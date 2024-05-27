Российские войска продвигаются по фронту шириной около 15 км к западу от Нетайлово, Умановского и в районе Сокола

Противник признаёт продвижение российских войска сразу на нескольких участках фронта. Одним из таких является участок в западу от линии Нетайлово-Уманское. Это левый берег Карловского водохранилища. Напомним, что и Уманское, и Нетайлово Вооружёнными силами России освобождены. Теперь российские войска продвинулись западнее Уманского, а также по южному берегу упомянутого Карловского водохранилища – в сторону Карловки.Одновременно с этим идут бои за населённый пункт Сокол. Он располагается в нескольких километрах от Уманского – севернее этого села.Таким образом продвижение в западном направлении на этих участках линии боевого соприкосновения идёт по фронту шириной не менее 15 км.В течение одних только минувших суток ВСУ потеряли там до 6 квадратных километров территории, в том числе в районах Яснобродовки и Сокола.Также российские войска продолжают переводить под свой контроль территории к юго-востоку от Купянска. После потери Ивановки и Берестового противнику пришлось отходить в районы, которые находятся в низменности относительно тех высот, которые заняли наши войска.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»