобы поставить Россию и Путина на колени».

        А сделать всё это что...??? Клизму с утра поставить после слабительного, а на ночь выпить горячего молока с мёдом...??? Или постоянно нести вот такую пургу в жёлтой прессе после принятия пургена ...??? Мы то считали Зеленского клоуном, а он европейским политикам клоунам и в подмётки не годится...
    2. Last centurion Звание
      Last centurion
      +16
      Сегодня, 21:28
      Вы не так читаете. Это их ответ для наших тупых голубей мира. Им прям без перевода говорят - хотим вас всех убить. А голуби мира такие - а мы готовы к переговорам... Как можно разговаривать с убийцами? Им надо маслину промеж глаз!
      1. НИКНН Звание
        НИКНН
        0
        Сегодня, 21:46
        Цитата: Last centurion
        Как можно разговаривать с убийцами?

        Ну знаете, вот у меня счетчик газа перестал сегодня показывать показания, я вроде и и в состоянии эту проблему решить бы, да вот пломбу мне снять ни кто не разрешит... Тут так же. И мы пришли к тому, что от какого то не адекватного Байена, ну как ни странно, но и мы зависим.
        1. НИКНН Звание
          НИКНН
          +1
          Сегодня, 21:47
          А может и не от Байдена это все, а от нас?
    3. ABC-schütze Звание
      ABC-schütze
      +1
      Сегодня, 21:50
      А "чё" ему?.. Задача лёгкая...

      Флакон "Вана Томас" в буфете BALTDEFCOL заглотил. И "ставь" смело...
    4. Аргон Звание
      Аргон
      0
      Сегодня, 22:04
      . Может эстонцам и другим падшим странам лучше встать с колен и сказать гегемону кое что "ласковое"?!
      1. Альф Звание
        Альф
        0
        Сегодня, 23:02
        Цитата: Аргон
        . Может эстонцам и другим падшим странам лучше встать с колен и сказать гегемону кое что "ласковое"?!

        Тогда гегемон косточку не даст.
    5. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 23:00
      Андрей Николаевич после 0,25 мною установлена причина таких громогласных заявлений эстонца.Мы на их буй ложили свой болт.Вот и пригодились кораблики маломерки.
  2. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    +5
    Сегодня, 21:18
    Это как же нужно не любить Эстонию, чтобы делать такие заявления!

    Какая связь между Эстонией и эстонским президентом? Он Америку любит. Ну, или Америка любит его. Там сейчас хрен поймёшь, кто кого, куда и как...
    1. Electrical Звание
      Electrical
      0
      Сегодня, 21:26
      Там сейчас хрен поймёшь, кто кого, куда и как...
      Судя по явно отшибленым мозгам, примерно понятно кого и куда. laughing
      Впрочем есть вариант что у них мози не там где у нормальных людей. Хотя сути это ни сколько не меняет. lol
  3. stelltok Звание
    stelltok
    +1
    Сегодня, 21:21
    С ума посходили.
    Что у них с головой?
    1. михаилл Звание
      михаилл
      0
      Сегодня, 22:26
      Цитата: stelltok
      С ума посходили.
      Что у них с головой?

      Да еще Ивану 4 их шведы продали, а потом пошло-поехало.
      Даже в конце Российской Империи, в начале 20го века,- дороги и порты, а что там из леса выходит? Девку купить? Уже 12 лет? Ты их откармливай получше!
    2. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      0
      Сегодня, 22:37
      Цитата: stelltok
      Что у них с головой?

      – Что у вас головой?
      – Деньги!
    3. Альф Звание
      Альф
      0
      Сегодня, 23:03
      Цитата: stelltok
      С ума посходили.
      Что у них с головой?

