Британское издание назвало причину, по которой Украина останется без артиллерийских снарядов

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Британское издание назвало причину, по которой Украина останется без артиллерийских снарядов

Евросоюз не в состоянии нарастить производство артиллерийских снарядов для Украины, несмотря на все прилагаемые усилия. И дело тут не в отсутствии необходимых мощностей. Об этом пишет журнал Economist.

Страны ЕС открывают новые предприятия по производству артиллерийских снарядов и модернизируют старые, пытаясь удовлетворить спрос на боеприпасы, но всё это оказывается бесполезным по причине отсутствия взрывчатых веществ. Как пишет британское издание, производителям просто нечем заполнять снаряды, поскольку производство взрывчатки в ЕС тоже находится на низком уровне. Самый крупный европейский производитель тротила находится в Польше, а в Великобритании с 2008 года нет ни одного предприятия такого профиля.



Европа отчаянно пытается увеличить свое незначительное производство артиллерийских снарядов и ракет... Самым уязвимым направлением является то, о чем до недавнего времени думали в последнюю очередь: нехватка взрывчатых веществ

— пишет журнал.

Стоит отметить, что в последнее время в западной прессе появился ряд материалов, так или иначе говорящих о проблеме с производством артиллерийских снарядов. Возникает такое ощущение, что Запад готовит почву перед очередным провалом с поставками боеприпасов Киеву.

Накануне другое издание сообщало, что Россия одна производит в три раза больше снарядов, чем весь Запад. При этом российские снаряды еще и дешевле.
21 комментарий
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +7
    Сегодня, 06:36
    Линия боевого столкновения покажет, кто врет, а то про снарядный голод пели аж с ноября прошлого года, только ВСУ как било так и бьёт, причем даже на мирные объекты хватает, так что поменьше надо слушать этих(цензура).
    1. BecmepH Звание
      BecmepH
      +3
      Сегодня, 06:42
      Цитата: Ропот 55
      Линия боевого столкновения покажет, кто врет, а то про снарядный голод пели аж с ноября прошлого года, только ВСУ как било так и бьёт, причем даже на мирные объекты хватает, так что поменьше надо слушать этих(цензура).

      Соглашусь с вами. "Не верю!"(С)
    2. PN Звание
      PN
      +1
      Сегодня, 06:58
      Тут прежде всего надо ответить на вопрос, а отталкиваясь от какой цифры пишут про снарядный голод? Если они стреляют меньше, чем положено по нормативам, то да это снарядный голод. Если они стреляют меньше, чем в начале сво, но в не меньше чем по нормативам, то снарядного голода нет.
    3. Telur Звание
      Telur
      +2
      Сегодня, 07:12
      Цитата: Ропот 55
      иния боевого столкновения покажет, кто врет, а то про снарядный голод пели аж с ноября прошлого года, только ВСУ как било так и бьёт, причем даже на мирные объекты хватает, так что поменьше надо слушать этих(цензура).

      тут дело не в том что врут или нет, тут дело в
      Возникает такое ощущение, что Запад готовит почву перед очередным провалом с поставками боеприпасов Киеву.
      , ну может и не провалом, а в том что поняли что бесполезно, затраты не окупятся никогда .
      1. 78bor1973 Звание
        78bor1973
        0
        Сегодня, 08:05
        Так откуда взрывчатка будет если BASF производство перенёс в США ,а в условиях глобализации данное производство было не очень и нужно -закупали в других странах !
  2. Tagan Звание
    Tagan
    +6
    Сегодня, 06:48
    Самый крупный европейский производитель тротила находится в Польше

    Может же там кто-то "покурить" в неположенном месте?
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +1
      Сегодня, 07:04
      Цитата: Tagan
      Может же там кто-то "покурить" в неположенном месте?

      Петров с Башировым заняты...
  3. Aleksandr21 Звание
    Aleksandr21
    0
    Сегодня, 06:54
    Возникает такое ощущение, что Запад готовит почву перед очередным провалом с поставками боеприпасов Киеву.


    Неправильный вывод.

    Ведь если публикуется какая то информация то значит это кому то нужно (с) а в чьих интересах публикуются такие статьи ? В интересах Западного ВПК и прежде всего Британских оружейных компании, ведь если нет взрывчатки значит нужно дополнительно построить заводы, найти/произвести сырье и т.д. – то есть нужно вложиться, а чтобы это сделать, надо выбить из бюджета средства… но для этого нужна поддержка населения т.к. их деньги будут тратить, мол посмотрите куда Великобритания докатилась ни армии, ни техники, ни боеприпасов… надо ли выделить деньги на оборонку ? Надо и т.д.

