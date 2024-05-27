Военный инструктор: Опыт игр в страйкбол или пейнтбол не поможет в реальных боевых действиях

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Военный инструктор: Опыт игр в страйкбол или пейнтбол не поможет в реальных боевых действиях

Опыт игры в страйкбол, пейнтбол или в компьютерные игры не помогает в реальных боевых действиях, а лишь вредит. Об этом рассказал инструктор Центра специальной тактической и начальной военной подготовки «Рокот» с позывным «Пиночет».

Страйкбольный и пейнтбольный опыт не поможет в реальном бою, он очень мешает при подготовке бойцов к боевым действиям. Основная причина заключается в том, что игроки перестают бояться попаданий, у них формируется ложное представление о ране. Это хорошо видно по тем, кто приходит на подготовку, страйкболисты сразу залетают в помещение, тогда как человек без опыта заходит осторожно.



В то же время компьютерные игры помогают в подготовке операторов беспилотников, бойцы с опытом игр в авиасимуляторы быстрее проходят обучение.

Выполнять боевую задачу в реальности ни страйкбол, ни игры не помогают. Скажу больше, они, наоборот, вредят. Когда приходят страйкболисты, их видно. Можно понять даже по их манере заходить в укрытие, в помещение. Человек, который никогда не играл в страйкбол, он очень аккуратен, а страйкболист — залетает сразу.

- приводит РИА Новости слова инструктора.

Тем не менее от занятий страйкболом или пейнтболом польза тоже есть, они очень повышают физическую выносливость будущих бойцов.
33 комментария
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  1. Гардамир Звание
    Гардамир
    0
    Сегодня, 08:26
    с позывным «Пиночет».
    Куда катится мир! Может где-то есть позыной лидера нацистов.
    1. Алекс_1973 Звание
      Алекс_1973
      0
      Сегодня, 08:59
      А чем лично вам Пиночет не угодил? Ладно бы чилийцы возмущались. Кстати, там на передке кого только нет по позывным и никто их в этом не упрекает.
      Может сходите туда и укажете "Пиночету" как он не прав, я на этот цирк посмотрел бы с удовольствием. Там кстати есть наши бойцы со свастиками на коленках и перстнях (зоновские наколки если что), может и им расскажете как надо Родину любить?
      1. AdAstra Звание
        AdAstra
        +1
        Сегодня, 09:27
        А об этом спросите социалистическое правительство Сальвадора Альенде во главе с ним самим и ещё сколько там тысяч чилийцев. И нужно быть последовательным в своих словах и взглядах, а не как флюгер на ветру, в СССР, флаги которого используют в СВО, мягко скажем так не сильно его любили. Поэтому и позывной с фамилией этого диктатора такое себе.
        1. Тарелка Звание
          Тарелка
          -1
          Сегодня, 09:51
          А кто сказал, что, вешая флаг СССР, те, кто его, собственно, вешает, показывают этим именно принятие советских установок на те или иные вещи, а не что-то другое? Под "чем-то другим" можно понимать абсолютно всё, что угодно. То, что вкладывает конкретный человек, идущий вперёд с этим флагом.
          У нас тут постмодерн, вообще-то.
          1. AdAstra Звание
            AdAstra
            0
            Сегодня, 09:53
            Постмодерн говорите? А ну тогда всё ясно, тогда ладно, раз "постмодерн"...
            1. Тарелка Звание
              Тарелка
              +1
              Сегодня, 09:54
              Ну да. А что Вам не нравится?
    2. belost79 Звание
      belost79
      -1
      Сегодня, 09:44
      "Куда катится мир! Может где-то есть позыной лидера нацистов."
      Езжайте срочно на фронт, найдите там этого воина и обьясните ему, что у него нехорошее погонялово. Инструкторы они сегодня в тылу, завтра на передке
      1. Тарелка Звание
        Тарелка
        +1
        Сегодня, 09:52
        Я видел ещё смешнее возмущения. В роликах, которые выкладывают бойцы, иногда звучит... англоязычное музыкальное сопровождение!!!
        1. sdivt Звание
          sdivt
          +1
          Сегодня, 10:39
          Цитата: Гардамир
          Куда катится мир! Может где-то есть позыной лидера нацистов

