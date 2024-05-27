«Российская оборонка мобилизуется»: в западной прессе оценили новые средства защиты БМД-4М и БМП-3

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«Российская оборонка мобилизуется»: в западной прессе оценили новые средства защиты БМД-4М и БМП-3

«Курганмашзавод» поставил российским войскам партию БМД-4М и БМП-3, усовершенствованных за счет повышения живучести, чтобы лучше противостоять угрозе, которую представляют беспилотники в украинском конфликте. Западные обозреватели попытались оценить новые модификации бронетехники.

Как указывается в издании EDR Magazine, машины оснащены по бортам корпуса решетчатой броней, а в верхней полусфере защищены конструкцией в виде клетки над крышей башни со свисающими с неё цепями:



Решетчатая броня считается статистической защитой, а это означает, что она сможет противодействовать снаряду типа гранаты из РПГ лишь в определенном проценте попаданий. Обычная стальная броня, напротив, всегда обеспечивает определенный уровень защиты от снарядов, если только она не выйдет из строя полностью.

Как поясняет автор, защита этого типа предназначена для поражения боеприпасов, использующих двустенную носовую часть в качестве токопроводящего пути для системы взрывателя на пьезоэлектрической основе, включая семейства РПГ-7 и СПГ-9:

Теория состоит в том, что боеголовка пробьет брешь в решетчатой броне, жесткая конструкция которой разрушит стенки, содержащие пьезоэлектрические кристаллы, что приведет к короткому замыканию, препятствующему срабатыванию взрывателя. Если это удастся, то боеприпас не взорвется эффективно, если вообще взорвется. В итоге это может привести к снижению проникающей способности или неспособности сформировать поражающую струю.


Однако решетчатая броня может бороться со снарядами, атакующими только под определенным углом. Так, при нанесении удара по машине под углом более 30° вряд ли на снаряд будет оказано какое-либо воздействие.

Прикрывающая верхнюю полусферу клетка предназначена для отражения атак небольших дронов, как FPV-типа, так и работающих путем сброса. Как полагает автор, данное экранирование должно обеспечивать некоторую защиту от БПЛА, но не следует ожидать, что оно станет исчерпывающим решением.



В рамках модернизации машины получили тепловой камуфляж «Накидка», который призван снизить ИК-сигнатуру. Когда разработчик «НИИ Стали» впервые представил публике «Накидку» в 2009 году, заявлялось, что она снижает вероятность обнаружения техники прицелами с использованием средне- и длинноволновых тепловизоров на 30%. Утверждается также, что она уменьшает видимость в радиолокационном спектре.

Квадратный метр камуфляжа весит всего 2 кг, а укладка одного кв. м может занять до часа в зависимости от типа машины. О начале серийного производства сообщалось в июне 2023 года. Примерно в это время возросло оснащение ВСУ тепловизорами.

Со слов автора, развитие вооружений в РФ идёт как централизованно, так и в порядке частной инициативы:

Российская оборонная промышленность, похоже, мобилизуется и реагирует на условия войны на Украине. Также ведутся полевые разработки, призванные повысить живучесть техники и экипажей.


Имеются многочисленные решения для борьбы с FPV-дронами, которые были приняты на местах. Как указывается, в целом они напоминают представленные «Ростехом» средства противодействия. Отмечается, что некоторые российские подразделения устанавливают на свою технику систему постановки помех РП-377ВМ1Л, пытаясь нарушить командную связь между дроном и его оператором.

По мнению автора, БМП-3 и БМД-4М являются ценными машинами. Они вооружены 100-мм основной пушкой 2А70 и 30-мм спаренной с ней 2А72, что обеспечивает хороший уровень огневой мощи, которую можно использовать в наступательных и оборонительных операциях.

Однако их базовая броня намного слабее, чем у танка или даже некоторых западных БМП, что делает их уязвимыми для угроз типа РПГ-7. Представленные варианты модернизации свидетельствуют о том, что предпринимаются шаги по устранению этих недостатков

- дали оценку российским машинам в западной прессе.

