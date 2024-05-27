На Тайване воодушевлены заявлением Байдена о готовности «применить силу для защиты ключевого союзника»

Мы готовы применить силу для защиты нашей страны и наших союзников, в том числе в качестве оказания помощи тайваньской демократии. Подумайте об этом!

Я говорю: прекратите это, прекратите!

Если кто-то нападает на американские войска, на наших близких союзников, мы обеспечим справедливость.

Тайваньская пресса с воодушевление восприняла заявления Джо Байдена о «готовности стоять на защите демократии на Тайване». При этом заявление президента США было фактическим ультиматумом Пекину, в котором Байден предостерегал Си Цзиньпина от «вторжения на остров».Байден:По словам американского президента, «Пекину нужно действовать предельно аккуратно».Джо Байден:Так 46-й президент США прокомментировал масштабные учения Народно-Освободительной армии Китая вокруг Тайваня. Напомним, что Пекин задействовал в ходе этих маневров десятки кораблей и самолётов, несколько тысяч своих военнослужащих. А на китайском ТВ крутили ролик, показывающий, как НОАК могла бы взять Тайвань под контроль.Байден:По словам Байдена, для этого он намерен укреплять партнёрство с Австралией и Британией в рамках AUKUS, также готов «более тесно сотрудничать» с Южной Кореей, Японией и Филиппинами.Напомним, что при этом власти США официально Тайвань независимым не признают. Получается, США активно поддерживают тайваньский сепаратизм при циничных утверждениях о том, что «признают территориальную целостность Китая».В прессе Тайваня, комментируя заявления Байдена, пишут материалы в стиле: «Америка с нами!»