Канцлер ФРГ: Не думаю, что Украину примут в НАТО в ближайшие 30 лет

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Канцлер ФРГ: Не думаю, что Украину примут в НАТО в ближайшие 30 лет

Немецкий канцлер Олаф Шольц сделал заявление, вызвавшее возмущение у представителей киевского режима.

По словам Шольца, которого, напомним, ранее тогдашний посол Украины в ФРГ Мельник назвал «ливерной колбасой» и попросил «на правду не обижаться», «Германия продолжает оказывать безоговорочную поддержку Украине, но пока о вступлении в НАТО этой страны речи не идёт».



Олаф Шольц:

Вы знаете, что мы решительно поддерживаем Украину в её борьбе против империалистического вторжения соседнего государства. Мы делаем всё, чтобы это нападение не привело к успеху. И хотя многократно говорилось о том, что Украина вступит в НАТО, скажу, что в ближайшие годы этого не произойдёт.

По словам Шольца, вряд ли это вступление состоится в ближайшие 30 лет.

Немецкий канцлер:

Мы обязаны понимать ответственность, ведь в противном случае это способно привести к большой войне между Россией и Североатлантическим альянсом.

По словам главы немецкого правительства, Берлин поступает так, чтобы «помогая Украине, большой войны с Россией не допустить».

Так называемые украинские «патриоты», включая обосновавшихся в самой Германии, «заклеймили» Шольца. Несколько относительно «литературных» комментариев.

Шольц, покидай свой пост. Ты тормоз для североатлантической интеграции Украины.

С таким союзником, как Шольц, Украине никаких врагов и не надо.

То есть, нам хотят сказать, что никакого вступления в НАТО не будет сейчас и даже через 30 лет? Значит, Россия и Китай разобьют НАТО. Только потом не обращайтесь к Украине за помощью.


Видимо, по мнению отдельных украинских «активистов», в случае поражения НАТО Украина продолжит своё существованием в нынешнем виде…
15 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 06:21
    Ну да а потом грозный рык из Вашингтона и Ливерная запоет другую песню.
    Смешно, потом не обращайтесь за помощью???? К кому????? Стране которая целиком и полностью зависит от помощи Запада, ну очень смешно.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 08:20
      По словам Шольца, вряд ли это вступление состоится в ближайшие 30 лет.

      Да и само НАТО вряд ли эти 30-ть лет ещё протянет... Ну а Шольц тем более...
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 06:22
    «Только потом не обращайтесь к Украине за помощью» —

    — Заговариваться стали свидомые ...
    1. Wratch Звание
      Wratch
      0
      Сегодня, 08:13
      Видимо кастрюля на голове уже давно воспринимается как корона)) скоро эдак и старику Байдену прилетит. И вообще,почему с Украинлй не советуются??! Оборзели!!
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 06:25
    Лучше бы штоц предсказал как страна 404 будет называться через пару лет .А то на уме только НАТО ,ЕС.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +5
      Сегодня, 06:36
      ну вариантов три, Андрей. hi
      Первый - незначительные остатки украины могут называться Украиньска Воеводство Речи Посполитой.
      Второй - одна из областей России.
      Третий - ну там вообще ничего может не быть если дойдет дело до ТЯО - типа Чернобыльская Зона отчуждения....
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 06:39
        Доброе утро,Дмитрий у нас 6: 40.Вы продолжили мою мысль с вариантами названия 404.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 06:43
          Доброе. У нас 8-43. smile
          _________________________________
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            0
            Сегодня, 06:46
            Вы уже как 40 минут работаете ,а я только на работу добираюсь - 30 км,с видом на море .
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              +1
              Сегодня, 06:47
              Ну так то - да. Только вот вида на море у меня нет. Чего нет - того нет. laughing
              Даже наша уральская Исеть далековато. Хотя она грязная. Её постоянно порываются очистить, постоянно деньги мэрия трясёт, но толку мало. Как была закаканной речкой так и остаётся много лет. Рыбы давно там нет. А раньше в детстве помню - ловили рыбаки-любители. Прямо в черте города с набережной.
  4. Wolfskin1993 Звание
    Wolfskin1993
    -1
    Сегодня, 06:29
    Полагаю что через 30 лет даже слова такого, как "укра" не будет! Смерть колхозным чуркам-рАгулям!
  5. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    -5
    Сегодня, 06:31
    А я бы принял Украину в НАТО. Лучше ужасный конец чем ужас без конца для Украины. И нам не надо заискивать и оправдываться перед Западом. Война так война по настоящему. soldier
    1. Володин Звание
      Володин
      +1
      Сегодня, 07:09
      Цитата: Солдатов В.
      А я бы принял Украину в НАТО.

      Вы зачем у Каи Каллас хлеб-то отбираете...
      1. Солдатов В. Звание
        Солдатов В.
        -1
        Сегодня, 07:18
        Как я понимаю минусы мне ставят или кондовые пацифисты или бессознательные трусы. Каллас играет за ту сторону, я за нашу. Украина всё равно войдёт в НАТО. Вот освободим всю левобережную
        Украину или Южную Россию и НАТО её примет чтобы остановить нас. Попомните потом мои слова.
  6. tatarin1972 Звание
    tatarin1972
    +1
    Сегодня, 07:08
    Думаю подохнет нынешний канцлер Германии, в ближайшие тридцать лет. Мой прогноз более реалистичен.