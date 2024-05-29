Украинский «Абрамс» в клеточку: заводские экраны с сомнительной эффективностью
На днях в Сети появились фотографии украинского М1А1SA «Абрамс» с сетчатыми металлическими конструкциями на башне. Как утверждают источники, данный вариант экранирования – это не результат работы полевых кустарей, а вполне себе заводское изделие, разработанное с учётом опыта боевых действий. Сомневаться в этом не приходится: сетки и впрямь выполнены весьма качественно, но их практическая ценность остаётся под большим вопросом.
Видимо, дошли наконец руки и до «Абрамсов»
Дополнительное экранирование уязвимых проекций бронетанковой техники в зоне проведения специальной военной операции давно стало обязательной манипуляцией, реально повышающей шансы на выживание на поле боя, кишащем беспилотниками и насыщенном классическими противотанковыми средствами. Поэтому танки без всяческих «козырьков» на башне, экранов и максимального перекрытия динамической защитой теперь выглядят как белые вороны и скорее вызывают закономерное удивление, что экипаж и ремонтники не озаботились установкой защитного обвеса.
Собственно говоря, именно такое удивление поначалу и вызвали американские «Абрамсы» M1A1SA в украинских войсках. Машины, без всякого сомнения, дефицитные – отправили их в «незалежную», напомним, в количестве всего 31 единицы. Да ещё и весьма ценные, благодаря высоким характеристикам, включая продвинутую систему управления огнём с тепловизорами второго поколения, многофункциональный боекомплект, хорошую защиту экипажа и прочие блага заокеанского танкостроения. Но при этом совершенно не адаптированные для нынешних боевых действий даже с помощью кустарных модификаций.
Один из первых «Абрамсов», замеченных в активных боях под Бердычами. Впоследствии машина была уничтожена.
Применявшиеся в активных боевых действиях как минимум с конца зимы сего года, они не имели практически ничего из соответствующих реалиям конфликта доработок, довольствуясь штатной реактивной бронёй ARAT по бортам. То ли понадеялись на штатную броню «Абрамса», то ли попросту не успели снабдить танки – это уж дело, что называется, десятое, но факт остался фактом.
Потом, к слову, появилась информация, будто американские танки были выведены с фронта из-за чрезвычайной активности российских беспилотников, что яро пытались опровергнуть западные эксперты и сами украинские военные. Отводились или нет, но оснастить «Абрамсы» дополнительной защитой от FPV-дронов и других угроз подобного толка на Украине всё-таки решились, а её производством занялось предприятие, входящее в состав международной группы горно-металлургических компаний «Метинвест» Рината Ахметова.
– машинный перевод заявления операционного директора «Метинвест».
Всего, как говорят, для «Абрамсов» сделали уже семь комплектов (на момент написания материала) – варят, видимо, небыстро, но и танков, в принципе, немного.
Рамы с сетками и динамическая защита
Первое, что бросается в глаза при виде модифицированного «Абрамса» – это в какой-то степени сумбурное сочетание американской динамической защиты (ДЗ) ARAT и её советского побратима в лице «Контакт». Конечно, к проекту «Метинвеста» наличие отечественной реактивной брони относится опосредованно, так как танки с ней, но без клеток, уже примелькались на фотографиях, однако «нововведение» довольно полезное.
Всё-таки штатная ДЗ «Абрамса» позволяет более-менее перекрыть только ослабленные зоны – бортовые проекции, тогда как лобовые тоже нуждаются в дополнительном усилении как минимум по причине менее эффективных (экспортных), чем урановые, пакетов бронирования. Закрепить на них ARAT при желании можно, но слишком расточительно – запасы «взрывных» блоков данного типа весьма ограничены.
Так что установка советского «Контакта», имеющегося в большем количестве, хотя бы на лоб корпуса (защищён слабее лба башни) вполне оправдана и позволяет повысить стойкость от моноблочных кумулятивных боеприпасов. Тем более что тем же «Контактом» украинцы закрыли ещё и уязвимые зоны в районе ленивцев по бортам – подобное, но не в кустарном исполнении, применяется на наших Т-90М.
Впрочем, всё это в большей степени касается защиты от классических противотанковых средств – управляемых ракет, гранат и артиллерийских снарядов. Ну а против беспилотников, особенно FPV с примотанными к ним кумулятивными гранатами, по задумкам должны работать экраны, выполненные из стальной плетёной сетки, закрепленной на рамах из уголка, приваренных к основной броне на стойках.
Стоит отметить, что максимально закрыть экранами попытались все основные участки, куда может прилететь дрон, нанести серьёзные повреждения танку и вывести из строя экипаж. Это в первую очередь крыша башни – над ней сетка расположена практически по всей поверхности, полностью перекрывая и кормовую часть с боеукладкой.
Перекрыта экранами и лобовая часть башни, а также её борта – в них, конечно, присутствует комбинированное бронирование, но, скорее всего, сравнительно слабое для боеприпасов с бронепробиваемостью более 400 миллиметров, учитывая упрощенную версию защиты экспортного М1А1SA. По большей части закрыта и зона «залёта» FPV-дронов между бортовыми экранами и крышей.
Что касается кормовой части, то башня никаких изменений, судя по всему, не получила, поскольку там и без того присутствует металлическое ограждение забашенной корзины. Однако корпусу вертикальный заборчик всё же пристроили, дабы оградить моторно-трансмиссионный отсек от попаданий «жужжащих» боеприпасов с пропеллерами и не только. Крышу МТО, разумеется, трогать не стали – туда экран при всём желании поставить невозможно, иначе о полноценном повороте башни можно забыть.
