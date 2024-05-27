Российский оператор FPV-дронов по результативности превзошёл знаменитых снайперов времён Великой Отечественной войны
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Операторы FPV-дронов становятся самыми результативными бойцами в зоне СВО, уничтожая живую силу противника. Как рассказал инструктор Центра специальной тактической и начальной военной подготовки «Рокот» с позывным «Пиночет», по количеству ликвидированных солдат ВСУ некоторые операторы уже превысили показатели знаменитых снайперов времен Великой Отечественной войны.
Результативность операторов FPV-дронов превышает показатели снайперов ВОВ, один из российских бойцов, управляя небольшими дронами-камикадзе, уже уничтожил более 300 солдат противника. На сегодняшний день по результативности он находится на первом месте. При этом на подготовку «водителя FPV-дронов» требуется примерно около трех недель, тогда как снайпера нужно готовить не менее полугода. Да и действуют они по-разному.
Один российский оператор FPV-дрона уничтожил более 300 человек. Это же показатель уровня великого снайпера — героя Советского Союза Василия Зайцева.
По словам «Пиночета», линейка целей для оператора дрона гораздо шире, чем у снайпера, поэтому и результативность выше. Если снайпер может уничтожать только те цели, которые видит непосредственно, то «дроновод» может атаковать противника на более дальнем расстоянии, в окопах, блиндажах и даже в технике за броней, лишь бы туда мог залететь беспилотник.
Никто не умаляет важность работы снайперов, но за беспилотниками будущее, считает инструктор.
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