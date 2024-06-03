Московская директива: упущенная победа или смертный приговор

Все мечтали «идти на Москву»,

и всем давалась эта надежда.

Генерал-лейтенант А. И. Деникин

О мечте и реальности





1. Генералу Врангелю выйти на фронт Саратов – Ртищево – Балашов, сменить на этих направлениях донские части и продолжать наступление на Пензу, Рузаевку, Арзамас и далее – Нижний Новгород, Владимир, Москву.



Теперь же направить отряды для связи с Уральской армией и для очищения нижнего плеса Волги.



2. Генералу Сидорину правым крылом, до выхода войск генерала Врангеля, продолжать выполнение прежней задачи по выходу на фронт Камышин – Балашов. Остальным частям развивать удар на Москву в направлениях:



а) Воронеж, Козлов, Рязань и

б) Новый Оскол, Елец, Кашира.



3. Генералу Май-Маевскому наступать на Москву в направлении Курск, Орел, Тула. Для обеспечения с Запада выдвинуться на линию Днепра и Десны, заняв Киев и прочие переправы на участке Екатеринослав – Брянск.



4. Генералу Добророльскому выйти на Днепр от Александровска до устья, имея в виду в дальнейшем занятие Херсона и Николаева.



5. Генералам Тяжельникову (командующий войсками Черноморской области) и Эрдели продолжать выполнение ранее поставленных задач.



6. Черноморскому Имея конечной целью захват сердца России – Москвы, приказываю:1. Генералу Врангелю выйти на фронт Саратов – Ртищево – Балашов, сменить на этих направлениях донские части и продолжать наступление на Пензу, Рузаевку, Арзамас и далее – Нижний Новгород, Владимир, Москву.Теперь же направить отряды для связи с Уральской армией и для очищения нижнего плеса Волги.2. Генералу Сидорину правым крылом, до выхода войск генерала Врангеля, продолжать выполнение прежней задачи по выходу на фронт Камышин – Балашов. Остальным частям развивать удар на Москву в направлениях:а) Воронеж, Козлов, Рязань иб) Новый Оскол, Елец, Кашира.3. Генералу Май-Маевскому наступать на Москву в направлении Курск, Орел, Тула. Для обеспечения с Запада выдвинуться на линию Днепра и Десны, заняв Киев и прочие переправы на участке Екатеринослав – Брянск.4. Генералу Добророльскому выйти на Днепр от Александровска до устья, имея в виду в дальнейшем занятие Херсона и Николаева.5. Генералам Тяжельникову (командующий войсками Черноморской области) и Эрдели продолжать выполнение ранее поставленных задач.6. Черноморскому флоту содействовать выполнению боевых задач... и блокировать порт Одессу.

Директива эта являлась одновременно смертным приговором армиям Юга России. Все принципы стратегии предавались забвению. Выбор одного главного операционного направления, сосредоточение на этом направлении главной массы сил, маневр – все это отсутствовало. Каждому корпусу просто указывался маршрут на Москву.



Прослушав директиву, мы с генералом Юзефовичем (начальник штаба Кавказской армии – Прим. авт.) буквально остолбенели. Сам генерал Деникин был Московской директивой, видимо, очень доволен. Закончив чтение, он весело добавил:



– Да, вот как мы стали шагать. Для этой директивы мне пришлось взять стоверстную карту.



Мне и поныне непонятно, как мог этот документ выйти из-под пера генерала Деникина.

Красные золотопогонники



Белым было сложно устроить свой тыл, пока в нем бродили отряды/банды, вроде Н. И. Махно



Элита РККА. Крайний слева стоит генерал-майор П. П. Лебедев, крайний справа – полковник Б. М. Шапошников. Сидят: крайний слева полковник С. С. Каменев, скрестив руки на груди, полковник А. И. Егоров

На плечах отступающего противника

Альтернативный план Врангеля



Врангель в Царицыне, который он с первых дней пребывания в нем стал готовить к обороне

Война и нервы

Моральные величины на войне занимают самое важное место. Эти моральные величины насквозь пропитывают всю военную стихию.

Московская директива: взгляд из Советской России

Если этот образ действий (наступление в расчете на счастливую случайность – Прим. авт.) имел первоначальный успех, то зависел исключительно от внутреннего состояния советских армий, надломленных предшествующими неудачами.

Источники:

Врангель П. Н. Записки. Ноябрь 1916 г. – ноябрь 1920 г. Т. 1.: Воспоминания. Мемуары. Минск, 2002.

Деникин А. И. Вооруженные силы Юга России. // Белое дело. Избранные произведения в 16 книгах. М., 1996.

Директивы Командования фронтов Красной Армии. М; 1972. Т. 2.

Какурин Н. Е. Как сражалась революция. М; 1990. Т. II.

Лукомский А. С. Воспоминания. Берлин, 1922.

Бубнов А. С., Каменев С. С., Эйдеман Р. П., Тухачевский М. Н. (общ. ред.) Гражданская война. (1918–1921)». Издательство: Военный вестник, Госиздат. Т. 3, 1930.