          Цитата: Тарелка
          иногда звучит... англоязычное музыкальное сопровождение

          Интересно, где были все эти негодующие комментаторы, когда некая ЧВК с абсолютно нерусским названием "Вагнер", кровью и жизнями занимала города?
          Где были их патриотические чувства?!
  2. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 08:30
    Мы в детстве в игру "прятки" играли,неужели и игра в "прятки" не поможет на войне?. . . feel
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +4
      Сегодня, 08:40
      Мы в детстве в игру "прятки" играли,неужели и игра в "прятки" не поможет на войне?. . .

      С низко летающими над землёй дронами камикадзе вряди ли, только бег с препятствиям на короткие и длинные дистанции...
      1. частное лицо Звание
        частное лицо
        +1
        Сегодня, 08:53
        только бег с препятствиям на короткие и длинные дистанции...

        Бег на длинные дистанции против дрона заведомо проигрышный вариант. Только на короткие дистанции с "прятками" за всевозможными укрытиями.
      2. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        +1
        Сегодня, 08:54
        а против 120 мм мины тем более
    2. dauria Звание
      dauria
      -3
      Сегодня, 09:09
      игра в "прятки" не поможет на войне?

      Тогда я адмирал !!!! Б2 - ранен . Б3 -убит . wassat
  3. советник 2 уровня Звание
    советник 2 уровня
    +2
    Сегодня, 08:35
    про пейнтбол согласен, а вот про страйкбол и тем более хардбол, это чтото загнул про небояться попаданий.. бывало людям щеку пробивало, не бояться попаданий не получиться-лупит очень хорошо.. а влетания в помещения связаны с сутью задания, понятно что это как правило "штурм" по аналогии с СОБРом-они тоже не крадутся ни разу.. поэтому он и прав пожалуй, но не из-за "небоятся попаданий", а из-за того что в страйке, как правило по полицейским "лейкалам", а не военным действуют..
    1. Алекс_1973 Звание
      Алекс_1973
      +3
      Сегодня, 09:04
      В том то и проблема, что война это не полицейская спецоперация. Там если хочешь жить то закапывайся, чаще падай и быстро бегай, говорю по личному опыту. Причем закапываться надо не в окоп, а в лисью нору, больше шансов что живым останешься.
  4. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +4
    Сегодня, 08:37
    В этих игрушках нет висящих над головой БПЛА ...гоняющих за бойцами FPV ...нет падающих бесперерывно сверху мин и снарядов...нет минно-взрывных заграждений...много чего нет что присуствует на современном поле боя.
    1. северный кавказ Звание
      северный кавказ
      0
      Сегодня, 08:53
      А ожет внести финансовую составляющую в этой игре? При любом попадани в тебя ты лишаешься круглой суммы! Подействует?
    2. Тарелка Звание
      Тарелка
      0
      Сегодня, 09:53
      В игрушках кое-что всё-таки есть. Каждый раз, играя в шутер, я для себя отмечаю: "Я бы так не смог, я бы там уже умер".
    3. Ратник с пулеметом Звание
      Ратник с пулеметом
      0
      Сегодня, 10:21
      Поверте старому геймеру,в этих игрушках, все это появилось уже давно,а дроны раньше чем в реале,точно игру сейчас не назову,но в 2014 в играх квадрики уже летали и жизнь там усложняли...
      1. Ратник с пулеметом Звание
        Ратник с пулеметом
        0
        Сегодня, 10:24
        Когда Сирия горела ,видел видос,где бородачи игиловские на начальной стадии подготовки тренировались в "Call of Duty" в режиме мультиплеер...
  5. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 08:44
    Секрет этого самого француза. Сколько раз собирали, одну команду профи-игроков, другую бывших силовиков. Последние занимали какую то позицию на поле и никуда не лезли.
  6. Letnab Звание
    Letnab
    +2
    Сегодня, 08:56
