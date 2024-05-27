Британское издание назвало причину, по которой Украина останется без артиллерийских снарядов
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Евросоюз не в состоянии нарастить производство артиллерийских снарядов для Украины, несмотря на все прилагаемые усилия. И дело тут не в отсутствии необходимых мощностей. Об этом пишет журнал Economist.
Страны ЕС открывают новые предприятия по производству артиллерийских снарядов и модернизируют старые, пытаясь удовлетворить спрос на боеприпасы, но всё это оказывается бесполезным по причине отсутствия взрывчатых веществ. Как пишет британское издание, производителям просто нечем заполнять снаряды, поскольку производство взрывчатки в ЕС тоже находится на низком уровне. Самый крупный европейский производитель тротила находится в Польше, а в Великобритании с 2008 года нет ни одного предприятия такого профиля.
Европа отчаянно пытается увеличить свое незначительное производство артиллерийских снарядов и ракет... Самым уязвимым направлением является то, о чем до недавнего времени думали в последнюю очередь: нехватка взрывчатых веществ
— пишет журнал.
Стоит отметить, что в последнее время в западной прессе появился ряд материалов, так или иначе говорящих о проблеме с производством артиллерийских снарядов. Возникает такое ощущение, что Запад готовит почву перед очередным провалом с поставками боеприпасов Киеву.
Накануне другое издание сообщало, что Россия одна производит в три раза больше снарядов, чем весь Запад. При этом российские снаряды еще и дешевле.
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