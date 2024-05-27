Западная пресса: Если уж Байден не поедет на «мирный саммит» в Швейцарию, то ждать там Си Цзиньпина тем более бессмысленно

В западной прессе комментируют те приглашения, которые Зеленский и его офис разослали главам государств для участия в так называемом «саммите мира» в Швейцарии. Напомним, что состоится этот саммит 15-16 июня.В Sky News отмечают, что ключевое желание Зеленского – привлечь к саммиту председателя КНР Си Цзиньпина. Он обратился к Си даже в формате своего видеообращения. Однако, как отмечает западный обозреватель, попытки добиться прибытия лидера Китая в Швейцарию тщетны.Sky News напоминает, что в Швейцарию не полетит даже главный союзник Киева – Джо Байден. А если не будет Байдена, то ждать на этой конференции Си Цзиньпина тем более бессмысленно.Напомним, что от участия в «мирной конференции» отказались также президенты Бразилии, Мексики, ЮАР. Своё участие подтверждает Индия, но кто будет возглавлять индийскую делегацию – пока большой вопрос.Самому Зеленскому явно под нажимом со стороны пришлось убрать с повестки саммита в Швейцарии целый ряд пунктов своего «мирного плана», включая «вывод российских войск на границы 1991 года» и «выплату Россией репараций». Среди оставшихся пунктов – обмен пленными по формуле «всех на всех». Правда, и здесь есть нюанс: украинских военнопленных в разы больше российских и далеко не все они проявляют желание вернуться «на родину», опасаясь того, что их снова бросят на фронт.

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