      А куда им деваться ? Они ж на подсосе у ЕС и Штатов.
  4. Мореход Звание
    Мореход
    +3
    Сегодня, 21:21
    Какой смешной заголовок, какая страна - такой и президент.
    1. tatarin1972 Звание
      tatarin1972
      +3
      Сегодня, 21:30
      Страна то возможно была бы нормальной, но у власти имбецилы. Каков поп таков приход.
    2. Владимир80 Звание
      Владимир80
      -3
      Сегодня, 21:37
      Какой смешной заголовок, какая страна - такой и президент

      Мы "ржем" над ними, они "ржут" над нашими красными линиями....
      1. 30 вис Звание
        30 вис
        +2
        Сегодня, 21:50
        Цитата: Владимир80
        Какой смешной заголовок, какая страна - такой и президент

        Мы "ржем" над ними, они "ржут" над нашими красными линиями....

        Предлагаете таки расчехлить ядрён батон ? Давайте лучше будем рисовать красные линии ... А эстонии , латвии , чехии , германии тявкают по тем нотам которые "лорды ротшильды " поставили перед ними и приказали , -" строго по нотам !" А то !!!!
      2. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        +1
        Сегодня, 22:41
        Цитата: Владимир80
        они "ржут" над нашими красными линиями

        Они о наших красных линиях вряд ли догадываются, потому как эти красные линии существуют в основном в головах наших турбо-караул-патриотов и ЦИПСошных провокаторов...
  5. Paul Zewike Звание
    Paul Zewike
    +4
    Сегодня, 21:23
    Эстония, Карл! Комментарий слишком короткий!
    1. Николай Иванов_5 Звание
      Николай Иванов_5
      0
      Сегодня, 23:17
      Трибалтийские тугодумы все делают, что бы их стерли с лица земли.
  6. Андрей ВОВ Звание
    Андрей ВОВ
    +1
    Сегодня, 21:23
    Что то такое забористое.. Наверное самогон с хутора на птичьем помете
  7. PValery53 Звание
    PValery53
    +1
    Сегодня, 21:23
    „Эстонский президент: Задача Эстонии - остановить российскую военную машину и поставить Россию на колени“
    - Сначала пусть научится выполнять команду „апорт“.
    1. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      +1
      Сегодня, 22:43
      Цитата: PValery53
      Сначала пусть научится выполнять команду „апорт“

      Это для служебных и боевых, а для декоративных достаточно «к ноге» и «голос».
  8. Владимириус Звание
    Владимириус
    +1
    Сегодня, 21:24
    это какую такую траву они там курят или грибочков объелись? поставить Россию на колени - чем меньше моська, тем громче лает
  9. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +1
    Сегодня, 21:24
    Эк, его разобрало! Во, дает!
  10. Есаул Звание
    Есаул
    +1
    Сегодня, 21:26
    Глубокий Кариес до пульпита доведёт
  11. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 21:27
    Истеричные блохи решили победить медведя.
  12. Shkworen Звание
    Shkworen
    +3
    Сегодня, 21:28
    что тут можно сказать... мал клоп, да вонюч :)
  13. Саша с Уралмаша Звание
    Саша с Уралмаша
    +1
    Сегодня, 21:29
    Какая разница чего бухтят по методичке эти куклы!Рекламу делать только .
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      -1
      Сегодня, 21:36
      Какая разница чего бухтят по методичке эти куклы

      Согласен на все 100%, слушать разговоры и заявления кукол и там, и тут- бестолковое занятие....
  14. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 21:30
    Предлагаю, Эстонию бить последней.Подозреваю нас будут встречать с Российскими флагами,а этот гадёныш с Советским.
    1. Альф Звание
      Альф
      +1
      Сегодня, 23:06
      Цитата: tralflot1832
      Предлагаю, Эстонию бить последней.Подозреваю нас будут встречать с Российскими флагами,а этот гадёныш с Советским.

