«Разрушают стратегические коммуникации»: в западной прессе назвали российские комплексы глушения боеприпасов с GPS-наведением
Согласно информации, поступившей от украинских военнослужащих, российские войска активно глушат коммуникацию боеприпасов со спутниковой группировкой, что резко снизило эффективность применения таких снарядов как Excalibur от ствольной артиллерии и GMLRS от РСЗО HIMARS. В западной прессе назвали средства противодействия, которые используют ВС РФ.
- говорится в издании Army Recognition.
Как указывается, создавая помехи для сетей связи, российские средства РЭБ создают путаницу, подрывая способность украинских военных координировать свои действия и эффективно выполнять операции:
Кроме того, РЭБ позволяет ВС РФ собирать важные разведданные путем перехвата и анализа украинских сообщений. Эта информация дает представление о позициях и передвижениях украинских войск, обеспечивая российским силам возможность предвидеть операции противника и противодействовать им.
Также средства РЭБ используются в борьбе с беспилотниками, обнаруживая, подавляя и выводя их из строя. Без БПЛА существенно падают возможности разведки и наведения на цель.
- указывается в издании.
Как поясняется, для противодействия боеприпасам с GPS-наведением ВС РФ используют три системы РЭБ – Р-330Ж «Житель», «Красуха-4» и «Триада-2».
«Житель» – это мобильная система РЭБ, способная глушить сигналы GPS в широком диапазоне частот. Данные системы особенно эффективны против Excalibur и HIMARS.
- полагает автор.
«Красуха-4» нацелена на радары X- и Ku-диапазона, которые используются различными воздушными и ракетными системами.
- говорится в издании.
«Триада-2» разработана специально для глушения спутниковой связи, в том числе той, которая используется боеприпасами с GPS-наведением.
- считает автор.
С его слов, российские комплексы РЭБ вынудили США и Украину постоянно обновлять и адаптировать свое программное обеспечение и оперативную тактику для смягчения последствий глушения.
- делается вывод в западной прессе.
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