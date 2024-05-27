Премьер-министр Венгрии: Европа втягивается в украинский конфликт, не оценив свои возможности

Ничего более безответственного я в жизни не видел

Шансы, что альянс удастся от этого удержать, ограничены, потому что они не хотят, чтобы их убеждали

Мы должны забыть об общеевропейской армии, в которой есть обязательный призыв, это безумная идея

Сложно представить большую безответственность, чем ту, которую проявляет руководство ЕС. Европа втягивается в украинский конфликт, не оценив свои возможности.Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире венгерского YouTube-канала Patriota.- утверждает глава венгерского правительства.По его словам, Брюссель ставит военные цели без оценки затрат на их достижения.Орбан отмечает, что в число участников конфликта стремится и Североатлантический альянс.- рассуждает политик.Орбан также раскритиковал идею введения в европейских странах всеобщего воинского призыва. По его словам, он не считает правильным, что призывать венгерских военнообязанных и распоряжаться их отправкой в места несения службы будут чиновники из Брюсселя или Берлина.- считает премьер-министр Венгрии.Ранее глава наиболее влиятельной в Европарламенте Европейской народной партии Манфред Вебер выдвинул идею ввести всеобщую воинскую повинность не только в ФРГ, но и во всех странах Евросоюза. Венгерский портал V4NA утверждает, ссылаясь на источники в руководстве ЕС, что данный вопрос будет рассмотрен в первоочередном порядке сразу после июньских выборов в Европарламент.