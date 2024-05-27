«На основе «Иглы-С» создадим собственную систему»: в Индии началось производство российского ПЗРК

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«На основе «Иглы-С» создадим собственную систему»: в Индии началось производство российского ПЗРК

Компания Adani Defense Systems and Technologies Limited (ADSTL) приступила к сборке ПЗРК «Игла-С» в Индии.

Это событие знаменует собой значительный шаг вперед на пути к самостоятельности в возможностях противовоздушной обороны страны

- отмечается в издании IDRW.



Сборка «Иглы-С» осуществляется в соответствии с соглашением о передаче технологий, заключенным между ADSTL и «Рособоронэкспортом». Как указывается, этот проект позволил Нью-Дели не только закупить передовую систему ПВО, но и создать возможности для ее собственного производства.

Индийская армия заключила с ADSTL контракт на сборку 48 пусковых установок «Игла-С», 100 ракет, ночных прицелов и испытательной станции на общую сумму $31 млн. Ожидается, что поставки начнутся к концу мая 2024 года. Данное соглашение дополняет ранее произведенную прямую закупку у России 120 ПУ и 400 ЗУР, первая партия которых прибыла в апреле 2024 года.

Системы «Игла-С» значительно расширяют возможности индийской армии в ПЗРК, особенно в стратегически важных высокогорных районах вдоль северных границ

- говорится в издании.

Как указывается, «Игла-С» заменяют старые системы «Игла-1М», обеспечивая «технологический скачок для индийской армии».

Кроме того, на ее основе планируется в перспективе создать собственный ПЗРК

- указывается в индийском издании.
6 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 06:54
    Индусам покоя польский подход не даёт - те в свое время некоторые советские типы вооружений перепилили на западную элементную базу, немного изменили и обозвали своим польским изделием.
    Индусы того же хотят. Только если у поляков более-менее получилось, то у индусов постоянно какие-то грабли и пляски с танцами происходят. Хотя может и получится на этот раз.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 07:18
      Не получится. Перекрасят, и обзовут ваджрой, какой-нибудь
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 07:18
        Не только перекрасят - еще и цветами обвесят как тот Т-90 их местной сборки. laughing
        1. роман66 Звание
          роман66
          +2
          Сегодня, 07:20
          Ну, и спляшут, конечно
          Тттттттттттть
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +1
            Сегодня, 07:20
            Ну, и спляшут, конечно

            Ну без этого - вообще никак не можно.
    2. Грац Звание
      Грац
      +1
      Сегодня, 07:20
      пф , индусы не китайцы, что они там пробовали наш автомат переделать вышло откровенное овно, тоже самое и с истребителем тейджас уровень конца 80х в лучшем случае и танком арджун, может по отдельности у них спецы и не плохи, но вот как соберутся в коллектив у них начинается индийское кино с танцами и песнопениями, а не работа и результат такой же