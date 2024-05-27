Австралийский аналитик: Глава Госдепа Блинкен вступил в конфликт с Белым домом по вопросу Украины
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Соединенные Штаты опасаются конфликта с Россией, поэтому и не разрешают Украине наносить удары своим оружием по России. Однако в Белом доме существует группа политиков, выступающих за разрешение ударов по России, возглавляет ее глава Госдепа Энтони Блинкен. Об этом рассказал аналитик Австралийского института стратегической политики Малкольм Дэвис.
Блинкен выступает за поддержку Киева и разрешение наносить удары по российской территории американским оружием, тогда как советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан придерживается иной позиции. Таким образом, в администрации Байдена имеется внутренний конфликт, еще более раскалывающий демократов перед выборами президента.
Внутри администрации Байдена есть группа, которая обеспокоена перспективой эскалации конфликта. Госсекретарь пытается выступать против этих страхов. (...) Однако советник по национальной безопасности, на мой взгляд, так же сдержан, как и президент Байден.
— заявил эксперт.
Доказательством этому служит тот факт, что именно Госдеп США выступил с предложением позволить Зеленскому наносить удары по России американскими ракетами. Однако в Пентагоне сразу заявили, что этого не будет, как и американских солдат на Украине. Впрочем, главаря киевской хунты отказ не смутил, он решил взять США измором, ежедневно записывая различные обращения и слезливые ролики. Если удастся убедить США, то и Европа сдастся.
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