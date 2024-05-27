На Тайване воодушевлены заявлением Байдена о готовности «применить силу для защиты ключевого союзника»

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На Тайване воодушевлены заявлением Байдена о готовности «применить силу для защиты ключевого союзника»

Тайваньская пресса с воодушевление восприняла заявления Джо Байдена о «готовности стоять на защите демократии на Тайване». При этом заявление президента США было фактическим ультиматумом Пекину, в котором Байден предостерегал Си Цзиньпина от «вторжения на остров».

Байден:



Мы готовы применить силу для защиты нашей страны и наших союзников, в том числе в качестве оказания помощи тайваньской демократии. Подумайте об этом!

По словам американского президента, «Пекину нужно действовать предельно аккуратно».

Джо Байден:

Я говорю: прекратите это, прекратите!

Так 46-й президент США прокомментировал масштабные учения Народно-Освободительной армии Китая вокруг Тайваня. Напомним, что Пекин задействовал в ходе этих маневров десятки кораблей и самолётов, несколько тысяч своих военнослужащих. А на китайском ТВ крутили ролик, показывающий, как НОАК могла бы взять Тайвань под контроль.

Байден:

Если кто-то нападает на американские войска, на наших близких союзников, мы обеспечим справедливость.

По словам Байдена, для этого он намерен укреплять партнёрство с Австралией и Британией в рамках AUKUS, также готов «более тесно сотрудничать» с Южной Кореей, Японией и Филиппинами.

Напомним, что при этом власти США официально Тайвань независимым не признают. Получается, США активно поддерживают тайваньский сепаратизм при циничных утверждениях о том, что «признают территориальную целостность Китая».

В прессе Тайваня, комментируя заявления Байдена, пишут материалы в стиле: «Америка с нами!»
6 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 08:03
    «Если кто-то нападаёт на американские войска, на наших близких союзников, мы обеспечим справедливость» —

    — Как "обеспечили" во Вьетнаме,Афганистане ...
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 08:10
      Тайваньская пресса с воодушевление восприняла заявления Джо Байдена о «готовности стоять на защите демократии на Тайване».

      Ну а Китай готов вернуть Тайвань материковому Китаю... Ну так начните, а мы посмотрим чья "готовность" лучше... angry
  2. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 08:11
    Скорее бы началось. И нам легче станет...
  3. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 08:13
    Байдену понятно ,а самим США это надо ? Им надо втянуть в войну с Китаем, Японию и Ю Корею
  4. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 08:17
    Тайваню надо вспомнить об афганистане, посмотреть на руины некогда населенных пунктов укропии и уж потом воодушевляться.
  5. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 08:19
    Когда Штаты согласились передать место в Совбезе ООН от правительства на Тайване к правительству в Пекине, они дали Тайваню гарантии безопасности. Похоже, в Пекине к ним относятся серьезно.