Израильский офицер: удары по Рафаху соответствуют международному праву

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Израильский офицер: удары по Рафаху соответствуют международному праву

Израильская армия нанесла удар по палестинскому Рафаху – городу, плотность населения которого на данный момент ввиду присутствия там сотен тысяч беженцев является одной из наиболее высоких в мире.

Израильский удар был нанесён, несмотря на заявления ООН о недопустимости применения силы против гражданского населения в этом городе. Но Израиль в свойственной для себя манере заявляет, что «целями ВВС Израиля были двое высокопоставленных главарей ХАМАС». Однако с Рафахом как раз тот случай, что при любом ударе невозможно обойтись без жертв среди мирного населения.



Заявление представителя израильского министерства обороны:

В результате удара по Рафаху уничтожена также пусковая установка, которая использовалась для атак израильской территории. Из неё было выпущено 8 ракет.

По словам израильского офицера, «удары по Рафаху соответствуют международному праву». В качестве аргумента в данном случае используются такие слова:

Из Рафаха боевики ХАМАС обстреливают Израиль, создавая угрозу для граждан страны, а потому любые ответные удары правомерны.

Правда, в этом случае термин «ответные» удары является лукавством, ведь до начала операции ЦАХАЛ в Рафахе с территории этого города по Израилю никаких ударов никто не наносил.
7 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 07:37
    «Удары по Рафаху соответствуют международному праву» —

    — Между какими народами такое "право" признаётся? ...
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +2
      Сегодня, 07:54
      Холокост может тоже соответствовал международным правилам??? или это всё таки другое... negative
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 08:16
      По словам израильского офицера, «удары по Рафаху соответствуют международному праву».

      Интересно, где ж он такое право нашёл...??? Да и не "удары" это по Рафаху, а скорее тактика "выжженной земли", которую применял третий Рейх во вторую мировую... Так и "Освенцим" можно просто трудовым лагерем назвать...
  2. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 07:55
    -Беримор, а почему в охоте за двумя, они разбомбили сотни гражданских?
    -Так израильтянские нацисты, сэр. sad
  3. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +2
    Сегодня, 08:07
    По словам израильского офицера, «удары по Рафаху соответствуют международному праву»
    А удары по больнице, это вероятно, высшее проявление гуманизма
  4. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 08:18
    Можно сравнить сколько погибло членов Хамас и мирных людей . Тут сразу напрашивается вывод,с каким Хамасом они воюют
  5. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 08:25
    Уважаемое сообщество "Top war", последнее время очень часто мусолят повсюду кстати и некстати понятие " международное право". Кто знает что это? Хочу почитать. Может это Конституция планеты Земля,принятая открытым голосованием обитателей Солнечной системы? А может хит написанный безграмотной дурой Бербок на пару с Зелибобиком? А может про них в Камасутре или инструкции по пользованию микроволновки сказано?