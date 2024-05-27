Австралийский аналитик: Глава Госдепа Блинкен вступил в конфликт с Белым домом по вопросу Украины

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Австралийский аналитик: Глава Госдепа Блинкен вступил в конфликт с Белым домом по вопросу Украины

Соединенные Штаты опасаются конфликта с Россией, поэтому и не разрешают Украине наносить удары своим оружием по России. Однако в Белом доме существует группа политиков, выступающих за разрешение ударов по России, возглавляет ее глава Госдепа Энтони Блинкен. Об этом рассказал аналитик Австралийского института стратегической политики Малкольм Дэвис.

Блинкен выступает за поддержку Киева и разрешение наносить удары по российской территории американским оружием, тогда как советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан придерживается иной позиции. Таким образом, в администрации Байдена имеется внутренний конфликт, еще более раскалывающий демократов перед выборами президента.



Внутри администрации Байдена есть группа, которая обеспокоена перспективой эскалации конфликта. Госсекретарь пытается выступать против этих страхов. (...) Однако советник по национальной безопасности, на мой взгляд, так же сдержан, как и президент Байден.

— заявил эксперт.

Доказательством этому служит тот факт, что именно Госдеп США выступил с предложением позволить Зеленскому наносить удары по России американскими ракетами. Однако в Пентагоне сразу заявили, что этого не будет, как и американских солдат на Украине. Впрочем, главаря киевской хунты отказ не смутил, он решил взять США измором, ежедневно записывая различные обращения и слезливые ролики. Если удастся убедить США, то и Европа сдастся.
8 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 06:14
    «Именно Госдеп США выступил с предложением позволить Зеленскому наносить удары по России американскими ракетами» —

    — Очень "дипломатично" ...
    1. Anarchist Звание
      Anarchist
      +1
      Сегодня, 06:37
      Рано или поздно, но ударят. Наш ответ? Так нужно бить по базам США. Или схаваем?
      Нет больше дипломатии, есть только интересы....
      1. алексеев Звание
        алексеев
        0
        Сегодня, 07:00
        "Надо бить по базам США"
        Сколько мудрых указаний!
        А есть ли ответы на вопросы по каким конкретно базам? Каким оружием? Как насчет Третьей мировой ядерной?
        Тут в укропии еще столько недобитого....
        Вот правительственный квартал Куева, например. Могут сказать, что там нету зели и пр. Ничего, по главарям само- собой, а разваленное здание рады, офиса, министерств хорошо понижают воинственный дух бандерлогов. Так есть еще и плотины на Днепре и пр.
        Обьявить, что, дескать за обстрел Белгорода будет уничтожен такой-то обьект инфраструктуры, а за Донецк такой- то и все в Куеве или Львове.
      2. Леха с Андроида. Звание
        Леха с Андроида.
        0
        Сегодня, 07:06
        Сбивать надо в ответ над Черным морем разведовательные БПЛА США .
  2. Наган Звание
    Наган
    +1
    Сегодня, 06:22
    Хорошо то, что этому Блин,кену и его шефу маразматику Джо осталось рулить всего полгода. А плохо то, что они за это время могут наворотить такого, что потом разгребать будет еще то удовольствие.
  3. Enceladus Звание
    Enceladus
    +1
    Сегодня, 06:22
    Просто сюр... 20 лет назад шагая по родной чеченской земле, против вовчиков... не думал... что
    Блинкен выступает за поддержку Киева и разрешение наносить удары по российской территории американским оружием
    Воевали с арабами, 60-70% были наемниками, остальное да, чеченцы иногда дагестанцы и осенины с промытыми мозгами и прибалты, украинцы и прочие недоношенные. А сейчас какое-то рыло, одной ногой в могиле, кто не был на поле боя! Не получал ранений, у кого на руках пацаны не умерали... вершит судьбы. И призывает целую страну идти против нас... Мир с ума сошел fool Я уже готов согласится, что пара сотен воевод проблему решат soldier

    Странное тело проплаченное... у Клинтона, Байден в 2000х...Обама...При трампе одобрил удар теми тамагавками по Сирии.... Пристрелить скотину, чтоб не мучалась.... am
  4. Дилетант Звание
    Дилетант
    +3
    Сегодня, 06:30
    Потомок одесских евреев блинкин не любит Россию на генетическом уровне. Потому что хочет назад в город у моря, но что бы он был американским. fool
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 07:17
    Внутри администрации
    . И что? Этого никогда и нигде не было?
    Вопрос в том, у кого влияния, возможностей больше...
    Хотя, рулят там не те, кто на публике кривляется... так было, есть и будет.