      Пару лет назад уже пробовали. Они провели учения на тему "внезапное вторжение России". Выяснились интересные моменты. При якобы захвате одного городка НИКТО из местных не бросился звонить "наверх", а из окон стали вывешивать простыни и триколоры.
  15. Mike777 Звание
    Mike777
    +7
    Сегодня, 21:33
    Please send the dumbest president send all your soldiers to Ukraine not blabbing, so all your arm forces including reserves and conscript that is not even up to 300000 soldiers we all come home in a body bag in less than a month, you think Washington we destroy itself for Europe. Present European politicians are the dumbest in history of Europe. Washington is only interested in Europe destroying itself with Russia to completely eliminate competitors but this idiots don't understand
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +5
      Сегодня, 21:40
      Мike 777.Не смотря на то что завтра понедельник ,половина мужского населения России ,начала искать в холодильнике водку,дрожащими руками от истерики от смеха.Мне пришлось в магазин сбегать. hi drinks
    2. Теренин Звание
      Теренин
      +3
      Сегодня, 21:54
      Цитата: Mike777
      Please send the dumbest president send all your soldiers to Ukraine not blabbing, so all your arm forces including reserves and conscript that is not even up to 300000 soldiers we all come home in a body bag in less than a month, you think Washington we destroy itself for Europe. Present European politicians are the dumbest in history of Europe. Washington is only interested in Europe destroying itself with Russia to completely eliminate competitors but this idiots don't understand

      Перевод.
      Пожалуйста, пошлите самого тупого президента, пошлите всех своих солдат на Украину, не разбалтывая, так что все ваши вооруженные силы, включая резервистов и призывников, это даже не до 300 000 солдат, мы все вернемся домой в мешках для трупов меньше чем через месяц, вы думаете, Вашингтон, мы уничтожаем себя ради Европы. Нынешние европейские политики - самые тупые в истории Европы. Вашингтон заинтересован только в том, чтобы Европа уничтожила меня.
  16. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 21:38
    Задача Эстонии - остановить российскую военную машину и поставить Россию на колени
  17. Юра Звание
    Юра
    0
    Сегодня, 21:38
    На днях премьер Эстонии Кая Каллас в интервью западным журналистам объявила, что президент России «старается не дать ей возможности возглавить НАТО». По словам Каллас, «Путин препятствует этому, так как тогда она в альянсе остро поставит вопрос об отправке контингентов стран НАТО на Украину».
    Мнит дама о себе сильно, а Путин хоть знает кто она такая и из какой дыры вещает? Президенту России есть какое нибудь дело, до какой-то Каи? Ходит мелочь пузатая, рот зачем-то открывает, без разрешения, лучше она им ела бы, а не использовала не по назначению.
  18. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 21:42
    премьер Эстонии Кая Каллас в интервью западным журналистам объявила, что президент России «старается не дать ей возможности возглавить НАТО». По словам Каллас, «Путин препятствует

    Мне кажется, Путин наоборот помогает. Ибо тогда НАТО точно развалится
  19. DIM(a) Звание
    DIM(a)
    0
    Сегодня, 21:43
    ощущение, что президенту эстонии пора ставить на колени премьера... и пусть удовлетворят друг-друга.
  20. volgast1970 Звание
    volgast1970
    +2
    Сегодня, 21:43
    Эстонци на генном уровне рабы крестоносцев с конца 12-го начала 13-го веков. " Онеметченые" , они готовы с радостью выносить горшки из под бывших солдат вермахта. Так что ничего нового их президент не сказал.
  21. Лешак Звание
    Лешак
    +7
    Сегодня, 21:44
    Задача Эстонии - остановить российскую военную машину и поставить Россию на колени

