Британский военный лётчик разбился на истребителе Spitfire

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Британский военный лётчик разбился на истребителе Spitfire

25 мая на базе ВВС Британии Конингсби в графстве Линкольншир проходило авиашоу Battle of Britain. В нем участвовал истребитель времен Второй мировой войны Spitfire LF.IXe. Во время демонстрационного полета, вскоре после взлета, его двигатель вышел из строя.

Летчик потерял управление над самолетом, который в итоге рухнул рядом с жилым домом. Когда на место падения прибыли спасатели, выяснилось, что он погиб на месте.





Разбившимся самолетом является Supermarine Spitfire LF.IXe, регистрационный номер MK356, серия CBAF.IX.1561. Он был произведен в 1944 году. Разбившийся летчик Марк Лонг состоял на действительной службе, проходя её в должности командира специальной эскадрильи ВВС страны RAF Battle of Britain Memorial Flight (BBMF), оснащенной раритетными машинами.



На данный момент в ее составе значатся 6 истребителей Spitfire, два Hurricane, по одному бомбардировщику Lancaster и военно-транспортному самолету C-47, а также два УТС Chipmunk. Все они управляются действующими летчиками ВВС Британии.

Погибший ранее пилотировал истребитель Typhoon, которые размещены на этой же базе в Конингсби.

Королевские ВВС не будут давать никаких комментариев по поводу катастрофы до завершения расследования, и мы также просим других не строить догадок

- заявили в военном ведомстве страны.

11 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 05:43
    Как там у их певуна, - "Шоу маст гоу он".
    1. Бородач Звание
      Бородач
      -2
      Сегодня, 06:22
      Минус один враг. am good
      Опять нет повода не выпить. drinks
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 06:25
        Бородач hi, эт да, навернякм мог чем-то и посовременнее управлять и мог бы полететь "помочь".
  2. Sofievka Звание
    Sofievka
    +2
    Сегодня, 06:19
    Оказывается у них и такая эскадра есть, у нас хоть МИГ-15 где-то живой есть, не памятник?
    1. смерш24 Звание
      смерш24
      0
      Сегодня, 07:46
      Недавно Ил-2 восстановленный взлетел. Насчет МиГ-15 не слышал
    2. dauria Звание
      dauria
      +1
      Сегодня, 08:04
      Сколько ж они запасли их , раз могут позволить пускать в полёт оригинал, а не реплику ? Это как на свадьбу царскую посуду из музея на стол поставить .
  3. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +4
    Сегодня, 06:20
    Вызывает сожаление лишь только то, что не разбился он над Букингемским дворцом
  4. роман66 Звание
    роман66
    +4
    Сегодня, 06:26
    О, как зубы скрежещут.... И не стыдно. Жаль лётчика, жаль самолет, один красивый, другой смелый... Эх, люди....
  5. kig Звание
    kig
    +4
    Сегодня, 06:29
    Минус один

    Вызывает сожаление лишь только то, что не разбился он над Букингемским дворцом

    Опять нет повода не выпить.

    как-то быстро мы оскотинились ...
    1. ИВЗ Звание
      ИВЗ
      +4
      Сегодня, 06:39
      как-то быстро мы оскотинились ...
      Ну за всех-то не надо. Да у меня вообще подозрение - а "мы" ли это.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -2
    Сегодня, 06:31
    Потенциальный " мехвод " F 16 достойно закончил свою жизнь. drinks