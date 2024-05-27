«Украинская армия деградировала в советскую»: Генерал раскритиковал руководство Минобороны Украины и ВСУ

До чего мы пришли за 10 лет войны...? Вот до этого — в советскую армию, к сожалению, это факт! Просто ужас... Точно не хочу, чтобы мой ребенок служил в этой советской системе.

Украинская армия превращается в «советскую», за последние 10 лет Вооруженные силы Украины лишь деградировали. С критикой руководства Минобороны и ВСУ выступил генерал Дмитрий Марченко.Командовавший в начале российской спецоперации обороной Николаева и являющийся сторонником экс-главкома ВСУ Залужного, Марченко раскритиковал нынешнее военное руководство, назвав ВСУ «гребаным совком». По мнению генерала, за последние годы армия Украины обратно превратилась в «советскую», возникающие проблемы не решаются, а «заметаются под ковер». В пример он привел случай с отчислением курсанта Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного после конфликта с руководством. Его просто отправили на передовую.По словам Марченко, за последние десять лет войны украинская армия вернулась к советским методам управления, и это на фоне того, что украинский народ «борется за независимость», европейские ценности, права и свободы.– написал генерал в одной из соцсетей.Как пишут украинские паблики, Марченко кинул большой камень в огород нового главкома ВСУ Сырского, которого очень сильно не любят националисты, в том числе и за советское прошлое. Кстати, среди украинских нациков слово «советское» считается ругательным.