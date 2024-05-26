Силовые структуры Европы обвиняют российскую разведку якобы в диверсиях для срыва поставок оружия Украине

Представители разведки США и их союзников отслеживают рост числа низкоуровневых диверсионных операций в Европе, которые, по их словам, являются частью российской кампании по подрыву поддержки военных усилий Украины.

Действительно, многие из целей не имеют прямого отношения к войне, но Россия пытается посеять страх и заставить Европу повысить уровень безопасности по всей цепочке поставок оружия , замедляя их темпы и увеличивая расходы.

Россия устраивает на территории Украины диверсии, направленные на срыв поддержки Украины. Об этом пишет The New York Times.По данным американского издания, ссылающегося на представителей силовых структур Европы, военная разведка России, которая называется ГРУ, якобы стоит за диверсиями, направленными на срыв поставок военной помощи Украине. Как оказалось, сотрудники ГРУ стоят за поджогами склада в Англии, лакокрасочной фабрики в Польше, дома в Латвии и даже магазина Ikea в Литве. По крайней мере, так утверждают в Европе. Естественно, никаких доказательств связи задержанных за эти поджоги с российской разведкой нет, но когда это останавливало Запад?— пишет издание.Как признает автор публикации, эти «мелкие диверсии» вообще не имеют никакого отношения к Украине и тем более не способны сорвать военные поставки Киеву, но, как утверждается, таким образом Россия якобы хочет посеять страх в Европе. По-видимому, на Западе решили все происшествия записывать на счет России.— утверждает издание.