«Гражданское шасси облегчает производство»: в польской прессе объяснили выпуск бронеавтомобилей «Казак» на Украине

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«Гражданское шасси облегчает производство»: в польской прессе объяснили выпуск бронеавтомобилей «Казак» на Украине

Примерно месяц назад ВСУ, как ранее сообщалось, были переданы 40 бронеавтомобилей «Казак-5» и «Казак-2М» местной разработки и производства. Одномоментная поставка столь крупной партии преподносилась как доказательство развертывания оборонного производства на Украине. Однако у польских обозревателей своё мнение на этот счёт.

Как отмечается в издании Defence24, с одной точки зрения, по прошествии двух лет войны украинские оружейные заводы продолжают работу, поставляя новые партии бронетехники, однако с другой стороны переданные модели бронеавтомобилей являются довольно простыми в изготовлении изделиями:



Как и в случае с производством БА «Новатор», дело облегчается тем, что упомянутые разновидности «Казака» используют гражданское шасси. Это снижает цену и упрощает процесс получения базы с рынка.


При производстве «Казака» используются шасси гражданских грузовиков, выпускаемых западными компаниями (Iveco EuroCargo, Iveco Daily 55S18W, Ford F-550). Корпус изготавливается из листов импортной броневой стали, хотя не раз было замечено использование обычных металлов. Устанавливаемое на бронеавтомобили оружие также из зарубежных поставок. В этих условиях производство «Казака» представляется не столь сложным процессом.

7 комментариев
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  1. роман66 Звание
    роман66
    -1
    Сегодня, 07:21
    украинские оружейные заводы продолжают

    Это юмор такой????
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +3
      Сегодня, 07:31
      А что,те же ракеты "Нептун",или БЭК(так наскидку)им инопланетяне изготавливают?
  2. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +1
    Сегодня, 07:30
    Ну,это скажем так вынужденно-гражданские шасси и упрощение.В принцепе в их положении,да-выход.Про качество конечно не порятно.
  3. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +1
    Сегодня, 07:32
    Гражданское6 шасси делает бронеавтомобиль уродцем слепленным из того, что было, эрзац. Шасси рассчитанное на тонну не выдержит 3, хотя с завода кое как выкатит.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 07:37
      А им зачем ресурс то в 500 000 км ? Очевидно же что до первого попадания дрона или выстрела из гранатомёта.
  4. 75Сергей Звание
    75Сергей
    0
    Сегодня, 07:42
    Вот, импортные журналисты подсказали, что нам есть ещё над чем работать.
  5. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 08:22
    Просто чудеса . Построили подземные туннели и в них военные заводы .