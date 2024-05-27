Российский оператор FPV-дронов по результативности превзошёл знаменитых снайперов времён Великой Отечественной войны

4
Российский оператор FPV-дронов по результативности превзошёл знаменитых снайперов времён Великой Отечественной войны

Операторы FPV-дронов становятся самыми результативными бойцами в зоне СВО, уничтожая живую силу противника. Как рассказал инструктор Центра специальной тактической и начальной военной подготовки «Рокот» с позывным «Пиночет», по количеству ликвидированных солдат ВСУ некоторые операторы уже превысили показатели знаменитых снайперов времен Великой Отечественной войны.

Результативность операторов FPV-дронов превышает показатели снайперов ВОВ, один из российских бойцов, управляя небольшими дронами-камикадзе, уже уничтожил более 300 солдат противника. На сегодняшний день по результативности он находится на первом месте. При этом на подготовку «водителя FPV-дронов» требуется примерно около трех недель, тогда как снайпера нужно готовить не менее полугода. Да и действуют они по-разному.



Один российский оператор FPV-дрона уничтожил более 300 человек. Это же показатель уровня великого снайпера — героя Советского Союза Василия Зайцева.

- приводит РИА Новости слова инструктора.

По словам «Пиночета», линейка целей для оператора дрона гораздо шире, чем у снайпера, поэтому и результативность выше. Если снайпер может уничтожать только те цели, которые видит непосредственно, то «дроновод» может атаковать противника на более дальнем расстоянии, в окопах, блиндажах и даже в технике за броней, лишь бы туда мог залететь беспилотник.

Никто не умаляет важность работы снайперов, но за беспилотниками будущее, считает инструктор.
4 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +1
    Сегодня, 07:15
    Что тут скажешь-герой.Удачи бойцу
  2. Msi Звание
    Msi
    +6
    Сегодня, 07:19
    Вспомнился один из наших операторов дронов, погибший недавно, о котором писали в прессе.
    Развожаев назвал Мечту одним из самых результативных российских операторов дронов, который только с июля по октябрь 2023 года уничтожил 19 быстроходных лодок, 4 пикапа, 6 грузовых машин, 5 купольных камер, 7 минометных расчетов и до 100 украинских боевиков

    Одним из лучших операторов дронов Никите Мечтанову и Вячеслав Пастухову присвоены звания Героев России посмертно. Народ помнит своих героев.
  3. Авинор Звание
    Авинор
    0
    Сегодня, 07:28
    Интересно, если здесь неоднократно писали о превосходстве по количеству дронов у украинцев, сколько "рекорд" на той стороне?
  4. Комментарий был удален.
  5. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +1
    Сегодня, 07:47
    Если снайпер может уничтожать только те цели, которые видит непосредственно,

    В паре дрон+снайпер можно уничтожать цели и за укрытиями. smile
    Не знаю правда в тумане войны используется ли снайперами этот тандем.
    А так видео работы наших операторов впечатляют.