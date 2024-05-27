Британский военный лётчик разбился на истребителе Spitfire

Королевские ВВС не будут давать никаких комментариев по поводу катастрофы до завершения расследования, и мы также просим других не строить догадок

25 мая на базе ВВС Британии Конингсби в графстве Линкольншир проходило авиашоу Battle of Britain. В нем участвовал истребитель времен Второй мировой войны Spitfire LF.IXe. Во время демонстрационного полета, вскоре после взлета, его двигатель вышел из строя.Летчик потерял управление над самолетом, который в итоге рухнул рядом с жилым домом. Когда на место падения прибыли спасатели, выяснилось, что он погиб на месте.Разбившимся самолетом является Supermarine Spitfire LF.IXe, регистрационный номер MK356, серия CBAF.IX.1561. Он был произведен в 1944 году. Разбившийся летчик Марк Лонг состоял на действительной службе, проходя её в должности командира специальной эскадрильи ВВС страны RAF Battle of Britain Memorial Flight (BBMF), оснащенной раритетными машинами.На данный момент в ее составе значатся 6 истребителей Spitfire, два Hurricane, по одному бомбардировщику Lancaster и военно-транспортному самолету C-47, а также два УТС Chipmunk. Все они управляются действующими летчиками ВВС Британии.Погибший ранее пилотировал истребитель Typhoon, которые размещены на этой же базе в Конингсби.- заявили в военном ведомстве страны.