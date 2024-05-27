Российские войска продвигаются по фронту шириной около 15 км к западу от Нетайлово, Умановского и в районе Сокола

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Российские войска продвигаются по фронту шириной около 15 км к западу от Нетайлово, Умановского и в районе Сокола

Противник признаёт продвижение российских войска сразу на нескольких участках фронта. Одним из таких является участок в западу от линии Нетайлово-Уманское. Это левый берег Карловского водохранилища. Напомним, что и Уманское, и Нетайлово Вооружёнными силами России освобождены. Теперь российские войска продвинулись западнее Уманского, а также по южному берегу упомянутого Карловского водохранилища – в сторону Карловки.

Одновременно с этим идут бои за населённый пункт Сокол. Он располагается в нескольких километрах от Уманского – севернее этого села.
Таким образом продвижение в западном направлении на этих участках линии боевого соприкосновения идёт по фронту шириной не менее 15 км.





В течение одних только минувших суток ВСУ потеряли там до 6 квадратных километров территории, в том числе в районах Яснобродовки и Сокола.

Также российские войска продолжают переводить под свой контроль территории к юго-востоку от Купянска. После потери Ивановки и Берестового противнику пришлось отходить в районы, которые находятся в низменности относительно тех высот, которые заняли наши войска.
1 комментарий
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  1. Коте пане Коханка Звание
    Коте пане Коханка
    +1
    Сегодня, 09:07
    Хорошая новость!
    …………….