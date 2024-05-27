Западная пресса: Если уж Байден не поедет на «мирный саммит» в Швейцарию, то ждать там Си Цзиньпина тем более бессмысленно

18
Западная пресса: Если уж Байден не поедет на «мирный саммит» в Швейцарию, то ждать там Си Цзиньпина тем более бессмысленно

В западной прессе комментируют те приглашения, которые Зеленский и его офис разослали главам государств для участия в так называемом «саммите мира» в Швейцарии. Напомним, что состоится этот саммит 15-16 июня.

В Sky News отмечают, что ключевое желание Зеленского – привлечь к саммиту председателя КНР Си Цзиньпина. Он обратился к Си даже в формате своего видеообращения. Однако, как отмечает западный обозреватель, попытки добиться прибытия лидера Китая в Швейцарию тщетны.



Sky News напоминает, что в Швейцарию не полетит даже главный союзник Киева – Джо Байден. А если не будет Байдена, то ждать на этой конференции Си Цзиньпина тем более бессмысленно.

Напомним, что от участия в «мирной конференции» отказались также президенты Бразилии, Мексики, ЮАР. Своё участие подтверждает Индия, но кто будет возглавлять индийскую делегацию – пока большой вопрос.

Самому Зеленскому явно под нажимом со стороны пришлось убрать с повестки саммита в Швейцарии целый ряд пунктов своего «мирного плана», включая «вывод российских войск на границы 1991 года» и «выплату Россией репараций». Среди оставшихся пунктов – обмен пленными по формуле «всех на всех». Правда, и здесь есть нюанс: украинских военнопленных в разы больше российских и далеко не все они проявляют желание вернуться «на родину», опасаясь того, что их снова бросят на фронт.
18 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 06:12
    Вопрос... кто там будет из значимых лиц, до чего договорятся, какие документы утвердят???
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 06:19
      rocket757 hi, то что реально поможет Киеву и без этих сборищ уже обговоренно и решено, а это так полит шоу, лично мне напоминает кружок психологической помощи, здравствуйте меня завут Альфред и я алкоголик, и тут все остальные начинают аплодидировать.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 07:32
        Конечно, есть видимая, публичная часть, есть и подковерная возня...
        Но, ставку на громкие публичные картинки, "победы", "веь мир с ними" и прочее подобное, они делают.
        Понятно, ничего значимо го они из этого мероприятия не выжмут, зато верещать/вещать о победе они будут на весь мир...
        В общем, шоу организовать, они мастера и не важно, что уровень будет, балагана на базарной площади...
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 06:15
    У Спящего Джо есть поинтереснее занятия, да и летать на такие расстояния в его состоянии лишний риск опозориться и дать очередной повод поострить Трампу. Вашингтон и так поддерживает чем может и как может. А саммит-сусаммит эт вон для "великих" типа прибалтов и прочих финнов.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 06:37
      Срок каденции презика Зеленского закончился. Он нелегитимный президент. Обыкновенный узурпатор-диктатор. Какие могут быть с ним переговоры и о чём?
      Единственное о чём можно вести переговоры с Зеленским - это безоговорочная капитуляция.
      1. Алекс_1973 Звание
        Алекс_1973
        +1
        Сегодня, 06:44
        Даже подписывать капитуляцию с ним никто не будет. Найдут какого-нибудь нового Кейтеля. Да и янука Путин не зря держит, как ни крути, а он законно избранный президент лишенный полномочий не законно.
        1. Msi Звание
          Msi
          0
          Сегодня, 06:49
          Да и янука Путин не зря держит,

          Сомнительно. Янукович политический труп. Его не любят как на Донбассе так и на остальной украине...
          1. Алекс_1973 Звание
            Алекс_1973
            0
            Сегодня, 06:51
            Я не утверждаю, что ему опять дадут рулить остатками Руины, я говорю, что он ВОЗМОЖНО будет подписантом того, что мы ему подсунем.
            1. Msi Звание
              Msi
              0
              Сегодня, 06:55
              ВОЗМОЖНО будет подписантом того, что мы ему подсунем.

              Не уверен. Я конечно точно не знаю, но мы вроде как Минские договорённости подписывали с Порошенко. Получается его признавали... request а тут ещё шаг назад в прошлое... Это было актуально (с януковичем) в 2014 году, сейчас как я думаю "поезд уехал".
              1. Алекс_1973 Звание
                Алекс_1973
                +1
                Сегодня, 07:02
                Ну я тоже этого не утверждаю, скорее всего найдут кого-нибудь из генералитета, кто не так замазан как тот же сырский.
      2. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 06:46
        Бородач, а для кого он узурпатор? Для Запада что возомнили себя Бог весть кем, и переписывающих и правила и историю??? Так им на это фиолетово, это их сын собаки. Для Москвы, Пекина, Дели? На мнение этих стран Западу тоже всё равно, давеча пытались в наглую протащить таких же Гуайдо да Тихановскую, да не срослось.
      3. Отшельница Звание
        Отшельница
        0
        Сегодня, 06:53
        С пересидентом Зе нельзя вести никаких переговоров, тем более что то подписывать, так как он нелегитимен и подписи его недействительны, потом Запад будет использовать это в своих интересах, переворачивая как им выгодно.
  3. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 06:22
    «вывод российских войск на границы 1991 года» и «выплату Россией репараций»
    Глубоко копают, скакуасы wink
  4. deathtiny Звание
    deathtiny
    -1
    Сегодня, 06:30
    я бы не стал недооценивать это собрание...
    да, не все приедут, да, 3 пункта из всех хотелок Зе...
    но какое-то представительство соберется, резолюцию приймут... намусорят во всех СМИ "международный саммит поддержал предложения Украины"...
    А дальше будут по одному добавлять пункты к следующим собраниям.
    будут от России требовать принять или отвергнуть резолюцию. А там же будет "за все хорошее": против ядерной опасТности, за "возвращение депортированных детей домой" ну и т.п.
    такой себе цугцванг.

    там им важно начать процесс, потом постепенно затягивать новые страны по одной.
    другое дело, что мы мало чем можем помешать (что могли уже сделали по линиям брикс и прочим каналам)...
    1. Алекс_1973 Звание
      Алекс_1973
      +1
      Сегодня, 06:49
      Ну давайте так, без втягивания туда Китая все пляски бесполезны. По сути им архи необходимо втянуть туда именно Китай, а заодно все страны БРИКС и ШОС, ну и идеальным был бы вариант втягивания Ирана, КНДР, Сирии и Венесуэлы. Вот только тогда это сборище имело бы хоть какой то смысл.
  5. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 06:36
    пришлось убрать с повестки саммита в Швейцарии целый ряд пунктов своего «мирного плана», включая «вывод российских войск на границы 1991 года» и «выплату Россией репараций».

    Хотел "ключ от комнаты, где деньги лежат", а
    Думал, что получу в кассе, а получил в морду
    wassat
  6. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    -1
    Сегодня, 06:41
    Может СИ и приедет как доктор в психпалату чтобы уточнить диагноз сумасшедшим. Кстати такой же "саммит" может быть когда Китай военным путём будет возвращать на родину Тайвань. bully
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 06:44
    Если даже самоходного Джо довезут на сходняк в Швейцарию ,всё равно Си Цзиньпина ждать бессмысленно.СМИ запада из самоходного Джо пытаются лепить " пупа земли".