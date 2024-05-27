Военный инструктор: Опыт игр в страйкбол или пейнтбол не поможет в реальных боевых действиях
Опыт игры в страйкбол, пейнтбол или в компьютерные игры не помогает в реальных боевых действиях, а лишь вредит. Об этом рассказал инструктор Центра специальной тактической и начальной военной подготовки «Рокот» с позывным «Пиночет».
Страйкбольный и пейнтбольный опыт не поможет в реальном бою, он очень мешает при подготовке бойцов к боевым действиям. Основная причина заключается в том, что игроки перестают бояться попаданий, у них формируется ложное представление о ране. Это хорошо видно по тем, кто приходит на подготовку, страйкболисты сразу залетают в помещение, тогда как человек без опыта заходит осторожно.
В то же время компьютерные игры помогают в подготовке операторов беспилотников, бойцы с опытом игр в авиасимуляторы быстрее проходят обучение.
- приводит РИА Новости слова инструктора.
Тем не менее от занятий страйкболом или пейнтболом польза тоже есть, они очень повышают физическую выносливость будущих бойцов.
Информация