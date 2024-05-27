«Разрушают стратегические коммуникации»: в западной прессе назвали российские комплексы глушения боеприпасов с GPS-наведением

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«Разрушают стратегические коммуникации»: в западной прессе назвали российские комплексы глушения боеприпасов с GPS-наведением

«Красуха-4»


Согласно информации, поступившей от украинских военнослужащих, российские войска активно глушат коммуникацию боеприпасов со спутниковой группировкой, что резко снизило эффективность применения таких снарядов как Excalibur от ствольной артиллерии и GMLRS от РСЗО HIMARS. В западной прессе назвали средства противодействия, которые используют ВС РФ.



Радиоэлектронная борьба стала одним из ключевых элементов украинского конфликта, в значительной степени определяя динамику боя. Российские войска эффективно использовали РЭБ для нарушения коммуникаций ВСУ, серьезно ограничивая их возможности командования и контроля

- говорится в издании Army Recognition.

Как указывается, создавая помехи для сетей связи, российские средства РЭБ создают путаницу, подрывая способность украинских военных координировать свои действия и эффективно выполнять операции:

Это разрушение стратегических коммуникаций имеет решающее значение в современной войне, где быстрая и надежная связь необходима для ведения эффективных военных действий.



«Житель»


Кроме того, РЭБ позволяет ВС РФ собирать важные разведданные путем перехвата и анализа украинских сообщений. Эта информация дает представление о позициях и передвижениях украинских войск, обеспечивая российским силам возможность предвидеть операции противника и противодействовать им.

Также средства РЭБ используются в борьбе с беспилотниками, обнаруживая, подавляя и выводя их из строя. Без БПЛА существенно падают возможности разведки и наведения на цель.

В целом успешное ведение радиоэлектронной борьбы усиливает тактическое преимущество российских войск, срывая украинские операции и повышая их собственную ситуационную осведомленность и оперативную безопасность

- указывается в издании.

Как поясняется, для противодействия боеприпасам с GPS-наведением ВС РФ используют три системы РЭБ – Р-330Ж «Житель», «Красуха-4» и «Триада-2».

«Житель» – это мобильная система РЭБ, способная глушить сигналы GPS в широком диапазоне частот. Данные системы особенно эффективны против Excalibur и HIMARS.

Система генерирует сильные сигналы помех в радиусе 30 км, что делает ее серьезной контрмерой против оружия со спутниковым наведением

- полагает автор.


«Триада-2»


«Красуха-4» нацелена на радары X- и Ku-диапазона, которые используются различными воздушными и ракетными системами.

Способность системы создавать помехи радиолокационным сигналам делает её эффективным инструментом для нарушения наведения высокоточных боеприпасов

- говорится в издании.

«Триада-2» разработана специально для глушения спутниковой связи, в том числе той, которая используется боеприпасами с GPS-наведением.

Нацеливаясь на каналы связи между спутниками и наземными приемниками, система может эффективно нейтрализовать системы подобные HIMARS

- считает автор.

С его слов, российские комплексы РЭБ вынудили США и Украину постоянно обновлять и адаптировать свое программное обеспечение и оперативную тактику для смягчения последствий глушения.

Несмотря на предпринимаемые усилия, эффективность высокоточных боеприпасов заметно снизилась, что подчеркивает растущую проблему, создаваемую российскими средствами РЭБ

- делается вывод в западной прессе.

10 комментариев
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  1. Землекоп Звание
    Землекоп
    +8
    Сегодня, 08:22
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    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 08:33
      Несмотря на предпринимаемые усилия, эффективность высокоточных боеприпасов заметно снизилась

      Не зря у нас в России говорят, что на всякую хитропродуманную иностранную гайку найдётся российский болт с левой резьбой... lol
      1. северный кавказ Звание
        северный кавказ
        +5
        Сегодня, 08:41
        Юмор конечно хорошо! Но! Почему дроны до Татарстана долетают? Почему болт не помогает в их уничтожении?
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          +2
          Сегодня, 08:46
          Ну во первых - далеко не все дроны, которые запускаются (гораздо больше уничтожается...), а во вторых и Господу Богу можно задать похожий вопрос, а почему до сих пор рождаются люди желающие убивать и разрушать...??? am
          1. северный кавказ Звание
            северный кавказ
            +1
            Сегодня, 08:47
            и Господу Богу можно задать похожий вопрос, а почему до сих пор рождаются люди желающие убивать и разрушать...???
            Хороший вопрос!
  2. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 08:43
    Небратья думали, что раз нарисовали на шлеме,или на танке, или на "химарсах" шматок сала,то любое российское оружие будет бессильно от такого оберега,а в результате по всей небратской морде лица получают щедро лещей и люлей . . . winked
  3. Копчёный Звание
    Копчёный
    +3
    Сегодня, 08:47
    Всё это замечательно до тех пока на поле боя не появятся дроны, целые системы вооружений с ИИ, как в старом добром кино, которые сами будут выбирать цель. А это будет.
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      -1
      Сегодня, 09:10
      Средства нападения развиваются, как правило, быстрее/интенсивнее, но, средства защиты/противодействия, без внимания не оставляет никто и при интенсивном вливании в данную тему различных, необходимых ресурсов, сильно отставать они не будут. В общем, видно будет по итогам, по результатам soldier
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Сегодня, 09:06
    Средства РЭБ. Дело серьёзное, важное... если почитать современных фантастов, то у них, системам РЭБ посвящено много внимания!!! В том числе до такого уровня, что РЭБ обеспечивает, практически не видимость техники и бойцам!
    "сказка" лож, да в ней намёк, добрым молодца урок!!!
    В общем, работы по данной теме будут идти интенсивно, с привлечение светлых умов и серьёзных ресурсов!
  5. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    0
    Сегодня, 09:12
    Дай Бог нашим разработчикам преуспевшим в направлении РЭБ развиваться и не потерять темп.
    Быть на шаг впереди врагов и конкурентов в этой области.
    Очень очень нужны системы РЭБ.
    Больше и лучше чем у врагов.