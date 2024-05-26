Силовые структуры Европы обвиняют российскую разведку якобы в диверсиях для срыва поставок оружия Украине

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Силовые структуры Европы обвиняют российскую разведку якобы в диверсиях для срыва поставок оружия Украине

Россия устраивает на территории Украины диверсии, направленные на срыв поддержки Украины. Об этом пишет The New York Times.

По данным американского издания, ссылающегося на представителей силовых структур Европы, военная разведка России, которая называется ГРУ, якобы стоит за диверсиями, направленными на срыв поставок военной помощи Украине. Как оказалось, сотрудники ГРУ стоят за поджогами склада в Англии, лакокрасочной фабрики в Польше, дома в Латвии и даже магазина Ikea в Литве. По крайней мере, так утверждают в Европе. Естественно, никаких доказательств связи задержанных за эти поджоги с российской разведкой нет, но когда это останавливало Запад?



Представители разведки США и их союзников отслеживают рост числа низкоуровневых диверсионных операций в Европе, которые, по их словам, являются частью российской кампании по подрыву поддержки военных усилий Украины.

— пишет издание.

Как признает автор публикации, эти «мелкие диверсии» вообще не имеют никакого отношения к Украине и тем более не способны сорвать военные поставки Киеву, но, как утверждается, таким образом Россия якобы хочет посеять страх в Европе. По-видимому, на Западе решили все происшествия записывать на счет России.

Действительно, многие из целей не имеют прямого отношения к войне, но Россия пытается посеять страх и заставить Европу повысить уровень безопасности по всей цепочке поставок оружия, замедляя их темпы и увеличивая расходы.

— утверждает издание.
27 комментариев
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  1. BAI Звание
    BAI
    +11
    Сегодня, 21:40
    военная разведка России, которая называется ГРУ, якобы стоит за диверсиями, направленными на срыв поставок военной помощи Украине.

    Если это так, ребятам ордена давать надо.
    Как там у Петрова и Баширова дела обстоят?
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 21:57
      А для чего нужны ДРГ и диверсанты если не для диверсий...??? По моему, адекватность навсегда покинула Америку и Европу... Им бы всем Западом в психушке полежать, да нервишки подлечить, а то повсюду русские шпионы и диверсанты мерещатся... bully А может и не мерещатся... laughing
      1. Аргон Звание
        Аргон
        0
        Сегодня, 22:01
        Что творят они , они не хотят говорить. Если и говорят то преподносят , как нечто правильное. Например расширение НАТО должно пройти без проблем?
    2. Аргон Звание
      Аргон
      +5
      Сегодня, 21:59
      Да. Даже если так , то имеем право полное! Они за сп2 ещё не ответили
      1. marchcat Звание
        marchcat
        +1
        Сегодня, 22:36
        многие из целей не имеют прямого отношения к войне
        И как такое "сплетается" в ихнем мозгу, только можно догадываться. recourse
    3. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 23:18
      Как оказалось, сотрудники ГРУ стоят за поджогами склада в Англии...................

      Этот бред и комментировать не вижу смысла .
      Об этом пишет The New York Times.

      Эта гальюнная газетка ничего толкового опубликовать не может.
    4. скептик Звание
      скептик
      0
      Сегодня, 23:32
      Цитата: BAI
      Если это так, ребятам ордена давать надо.

