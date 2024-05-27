Канцлер ФРГ: Не думаю, что Украину примут в НАТО в ближайшие 30 лет
Немецкий канцлер Олаф Шольц сделал заявление, вызвавшее возмущение у представителей киевского режима.
По словам Шольца, которого, напомним, ранее тогдашний посол Украины в ФРГ Мельник назвал «ливерной колбасой» и попросил «на правду не обижаться», «Германия продолжает оказывать безоговорочную поддержку Украине, но пока о вступлении в НАТО этой страны речи не идёт».
Олаф Шольц:
По словам Шольца, вряд ли это вступление состоится в ближайшие 30 лет.
Немецкий канцлер:
По словам главы немецкого правительства, Берлин поступает так, чтобы «помогая Украине, большой войны с Россией не допустить».
Так называемые украинские «патриоты», включая обосновавшихся в самой Германии, «заклеймили» Шольца. Несколько относительно «литературных» комментариев.
Видимо, по мнению отдельных украинских «активистов», в случае поражения НАТО Украина продолжит своё существованием в нынешнем виде…
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