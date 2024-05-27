Израильский офицер: удары по Рафаху соответствуют международному праву

В результате удара по Рафаху уничтожена также пусковая установка, которая использовалась для атак израильской территории. Из неё было выпущено 8 ракет.

Из Рафаха боевики ХАМАС обстреливают Израиль, создавая угрозу для граждан страны, а потому любые ответные удары правомерны.

Израильская армия нанесла удар по палестинскому Рафаху – городу, плотность населения которого на данный момент ввиду присутствия там сотен тысяч беженцев является одной из наиболее высоких в мире.Израильский удар был нанесён, несмотря на заявления ООН о недопустимости применения силы против гражданского населения в этом городе. Но Израиль в свойственной для себя манере заявляет, что «целями ВВС Израиля были двое высокопоставленных главарей ХАМАС». Однако с Рафахом как раз тот случай, что при любом ударе невозможно обойтись без жертв среди мирного населения.Заявление представителя израильского министерства обороны:По словам израильского офицера, «удары по Рафаху соответствуют международному праву». В качестве аргумента в данном случае используются такие слова:Правда, в этом случае термин «ответные» удары является лукавством, ведь до начала операции ЦАХАЛ в Рафахе с территории этого города по Израилю никаких ударов никто не наносил.