Валить иль не валить?
Быть или не быть, вот в чем вопрос.
Достойно ль
Смиряться под ударами судьбы,
Иль надо оказать сопротивленье
И в смертной схватке с целым морем бед
Покончить с ними?
(В. Шекспир, перевод Б. Пастернака)
А вот действительно, вопрос… Только в наше время звучит он несколько иначе: валить или не валить? Вопрос в том, кого…
Здесь надо все хорошо продумать, если не хотим бахнуться в очередной замкнутый круг.
Проблема: у нас Черное море чем-то похоже на помойку, только не под, а над волнами. Какого там только не летает, что только не ошивается. Причем, реально с деловым видом и не совсем красивыми задачами.
На самом деле, прилеты по кораблям в различных портах, весьма точные попадания по НПЗ и прочей инфраструктуре вплоть до РЛС дальнего наблюдения «Воронеж» - это не просто так. Большие расстояния требуют больших точностей, а значит – корректировки, и не как в старые добрые времена, а с применением современных средств целеуказания.
Например таких, как стратегические разведывательные беспилотники, способные выдавать корректировки курсов ракетам и целеуказания ничуть не хуже спутников. Да и в целом, работа таких беспилотников-ретрансляторов не менее, а даже местами более эффективна, чем работа спутников. Спутник, в отличие от БПЛА, не заставишь висеть в определенном квадрате, это понятно.
Инерциальная система отсчета на ракете или ином средстве доставке боеголовки, конечно, дело хорошее, да вот проблема – не очень точное. С одной стороны, когда надо 500-кг зарядом по заводу засветить – это, конечно, просто. А вот такая цель, скажем, как корабль, которая перемещается в трех измерениях (вверх и вниз, вперед и назад) даже стоя на якоре, требует более пристального внимания.
Но, как показывает практика, нет ничего невозможного.
Основная проблема весьма точных попаданий кроется, на мой взгляд, в наличии беспилотников-ретрансляторов, корректирующих полет ракет всех типов, от «Нептунов» до ATACAMS.
Что можно сделать для того, чтобы решить эту проблему?
Самое простое – признать или сделать акваторию Черного моря бесполетной зоной. Это совершенно разные понятия.
Признать бесполетную зону над Черным морем сложно. Чтобы оттуда исчезли все разведывательные беспилотники, это весьма непросто, все страны-участницы в регионе должны как бы признать необходимость данного действия и одобрить введение этой самой бесполетной зоны. Можно на уровне ООН, а можно и коллегиально. Так скажем, устроить междусобойчик и договориться. Естественно, не просто так.
Однако если мы посмотрим на карту Черноморского региона, то увидим, что кроме России и Украины, являющимися участниками военного конфликта, все остальные являются участниками блока НАТО. Болгария, Турция, Румыния. Ах, да, есть еще Грузия. Но у кого-то есть сомнения в том, что грузинскому правительству на все эти перипетии, мягко говоря, плевать, и оно поступит так, как ему подскажут свыше?
Ну а то, что страны НАТО, поддерживающие киевский режим, никогда не пойдут на одобрение бесполетной зоны, это понятно.
Второй вариант – это устроить бесполетную зону самим.
Для этого в принципе есть все: авиация флота, авиация ВКС, корабли, зенитные комплексы на берегу. Последние, правда, особенной роли не сыграют, потому что основные маршруты полетов БПЛА проходят явно вне зоны действия береговых ЗРК. Только старейшие С-200 да новейшие С-400 могут достигнуть целей на расстоянии 250 км, скажем, от Севастополя. Все остальные – увы.
Не самое большое расстояние. Фрегат с теми же С-300Ф был бы более полезен, но… Фрегат должен быть в определенном районе, не опасаясь воздействий со стороны противника.
Впрочем, учитывая, что практически все потери Черноморский флот понес на своих базах, в далеком море появление украинских безэкипажных катеров несколько проблематично, потому что их туда необходимо доставить. Значит, нужны корабли, которые тоже неплохо отслеживаются и поражаются.
Отследить такой корабль для нормального флота несложно. С авиацией – тем более. Но есть проблема несколько иного плана, она называется «нейтральные воды».
Тут все четко, ясно и понятно. Естественно, что все эти тяжелые беспилотники, которые могут часами висеть в заданном районе, они и висят. И наводят ракеты и БЭКи украинской армии на цели. Но летают они исключительно в нейтральных водах, над которыми, ожидаемо, находятся и нейтральные небеса.
И тут в дело вступает международное право, которое запрещает закрывать на продолжительное время воздушное пространство без необходимости. Вообще там все очень сильно размыто, как положено в дипломатии, понять, что есть «продолжительное время» и как его измерить в стандартных единицах непросто. Можно закрыть воздушное пространство района на период военных манёвров или ликвидации чрезвычайных ситуаций, но опять же, как это выразить в часах/сутках?