    Спорное мнение по некоторым ситуациям. Если внедрять как ведущую систему обучения, то конечно не пойдет по своим побочным эффектам, типа пуль не боятся игроки. Но для меня был неожиданный положительный эффект, после нескольких заходов в игру, когда меня постоянно вышибали, а попадания довольно чувствительны до боли, я как то начал видеть все поле, кто где находится, куда движется, куда стреляет, и сам начал доживать до окончания игры без попаданий в меня. Т е надо кск то использовать вот такие положительные моменты в подготовке. А то что игрок влетают в куда то в помещения, или используют как укрытия легкопробиваемые предметы, то это зависит от задач подготовки, и работы инструктора.
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 08:58
    С одной стороны, люди чему то нужному учатся, с другой стороны, ощущение безопасности, возможности начать все с начала, без каких либо потерь, для реального боя неприемлемо.
    В общем, палка о двух концах.
  8. deathtiny Звание
    deathtiny
    0
    Сегодня, 09:02
    угу! а еще игра в СимСити не делает архитектором, а в Веселую ферму - агрономом ;)
  9. arhitroll Звание
    arhitroll
    +2
    Сегодня, 09:04
    Пизжежь - страйкбол при грамотном переводе опыта на реальный бой поможет, но никак не помешает
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 09:07
      Реальность встретит, помимо одной жизни, что связь между подразделениями, налажена как при взятии Шипки.
  10. faiver Звание
    faiver
    +4
    Сегодня, 09:08
    Опыт игр в страйкбол или пейнтбол не поможет в реальных боевых действиях
    - спорное утверждение, всё сугубо индивидуально
  11. Кеша1980 Звание
    Кеша1980
    +5
    Сегодня, 09:08
    Скорее поможет. После выхода из Бахмута стояли в луганских лесах. Через неделю (отоспаться, отзвониться домой, отмыться в бане) стало скучно. Купили страйкбольные комплекты, сформировали штурмовые группы и отрабатывали взаимодействие с птичкой (роль головняка исполняла). В обороне также птичка координировала беготню по окопам. Помнится, у меня подтупливал ствол, была интересна реакция - начал кидать камни и потом схватил ствол "убитого товарища". Синяки остаются знатные от шариков.
  12. Стирбьорн Звание
    Стирбьорн
    +3
    Сегодня, 09:16
    Насчет всех этих игрищ, как тренировок к настоящим войнам, известна история из прошлого
    Людовик XI с иронией относился к царским турнирам. На одно из состязаний он привёл мясника-амбала и заставил рыцарей сражаться с ним. Могучий простолюдин своей дубиной легко расправился с целой группой профессиональных турнирщиков, закованных в доспехи.
  13. Arzt Звание
    Arzt
    +1
    Сегодня, 09:23
    Война такая, что "Рокот" с "Пиночетом" тоже не помогут. Спецназы уже 3 состава поменяли, не зря после ВОВ их все сократили. yes
  14. Алт22 Звание
    Алт22
    +2
    Сегодня, 09:24
    А вот тут не соглашусь - это очень зависит от уровня подготовки. Если готовить страйкболистов как военных - то никогда они заскакивать в помещение не будут, а будут действовать очень аккуратно и осмотрительно.
    Разумеется, на открытой местности дистанции другие, и там страйкбольная подготовка не работает, а вот в густом лесу или на урбане - моя команда как правило выносила противника в большинстве случаев. Происходило это именно потому, что мы тренировались именно как реальные военные - скучно, нудно, неинтересно, но зато результат виден сразу!
    Единственными нашими серьёзными противниками в городе были только две команды - которые тоже тренировались по военным методикам )
  15. sodium20 Звание
    sodium20
    0
    Сегодня, 10:29
    Correct assumption by the instructor. Fearlessness of the airsoft/paintball players is one point. My opinion is, a regular fighter will gradually assess (a) the correct muzzle velocity and recoil velocity of a rifle, that he is using regularly. (b) the maximum range of the rifle, to safely neutralise an enemy. (c) the maximum bullets that can be fired, without damaging the rifle parts. (d) enough cooling time (pause between firing rounds) to be provided for a rifle. (e) trajectory correction, when firing during wind/rain. An paintball /airsoft player lacks (a - e) realtime experiences.