    Вспомнился анекдот: Муж рассказывает: "Жена передо мной на коленях ползает. И что она говорит? Вылазь, гафнюк, из под кровати!" wink
  22. Serhio250381 Звание
    Serhio250381
    0
    Сегодня, 21:50
    Задача Эстонии - остановить российскую военную машину и поставить Россию на колени

    laughing laughing laughing
  23. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 21:50
    Что такого сожрал этот кая каллас. Я б тоже попробовал. Но меня не всё берёт. Мне кажется меня бы так не шторкнуло. Что это может быть? Стоит, говорит, море по колено. Это кокс - не иначе
  24. Франк Мюллер Звание
    Франк Мюллер
    0
    Сегодня, 21:51
    "Ай Моська, знать она сильна! Коль лает на слона!" (из басни И.А. Крылова "Слон и Моська") lol
  25. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 21:53
    Эстонский президент: Задача Эстонии - остановить российскую военную машину и поставить Россию на колени
    . Хотят попробовать, самоубится... флаг им меж булок и вперёд...
  26. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +3
    Сегодня, 21:54
    А чем это не повод для мобилизации у нас?
    Почему в ООН не озвучено, что Эстония и Польша агрессоры и хотят развязать войну?
    1. Пленник Звание
      Пленник
      0
      Сегодня, 23:23
      Просто их в серьез не принимают. Ну, как деревенских дурачков или городских сумасшедших. sad
  27. Million Звание
    Million
    0
    Сегодня, 22:04
    Дайте ему щелбан по лбу!
  28. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 22:10
    Эстонский президент: Задача Эстонии - остановить российскую военную машину и поставить Россию на колени

    Чувак страдает манией величия, своего и своей страны! fellow lol
    Даже простейшее сравнения территории, населения и экономики должно показать, разумному, что ловить здесь не чего.
    Но находится вот такая шавка, что лает из подворотни, считая себе царём улицы! lol
  29. KelWin Звание
    KelWin
    0
    Сегодня, 22:11
    Россия – такая страна, в которой политика в отношении нашей страны и всего Евросоюза не измениться, даже если Путин покинет свой пост.

    О как) интересно, он сам то понял, что сказал?)) Говорящая клякса на карте, ужс .)
  30. Knell Wardenheart Звание
    Knell Wardenheart
    0
    Сегодня, 22:21
    Эстонский берсерк стоит пары тысяч отборных солдат :-) Не иначе..
    1. svarog77 Звание
      svarog77
      0
      Сегодня, 22:50
      Не иначе как этот? lol
      ......................................
  31. Dizel200 Звание
    Dizel200
    0
    Сегодня, 22:30
    Шутка повторенная дважды, становиться фарсом. Вроде так звучит. А так надоели эти шакалы своими заявлениями. По началу это бесит,чего и добиваются,сейчас даже не раздражает,что потом будет. Ну все хорошо в меру. Это уже не просто перебор а смахивает на диагноз
  32. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 22:38
    О том, каким образом Карис собирается «ставить на колени» Россию и Владимира Путина, он не пояснил. Возможно, с помощью упомянутой Каи Каллас во главе НАТО…

    Возможно это самый краткий коммент: feel
  33. Александр58 Звание
    Александр58
    0
    Сегодня, 22:56
    А как он собирается это провернуть ? - под колёса кинется ? Надо нам эти наши территории возвращать, тогда и на Балтике вони намного меньше будет.
  34. JÜRGEN WEGNER Звание
    JÜRGEN WEGNER
    0
    Сегодня, 23:06
    Разрешите мне добавить комментарий в виде цитаты:-"дядя, ты Ду..ак"?
  35. Stenolaz Звание
    Stenolaz
    +1
    Сегодня, 23:10
    Чухонский провокатор. Самолет уже готов к взлету в случае чего.
  36. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 23:21
    laughing Старичок совсем больной, а лечить некому. Врачей хохот разбирает от его речей, шприцы и усмирительные рубахи из рук валятся.
  37. костя1
    костя1
    0
    Сегодня, 23:26
    Кто-нибудь может представить как Истония нас остановит и поставит на колени?
  38. Самоходчик Звание
    Самоходчик
    0
    Сегодня, 23:26
    Сколько же он выпил, чтобы такое излить.
  39. Neo-9947 Звание
    Neo-9947
    0
    Сегодня, 23:34
    Задача Эстонии - остановить российскую военную машину и поставить Россию на колени

    Кто там поближе, передайте этому бородатому, что он сделал наш вечер.
    Развеселил Россию от души.