      Какие ордена? Сфига ли? Как можно ватные палочки икеи, жечь? А чем укрохатники, уши будут чистить? Говорят масянин интернет, наши глушат - пойди без него, докричись... belay
  2. KCA Звание
    KCA
    +4
    Сегодня, 21:42
    Шайтанама, каяться и плакать, плакать и каяться, что ещё нам остаётся? Или по NYT прислать чего-то, так, тихонько мегатонн на 100, ну или на 200
  3. Светлан Звание
    Светлан
    +4
    Сегодня, 21:45
    Хорошие новости на самом деле. Рыцари плаща и кинжала на охоту вышли ))
    Джеймс Бонды, с лицензией на убийство, только не киношные.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +10
    Сегодня, 21:46
    Дык вот почему в США пароход мост снёс,ж/д составы под откос идут ,НПЗ и СПГ заводы горят и самое главное самоходный Джо падает .Вот такие мы злые русские.И разводы на западе все из - за нас,кроме лгбт браков.Что за вечер такой,в субботу не вариант был нас смешить. drinks
    1. 26rus Звание
      26rus
      0
      Сегодня, 22:14
      А вот магазин Икеи crying жааалко yes
    2. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      +1
      Сегодня, 22:17
      Конечно это мы, но не только ГРУ - мы их прокляли. laughing Страшное проклятие навлекли, которое они снять теперь не могут!
  5. Лешак Звание
    Лешак
    +4
    Сегодня, 21:47
    Воооот, а мы всё жалуемся, что разведка России "мышей не ловит". А парни то работают! Даже запад заныл, а это лучшая похвала!
  6. Попандос Звание
    Попандос
    +4
    Сегодня, 21:47
    Можете Кенеди туда же приписать, да чего там мелочиться, на динозавров метеорит тоже наши наводили. wassat
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 21:52
    Что не так? Идёт война, они враг, гадят нам где могут и как могут, к ним если и прилетело, то это бумеранг, который они запустили сами...
  8. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    +1
    Сегодня, 21:53
    Наглосаксы обвиняют Россию в том, чем всегда занимались и занимаются сами
  9. Клон Звание
    Клон
    +1
    Сегодня, 21:55
    В том, что пингвины не летают, русские однозначно виноваты! laughing
  10. Есаул Звание
    Есаул
    0
    Сегодня, 22:04
    Может завтра ещё натовский БПЛА над Чёрным морем с чайкой столкнётся, их там много летает.
    1. Bulrumeb Звание
      Bulrumeb
      0
      Сегодня, 22:29
      Повторюсь: тут можно и без чаек обойтись пригласив специалистов из Йемена. Они с этими машинами обходятся без всякого почтения. Тем более они будут только рады и к нам никаких претензий.
  11. Kollega Звание
    Kollega
    0
    Сегодня, 22:06
    Там в морг Эстонии двух старух-эстонок привезли. Тоже на русских повесят?
  12. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 22:15
    Силовые структуры Европы обвиняют российскую разведку якобы в диверсиях для срыва поставок оружия Украине

    Даже если и так. fellow
    А нам нас рать, что вопят обиженные.
    Сами втянулись в эту войну, никто вас не заставлял, так что теперь обижаться?
    Сидели бы тихо-мирно, торговали с нами, получали бы немалые барыши с этого, но с какого-то перепугу решили поучаствовать, вот и не скулите, получая батогом по хребтине! am
  13. tsvetahaki Звание
    tsvetahaki
    +2
    Сегодня, 22:17
    Если этот раз нет доказательств - остается только выпить за успехи ГРУ.
    И какие могут быть притензии после подрыва пришельцами "Северного потока"?
  14. Bulrumeb Звание
    Bulrumeb
    0
    Сегодня, 22:26
    Не очень понимаю как поджог магазина ИКЕА или частного дома в Латвии может сорвать поставки оружия Украине, но если это помогает то пусть хоть все магазины и дома сожгут в этих, враждебных нам, странах.
  15. Wladimir Burnos
    Wladimir Burnos
    +2
    Сегодня, 22:38
    Когда уже Россия перестанет обращать внимание на такой бред , а на деле начнет реальную диверсионную работу на территории Украины и стран НАТО, включая и те страны ,которые поддерживают НАТО,
  16. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    0
    Сегодня, 23:01
    военная разведка России, которая называется ГРУ

    «Аквариум» сподобились прочитать? Так это было в восьмидесятых ещё про Горбачёве. А сейчас военная разведка России называется Главное управление Генерального штаба.

    сотрудники ГРУ стоят за поджогами склада в Англии, лакокрасочной фабрики в Польше, дома в Латвии и даже магазина Ikea в Литве

  17. Stenolaz Звание
    Stenolaz
    +2
    Сегодня, 23:08
    Совсем обнаглели. Мешают им поддержать Украину.
  18. Луенков Звание
    Луенков
    0
    Сегодня, 23:35
    ХАЙЛИ Лайки. Петров Бошаров и новичёк боевой в бутылке с кефиром. Идиотизм.