    P.S. А боеприпасы у ВСУ так и не закончились… к примеру наши бойцы нехватку у противника вообще не ощущают. Да и ещё Украина умудряется лупить по гражданским объектам в Донецкой области, в Белгородской и т.д. – вот такая у них экономия (с)
  4. smart fellow Звание
    smart fellow
    0
    Сегодня, 06:55
    В СМИ писали, что в ЕС нитроцеллюлоза в основном производится из хлопка, выращиваемого в СУАР. При этом, ЕС присоединился к США в борьбе с "гонениями" уйгуров в КНР и даже ввел санкции в отношении хлопка из СУАР. Лишившись западного рынка КНР должно быть продает хлопок России, а так как контракты уже заключены, то перекупить не удастся, да и китайцы злопамятные - не продадут. На среднеазиатский хлопок Россией наверняка подписаны долгосрочные контракты и ЕС ничего не обломится дополнительно. Даже сообщали, что в России разработана технология производства нитроцеллюлозы из древесины. Значит даже закупаемого хлопка недостаточно или он слишком дорогой. Европейцам можно вместо трикотажа делать порох, ведь хлопок выращивают в Египте и США в больших объемах, но насколько это выгодно чтобы конкурировать с производителями одежды? Порох золотым становится.
    1. СВД68 Звание
      СВД68
      0
      Сегодня, 07:45
      Нитроцеллюлоза используется для производства пороха. Для производства тротила она не нужна.
      1. smart fellow Звание
        smart fellow
        0
        Сегодня, 08:21
        Вы правы. Артиллерийский снаряд содержит ТНТ, а метательный заряд изготавливают из пороха. Вместе это артиллерийский выстрел. Обычно когда говорят о крупнокалиберных снарядах подразумевают именно выстрел. Если выстрел раздельный, то снаряд никуда не полетит без метательного заряда. С сырьем для производства ТНТ проблем нет в отличие от пороха.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 06:57
    Англия не производит взрывчатые вещества? Зато с фекалиями на Туманном Альбионе проблем нет.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 07:06
      PRIMETAKE LIMITED
      Lincoln - Великобритания
      Поставка следующих позиций:

      Химические продукты
      Взрывчатые вещества и порох
      Детонаторы и взрыватели...


      UK FIREWORKS STORE LIMITED
      Bathgate - Великобритания
      Поставка следующих позиций:

      Химические продукты
      Взрывчатые вещества и порох
      Детонаторы и взрыватели...


      THEBACO LIMITED
      Saltash - Великобритания
      Поставка следующих позиций:

      Химические продукты
      Взрывчатые вещества и порох
      Детонаторы и взрыватели...

      и так далее - всего там - дофига компаний.....
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 07:08
        А зачем тогда " деза " от самых правдивых СМИ в мире - английских?
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 07:09
          request Без понятия...... Убаюкивают эти СМИ вестимо...... А может компании-производители бабла хотят срубить - типа дефицит, цены повысим и всё такое.
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            +1
            Сегодня, 07:21
            Дмитрий ,наверно намекают Петрову и Баширову на фронт работы в Польше? bully
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              +2
              Сегодня, 07:22
              Да там нашим уважаемым Петрову и Баширову и в Бритосии есть где "шпилями полюбоваться" (с) laughing Я бы в Бритосии рекомендовал им начать...

              зы Болтореза только жалко, вдруг зацепит ненароком.... feel Нам тут грустно будет без его консультаций.
  6. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    0
    Сегодня, 07:00
    Нитроцеллюлоза изготавливается из хлопка ...а этого сырья не хватает для всех...запасы хлопка скуплены американцами...да и страны производящие его вертят пальцами в обмен на него...так что производство ВВ в больших обьемах та еще проблема.
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 07:24
    Страны ЕС открывают новые предприятия по производству артиллерийских снарядов и модернизируют старые, пытаясь удовлетворить спрос на боеприпасы, но всё это оказывается бесполезным по причине отсутствия взрывчатых веществ.
    . Вопрос... а как у них там дела с концерном BASF? В полосатию перемещается?
    Деинструстриализация гейропы, это нормально, будет большой "колхоз".... хотя нет, крупный рогатый скот в зелёную повесточку не вписывается! Будут баранов/козлов пасти, в гейропах таких полно!
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 07:27
      https://rg.ru/2024/02/26/himicheskij-koncern-basf-prekrashchaet-svoe-sushchestvovanie-v-germanii.html

      У BASF кисло дела идут. В Германии сокращения персонала и производства.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 07:39
        Есть такое мнение, что у BASF, все будет нормально, когда он переедет туда, где энергия, сырье/газ есть и зелёные не зверствуют!!! А вот гейропейские, дойчи, сильно пожалеют, как только, так сразу.
        В общем, полосатики МАЛАСЫ, немцев они обдирут как липку, про остальных тоже не забудут.