«Блокада страны не сработала»: Венесуэла восстанавливает французские БТР AMX-13M56 собственными силами

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«Блокада страны не сработала»: Венесуэла восстанавливает французские БТР AMX-13M56 собственными силами

Войска Венесуэлы долгие десятилетия полагались на западные боевые системы. Они до сих пор составляют значительную часть арсенала страны, несмотря на активные закупки военной продукции у России и Китая.

Однако поддерживать западную технику в надлежащем состоянии стало затруднительно после введения «цивилизованным миром» торговой блокады в отношении Венесуэлы. Многие образцы пришли в негодность, однако постепенно была развернута программа импортозамещения, позволив восстанавливать машины собственными силами.



В этом отношении показателен пример с гусеничными бронемашинами семейства AMX-13M56-VTT, более полусотни которых были закуплены у Франции в начале 1970-х годов для укомплектования армейской бронетанковой бригады. В основном они были представлены БТР AMX-13M56-VTT/VCI, хотя также были приобретены и специализированные версии: КШМ, техника МТО, медицинской поддержки и артиллерийского сопровождения.

В условиях глобальных санкций Венесуэле удалось наладить процесс восстановления этой техники. Основная, первая партия отремонтированных AMX-13M56-VTT в составе примерно 50 экземпляров была передана Национальной гвардии в мае 2022 года, после чего машины продолжают поступать уже в единичных количествах.



Они вышли из строя из-за нехватки запасных частей – это продукт блокады родины Боливара. Но в эту эпоху возрождения у нас имеются командиры, которые, несмотря на трудности и всевозможные имперские посягательства, с инициативой и творческим трудом осуществляют ремонтные работы с помощью национальных кадров

- заявил тогда командующий Национальной гвардии.

БТР AMX-13M56-VTT/VCI в своей первоначальной конфигурации весит 15 тонн, ее экипаж состоит из трех человек (командир, наводчик и водитель). Он вмещает десант из 10 солдат. Вооружение состоит из 7,62-мм пулемета, установленного в башне. Скорость хода составляет 65 км/ч по шоссе и 35-45 км/ч по пересеченной местности, дальность действия 550 км.

8 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 11:08
    чёт этот медицинский транспортёр на фото смахивает на немецкий Т2 времен ВОВ....
  2. Исследователь М Звание
    Исследователь М
    0
    Сегодня, 11:08
    Нефть продать, купить запчасти, в чём проблема?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 11:09
      в том что это техника 1970х годов. явно уже нет их, запчастей. не производят.
      например для Т55 запчасти производят? уже нет. их заменяют аналогами.
      1. BlackMokona Звание
        BlackMokona
        0
        Сегодня, 11:52
        Цитата: Nexcom
        в том что это техника 1970х годов. явно уже нет их, запчастей. не производят.
        например для Т55 запчасти производят? уже нет. их заменяют аналогами.

        Китайцы что угодно произведут на заказ
    2. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 11:11
      Может в танкерном флоте. Может в НПЗ, которые построили под венесуэльскую нефть. Может в санкциях. Много чего может быть в чём проблема.
  3. Винни76 Звание
    Винни76
    +3
    Сегодня, 11:25
    Зачем этот героизм? Купили бы у нас МТЛБ
    1. bars042 Звание
      bars042
      0
      Сегодня, 12:34
      Чтобы сохранить и преумножить навыки рабочих кадров в ремонте бронетехники.

      Может после перемещения шойгу, возродят завод по производству автоматов Калашникова и производство боеприпасов к нему.

      Это ж сколько лампасники наворовали у России?!

      Жила в семье слепая девочка. Когда вся семья садилась за стол, девочка ощупывала свою порцию и говорила: - Опять мне меньше всех досталось. Думаете, что если я слепая, можно меня обманывать?
      Так продолжалось несколько месяцев, пока мать не пошла к врачу, чтобы спросить, что ей делать. Врач посоветовал сварить тазик пельменей и поставить девочке на стол. Мать так и сделала.
      И вот ощупав нехилую порцию пельменей дочка произнесла:
      - Представляю, сколько вы себе наложили.
  4. faiver Звание
    faiver
    0
    Сегодня, 12:33
    Согласен с Некскомом - напоминает Пз-2 немецкий, ну и с десантом в 10 человек у меня сомнения, если только весьма невысоких и нешироких.....