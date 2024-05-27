«Российская оборонка мобилизуется»: в западной прессе оценили новые средства защиты БМД-4М и БМП-3

Решетчатая броня считается статистической защитой, а это означает, что она сможет противодействовать снаряду типа гранаты из РПГ лишь в определенном проценте попаданий. Обычная стальная броня, напротив, всегда обеспечивает определенный уровень защиты от снарядов, если только она не выйдет из строя полностью.

Теория состоит в том, что боеголовка пробьет брешь в решетчатой броне, жесткая конструкция которой разрушит стенки, содержащие пьезоэлектрические кристаллы, что приведет к короткому замыканию, препятствующему срабатыванию взрывателя. Если это удастся, то боеприпас не взорвется эффективно, если вообще взорвется. В итоге это может привести к снижению проникающей способности или неспособности сформировать поражающую струю.

Российская оборонная промышленность, похоже, мобилизуется и реагирует на условия войны на Украине. Также ведутся полевые разработки, призванные повысить живучесть техники и экипажей.

Однако их базовая броня намного слабее, чем у танка или даже некоторых западных БМП, что делает их уязвимыми для угроз типа РПГ-7. Представленные варианты модернизации свидетельствуют о том, что предпринимаются шаги по устранению этих недостатков