В целом экранирование выглядит весьма добротно – уж точно не кустарщина из подручных средств. Присутствуют откидываемые на петлях секции сеток для люка заряжающего (командиру сетку поставить сложно, там щитки и пулемёт), вышибных панелей и так далее. Есть «прорези» для дымовых гранатомётов и прицела наводчика. В общем, вроде бы всё хорошо: большая зона перекрытия экранами, минимум проблем в эксплуатации танка.
Но будет ли всё это работать?
То ли статистическая броня, то ли инициирующие экраны
В начале мы не зря привели цитату заявления операционного директора «Метинвеста», который заявлял, что данный вариант сеточного экранирования предназначен для противодействия FPV-дронам. Не зря потому, что конкретно с этими беспилотниками свойства установленных на «Абрамсе» сеток совсем не вяжутся.
И тут нужно сделать некоторые пояснения. Несмотря на то, что сетчатые экраны кажутся простым, как дубина, методом противокумулятивной защиты, известным со времён Великой Отечественной войны, функционал их делится на два основных направления.
Первое – это «мягкое» уничтожение противотанковых гранат типа ПГ-7 из боекомплекта РПГ-7, а также, в некоторых случаях, ПГ-9, используемых в гранатомётах СПГ-9 (тот самый «Сапог»).
Заключается оно в том, что после совершения выстрела с некоторой вероятностью – обычно не выше 50 % – боеприпас может прилететь аккурат между прутьями сетки, не задев их взрывателем. В результате этого, под действием кинетической энергии, носовой обтекатель гранаты и находящийся под ним токопроводящий контур взрывателя деформируются о прутья настолько сильно, что происходит их замыкание, вследствие чего подрыв гранаты становится невозможным.
Также возможно деформирование кумулятивной воронки, что препятствует нормальному формированию кумулятивной струи, если подрыв гранаты всё-таки произойдёт. На Западе, да и у нас зачастую тоже, такой способ защиты называется «статистическим» – и в случае с сетками «Абрамса» он теоретически может сработать, хотя размеры ячеек сетки определить по фото сложно.
Второе – это использование сетки в качестве инициирующего или взводного экрана, вызывающего детонацию атакующего боеприпаса на расстоянии от брони. Именно с такой целью данные экраны можно применять против FPV-дронов, вооружённых кумулятивными гранатами, поскольку деформировать их такая преграда не сможет по двум причинам.
Во-первых, скорость дрона слишком мала, чтобы попавшая по чистой случайности граната на его фюзеляже в звено сетки смогла хоть как-то поломаться.
Во-вторых, умельцы давно снабжают боеприпасы этих «жужжалок» модифицированным взрывателем, срабатывающим от любого мало-мальски значимого соприкосновения с целью – закрученную проволоку или провода, мелькающие в кадрах видео с этих беспилотников, видели, пожалуй, все.
Однако полноценно отработать экраны «Абрамса» в таком случае попросту не смогут. Дело в том, что кумулятивные боеприпасы имеют очень неприятное свойство, заключающееся в увеличении бронепробиваемости кумулятивной струи при подрыве снаряда на расстоянии от брони. Конечно, не до бесконечности, но в пределах дистанции, исчисляемой как минимум 5–6 калибрами заряда, это явление вполне ожидаемое.
С дальнейшим увеличением расстояния характеристики пробиваемости, конечно, начинают снижаться, но для полной и гарантированной защиты от тех же моноблочных гранат типа ПГ-7, которыми зачастую снабжаются FPV-дроны, оно должно составлять более метра. Однако расстояние между сетками и бронёй «Абрамса» не наберёт и полуметра.
Для лобовой части башни, снабжённой комбинированной бронёй, попадание дрона с гранатой обойдётся без последствий. Возможно, выдержат и её борта, если боеприпас довольно слабый. Но тонкая крыша, над которой буквально впритык установлен экран, только усиливающий мощь боеприпасов, удара не выдержит. Прилететь может так, что пробьёт чуть ли не навылет – с крыши до днища.
Это, в общем-то, касается и экранов на корме корпуса танка – там бронирование тоже особой толщиной не отличается, из-за чего силовая установка всё равно остаётся под угрозой.
Так что называть выполненные «Метинвестом» сетки хорошим средством от FPV-дронов не стоит. По крайней мере, для крыши башни танка, особенно учитывая, что в её корме, абсолютно никак не защищённой сверху даже при наличии экранов, расположена боеукладка, воспламенение которой автоматом выводит «Абрамс» из строя с последующим ремонтом, если он, конечно, до него доживёт.
В какой-то мере эта поделка «Метинвеста» напоминает низкопрофильные «козырьки», устанавливаемые на отечественные Т-90М. У наших они тоже большим расстоянием от крыши башни не отличаются, однако дополняются динамической защитой, способной существенно снизить бронепробиваемость и заброневое действие гранат на дронах.
На «Абрамсе» же подобного не наблюдается. Да, эксплуатировать танк с низким «козырьком» весьма удобно – конструкция практически не мешает входу/выходу из машины, не создаёт проблем с загрузкой боеприпасов и не ограничивает вертикальные и горизонтальные углы наклона пулемётных установок. Но и защиту от удара кумулятивных боеприпасов сверху они могут дать только в рекламе и слишком громких заявлениях производителя.
Информация