16 комментариев
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  1. lukash66 Звание
    lukash66
    +1
    Сегодня, 09:37
    Ну да, ну да, естественно любая западная Беха плюет на РПГ7. И вообще на все ПТ вооружение РФ. Ибо это правильная демократическая техника.))
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 09:47
      Частенько это "плюёт" печально для "Бехи" заканчивается... Пусть и дальше плюют - нашим легче... Впрочем, уже не плюют... Сами "мангалы" устанавливают... Кстати, сразу видно - заводская установка, всё аккуратно и продуманно...
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        0
        Сегодня, 09:54
        Начались испытания двигателя ГТД-1400. Газотурбинный двигатель мощностью 1400 л. с. разработан для танка Т-80.Танк Т-80 сейчас активно используется на СВО. Увеличение мощности силового агрегата вызвано усилением бронирования, а также ростом боевой массы танка.
  2. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 09:37
    Хорошо, что кумулятивная струя она узкая и не курочит всё вокруг. Судя по фото в статье, ну достанется мехводу или кому из десанта, но машина то не сгорит! Если ещё как то продублировать управление если мехвод вышел из строя то совсем хорошо.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 09:42
      Хорошо, что кумулятивная струя она узкая и не курочит всё вокруг.

      ...если в боекомплект не попадёт....
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        0
        Сегодня, 09:46
        Не ну сверху там решётки есть, а снизу. Ну, пока ещё, дронов не научили залетать под технику.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 09:48
          Прибалты с украми вовсю тестируют передвижные дроны-ммины. Как раз может заехать под днище и все - капут.
          1. Копчёный Звание
            Копчёный
            0
            Сегодня, 09:51
            Мне кажется это тупиковый вариант. Эффективнее воздушного дрона с ИИ научить "заныривать" под цель и бахнуть кумулятивом направленным вверх. Значит уже сегодня цепи с набалдашником должны быть сразу и у всех.
    2. voyaka uh Звание
      voyaka uh
      -1
      Сегодня, 09:54
      "что кумулятивная струя она узкая и не курочит всё вокруг."///
      ---
      От нее разлетаются "брызги" после пробития.
      И они именно "курочат все вокруг".
      Это бронебойный "ломик" может пролететь корпус навылет и не убить людей, если им повезет.
      А кумма - поубивает и подожжет, все, что можно.
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        0
        Сегодня, 10:06
        Да само собой брызги будут, но это не снаряд с донным взрывателем.
      2. Rafale Звание
        Rafale
        0
        Сегодня, 10:09
        От бронебойного ломика возникает град вторичных осколков изнутри брони, которые шрапнелью прошивают все вокруг. Отсюда варианты оснащения бронетехники изнутри различными противоосколочными подбоями. Причем даже в случае неполного пробития.
      3. Hitriy Zhuk Звание
        Hitriy Zhuk
        0
        Сегодня, 10:13
        Цитата: voyaka uh
        Это бронебойный "ломик" может пролететь корпус навылет и не убить людей, если им повезет.


        От ломика тоже будут осколки, самого ломика части и вторичные(броня). А еще дофига горячих искр быть должно.
    3. gmss Звание
      gmss
      0
      Сегодня, 10:16
      в бмп3 слева и справа от мехвода сидят стрелки, места там достаточно, чтобы занять место мехвода в считанные секунды
  3. Андрей Андреев_2 Звание
    Андрей Андреев_2
    -2
    Сегодня, 10:06
    Украина - полигон для обкатки нового российского оружия и боеприпасов.. Наша оборонка уже мобилизована и страна готова к войне с НАТО. А вот они пока сильно отстают, поэтому и пасуют, страшно под каток-то попасть))
    1. Третий район Звание
      Третий район
      0
      Сегодня, 10:47
      Вам минус , за шапкозакидательство.
  4. Дес Звание
    Дес
    0
    Сегодня, 10:20
    От дронов деваться не куда, они сейчас пока (пока мы не в состоянии прервать их связь с оператором) диктуют правила защиты от них.
    Как вот только БМД (на первой фотографии в статье без автора, но упоминая другого анонимного автора))) оказалась в городском сквере, повредив асфальт и, однако, с ржавыми гусеницами))? Одна фотография, а столько интереса).