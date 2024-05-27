Вы знаете, что мы решительно поддерживаем Украину в её борьбе против империалистического вторжения соседнего государства. Мы делаем всё, чтобы это нападение не привело к успеху. И хотя многократно говорилось о том, что Украина вступит в НАТО, скажу, что в ближайшие годы этого не произойдёт.

Мы обязаны понимать ответственность, ведь в противном случае это способно привести к большой войне между Россией и Североатлантическим альянсом.

Шольц, покидай свой пост. Ты тормоз для североатлантической интеграции Украины.

С таким союзником, как Шольц, Украине никаких врагов и не надо.

То есть, нам хотят сказать, что никакого вступления в НАТО не будет сейчас и даже через 30 лет? Значит, Россия и Китай разобьют НАТО. Только потом не обращайтесь к Украине за помощью.

Немецкий канцлер Олаф Шольц сделал заявление, вызвавшее возмущение у представителей киевского режима.По словам Шольца, которого, напомним, ранее тогдашний посол Украины в ФРГ Мельник назвал «ливерной колбасой» и попросил «на правду не обижаться», «Германия продолжает оказывать безоговорочную поддержку Украине, но пока о вступлении в НАТО этой страны речи не идёт».Олаф Шольц:По словам Шольца, вряд ли это вступление состоится в ближайшие 30 лет.Немецкий канцлер:По словам главы немецкого правительства, Берлин поступает так, чтобы «помогая Украине, большой войны с Россией не допустить».Так называемые украинские «патриоты», включая обосновавшихся в самой Германии, «заклеймили» Шольца. Несколько относительно «литературных» комментариев.Видимо, по мнению отдельных украинских «активистов», в случае поражения НАТО Украина продолжит своё существованием в нынешнем виде…