Ну и на самом деле, бесполетная зона надолго не вводится. В 2011 году в Ливии ввели всего на полгода, чего с лихвой хватило для того, чтобы разнести страну вдребезги, убить правителя и устроить хаос гражданской войны.
Кстати, пример Ливии можно продолжить: в 2018 году была объявлена бесполетная зона на юге страны во время наступления ЛНА (Ливийская национальная армия), в 2019 году на 10 дней остановили полеты, когда ЛНА брала под контроль нефтяные месторождения, плюс еще на 14 дней в 2019 году во время наступления в Западной Ливии.
Неплохой инструмент получения преимущества, надо сказать.
В нашем случае все длится уже два с половиной года и как-то окончания не видать. Поэтому вариант с легальным политическим введением бесполетной зоны – он ни о чем. Несмотря на практику. В мире есть постоянно действующая бесполетная зона в Тихом океане, в районе, куда роняют отслужившее свое спутники и космические корабли. Но Тихий океан и без того не популярное место для полетов.
Но Черное море – это весьма оживленный перекресток и вводить там ограничения на столь длительное время – так себе идея.
Но если отправить туда самолеты… Это будет несколько проще, чем с кораблями, и не менее эффективно. Беспилотники должны будут начать падать в волны Черного моря как… как осенние листья. При условии, что эти БПЛА будут обнаружены. Учитывая, что даже у старых флотских Су-27 радары вполне себе, обнаружат. И уронят.
Конечно, это не панацея, уничтожение БПЛА при помощи самолетов. Чуть хуже, но беспилотники будут работать из воздушного пространства стран-участниц НАТО, например, Румынии или Болгарии. И все эти MQ-9 Reaper и RQ-4B Global Hawk продолжат наносить ущерб интересам России в регионе, наводя ракеты и беспилотники на Крым и Краснодарский край.
Что получается?
Политическим путем Россия не сможет «продавить» вопрос о бесполетной зоне никаким образом. Вариант устроить бесполетную зону самостоятельно более реален, но… Как на это посмотрят «партнеры»? Разве можно вот так запросто поднять самолеты и сбить к чертовой матери «Жнецов»?
«Подержите наш шахи халиб», сказали хуситы и сбили уже 5 штук MQ-9 Reaper. Каждый стоимостью 30 миллионов долларов. То есть, всего наколотили на 150 миллионов. И ничего им за это не было. Равно как и за раскуроченные ракетами корабли.
Есть, с кого брать пример.
Конечно, поступать так, как делают мужики из Йемена – это круто. Мы для начала могли бы просто известить руководство НАТО, что принято четкое политическое решение – сбивать все без исключения беспилотники, которые могут представлять угрозу для безопасности России.
RQ-4B Global Hawk, оборудованный системой HISAR с радаром SAR/MTI хорошо «видит» на 400 километров, поэтому спокойно может просматривать необходимую территорию из нейтральных черноморских вод, да еще и за пределами действия российских зенитных комплексов. Поэтому ни к чему вести глупые разговоры об «отодвигании границ полетной зоны» и все такое. Проходили.
Сбить американский беспилотник в нейтральных водах – это не то чтобы casus belli, но думать надо. С одной стороны, как-то Йемену войну не объявили, с другой – такое дело тонкое, эти границы… Чуть влево или вправо – одного же «Жнеца» наши сбили, когда он не пойми чем у границы занимался. Или даже вроде бы что-то там нарушил…
Вообще, наконец, можно было бы провести настоящую «красную линию» и вдоль нее сшибать беспилотники, пока там, за океаном, наконец не дойдет, что это дело – себе дороже. В конце концов, мы что, хуже хуситов? Мы лучше. Потому можем сбить не одного «Жнеца», а десяток.
В конце концов, все эти международные документы и уставы – ничего не стоящая бумага. Последние приколы с Международным уголовным судом – лучший тому пример. На одних можно ордера выписывать, а у других иммунитет, потому что они вроде как на стороне сил добра. Ну так себе подход, хотя Нетаньяху должен в принципе гордиться, что его в один ряд с Путиным поставили и ордер выписали. Это теперь как в старые времена на «Миротворец» попасть было. Почетно и престижно, значит, делом человек занимался. Вот и ордер от МУС тоже что-то такое.
Фактически, многие страны НАТО уже являются участниками конфликта между Украиной и Россией, а потому работа американских БПЛА, наводящих ракеты и БЭКи на Крым и Краснодарский край – это такой же акт агрессии против России. И ликвидация таких беспилотников совершенно не станет поводом к войне, так как наведение ракет на российские города – ничуть не меньший повод.
Не для войны, для сбития БПЛА.
Нейтральные воды Черного моря – сложное место. Да, у нас не так много кораблей осталось, чтобы изобразить перекрытие районов, хотя можно было бы перебросить с Балтики подкрепление. Но есть авиация, которая могла бы стать не щитом, но мечом, точнее, метлой, которая выметет все эти беспилотники, действительно мешающие нам.
Вопрос исключительно в принятии соответствующих решений и отдании соответствующих приказов.
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