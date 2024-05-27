«Украинская армия деградировала в советскую»: Генерал раскритиковал руководство Минобороны Украины и ВСУ

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«Украинская армия деградировала в советскую»: Генерал раскритиковал руководство Минобороны Украины и ВСУ

Украинская армия превращается в «советскую», за последние 10 лет Вооруженные силы Украины лишь деградировали. С критикой руководства Минобороны и ВСУ выступил генерал Дмитрий Марченко.

Командовавший в начале российской спецоперации обороной Николаева и являющийся сторонником экс-главкома ВСУ Залужного, Марченко раскритиковал нынешнее военное руководство, назвав ВСУ «гребаным совком». По мнению генерала, за последние годы армия Украины обратно превратилась в «советскую», возникающие проблемы не решаются, а «заметаются под ковер». В пример он привел случай с отчислением курсанта Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного после конфликта с руководством. Его просто отправили на передовую.



По словам Марченко, за последние десять лет войны украинская армия вернулась к советским методам управления, и это на фоне того, что украинский народ «борется за независимость», европейские ценности, права и свободы.

До чего мы пришли за 10 лет войны...? Вот до этого — в советскую армию, к сожалению, это факт! Просто ужас... Точно не хочу, чтобы мой ребенок служил в этой советской системе.

– написал генерал в одной из соцсетей.

Как пишут украинские паблики, Марченко кинул большой камень в огород нового главкома ВСУ Сырского, которого очень сильно не любят националисты, в том числе и за советское прошлое. Кстати, среди украинских нациков слово «советское» считается ругательным.
24 комментария
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +5
    Сегодня, 07:43
    Брешет собака... они такие, какие они были изначально, все натовское с них слетело и вылезло наружу... банда, большая!
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 08:06
      Брешет собака... они такие, какие они были изначально, все натовское с них слетело и вылезло наружу... банда, большая!

      Марчелло (прозвище Марченко) 1978 года рождения и никогда не служил в советской армии, так что о ней может знать только понаслышке... Служил он в 1996 уже в украинских ВС, то есть на развалинах СА, а вот в Изваринском котле он успел побывать в воочию... Так что действительно он просто нагло врёт... Ну а натовское обучение как-то не помогло ВСУ, а само НАТО ещё никогда не воевало с сильным противником и не дай то бог альянсу с ним встретится... am
  2. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +1
    Сегодня, 07:43
    Точно не хочу, чтобы мой ребенок служил в этой советской системе.

    Будет служить в армии России smile ...если конечно с папочкой не сбежит в цэ Европу.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +14
    Сегодня, 07:43
    «Украинская армия деградировала в советскую» —

    — Вам до советской,как до Брюсселя раком ...
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +4
      Сегодня, 07:56
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      «Украинская армия деградировала в советскую» —

      Он о Советской армии знает только фильмам "Штрафбат" и прочих, названий которых не запоминаются....
    2. 78bor1973 Звание
      78bor1973
      +3
      Сегодня, 07:58
      Ничего советского в ВСУ и близко не стояло , как по отношению к солдатам ,так и в управлении ,всё слизано с запада ,только плохо ,пародийно -менталитет другой!
  4. Nexcom Звание
    Nexcom
    +3
    Сегодня, 07:44
    Ну и "шайба" у этого хенерала..... laughing
    Явно с голодухи не мучается.
    1. Пленник Звание
      Пленник
      +3
      Сегодня, 07:50
      Опух от голодомора свиняка.
  5. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +6
    Сегодня, 07:46
    Откуда это знает о советской армии? ВСУ деградировали до мясокомбината уровня Фольштурма конца апреля 1945 г.
  6. Irokez Звание
    Irokez
    0
    Сегодня, 07:47
    за последние десять лет войны украинская армия вернулась к советским методам управления

    Это наверно потому, что НАТО-вское управление хуже да и Сырский тоже человек Советской эпохи. Учитывая состояние ВСУ приходится к наследию прошлого возвращаться.
  7. Пленник Звание
    Пленник
    +4
    Сегодня, 07:49
    Вссу до ВС СССР как до Китая в известной позиции! И всегда так было. sad
  8. Neo-9947 Звание
    Neo-9947
    +3
    Сегодня, 07:54
    Советская армия точно не церемонилась бы. И все бандеровцы в короткое время прогулялись бы до ближайшей стенки.
  9. Светлан Звание
    Светлан
    +3
    Сегодня, 07:55
    Нефиг им украинскую с Советской сравнивать. Пусть сравнивают с армией Зимбабве или с армией Берега Слоновой Кости. Советская Армия в своё время была сильнейшей и сломала Гитлеровскую
  10. Shkilet Звание
    Shkilet
    +4
    Сегодня, 07:55
    Интересно, сколько раз отожмётся или подтянется на турнике эта репа, рассуждающая о современной армии.
  11. штурм Звание
    штурм
    +1
    Сегодня, 08:00
    Марченко кинул большой камень в огород нового главкома ВСУ Сырского


    Болтовни много, только несмотря на все усилия "второй армии мира" фронт держится, никакого повального бегства и сдачи в плен не наблюдается, за каждый хутор приходится неделю сражаться.....
  12. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +2
    Сегодня, 08:01
    Родился 25 февраля 1978 года в городе Вознесенск Николаевской области в семье военных.

    После школы пытался поступить в Одесский институт сухопутных войск, но дважды провалил вступительные экзамены, затем в ряды украинского войска попал через срочную службу в армии. В 1996 году пошел служить в инженерно-саперный полк, дислоцировавшийся в Бахчисарае. Там дослужился до звания сержант. Затем все же отучился в Одесском Институте Сухопутных войск, по окончании которого был распределен в 79-ю десантную бригаду
    что этот хряк может знать о Советской Армии?!
  13. Сергей_К Звание
    Сергей_К
    -1
    Сегодня, 08:02
    Очередной экс... пёрд! До Советской Армии этой бандерлогии... как до альфа центавра!
  14. lukash66 Звание
    lukash66
    0
    Сегодня, 08:07
    А сам то этот пан женераль не советское училище заканчивал? Про Академию не знаю, врядли. И кстати, практика уже показала, демократически правильная военная доктрина запада как то хреновато показывает себя против совково-российской. Это им не безнаказанно полетать побомбить. Им впору уже инструкторов из ВСУ к себе набирать, а не наоборот.
  15. gmss Звание
    gmss
    0
    Сегодня, 08:08
    это тот марченко который закупал бракованные бронежилеты и палатки по многократно завышенной цене? и ему не дали дальше воровать отправив в сизо?
    если да - то понятно его недовольство)))
  16. Tagan Звание
    Tagan
    0
    Сегодня, 08:12
    До чего мы пришли за 10 лет войны...? Вот до этого...

    Марченко пятак подрисовать и всё станет на свои места.
  17. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 08:14
    А что плохого в Советской армии,её управлении, традициях и порядках? Всего побеждали и доводили дело до конца.
  18. tatarin1972 Звание
    tatarin1972
    0
    Сегодня, 08:15
    Звездит не зная о чём. Ему то откуда знать о Советской Армии? Сам-то небось выкидыш Вест Поинта.
  19. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 08:16
    Где в советские времена на службе государства ,были откровенные банды из уголовников ,да еще в структуре МВД ?
    Вам еще расти и расти до советской Армии !
  20. Anh Han Звание
    Anh Han
    0
    Сегодня, 08:19
    Ряху свинина откормила зачетную- пора на шашлыки)