Израильский офицер: удары по Рафаху соответствуют международному праву
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Израильская армия нанесла удар по палестинскому Рафаху – городу, плотность населения которого на данный момент ввиду присутствия там сотен тысяч беженцев является одной из наиболее высоких в мире.
Израильский удар был нанесён, несмотря на заявления ООН о недопустимости применения силы против гражданского населения в этом городе. Но Израиль в свойственной для себя манере заявляет, что «целями ВВС Израиля были двое высокопоставленных главарей ХАМАС». Однако с Рафахом как раз тот случай, что при любом ударе невозможно обойтись без жертв среди мирного населения.
Заявление представителя израильского министерства обороны:
В результате удара по Рафаху уничтожена также пусковая установка, которая использовалась для атак израильской территории. Из неё было выпущено 8 ракет.
По словам израильского офицера, «удары по Рафаху соответствуют международному праву». В качестве аргумента в данном случае используются такие слова:
Из Рафаха боевики ХАМАС обстреливают Израиль, создавая угрозу для граждан страны, а потому любые ответные удары правомерны.
Правда, в этом случае термин «ответные» удары является лукавством, ведь до начала операции ЦАХАЛ в Рафахе с территории этого города по Израилю никаких ударов никто не наносил.
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