Премьер-министр Венгрии: Европа втягивается в украинский конфликт, не оценив свои возможности

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Премьер-министр Венгрии: Европа втягивается в украинский конфликт, не оценив свои возможности

Сложно представить большую безответственность, чем ту, которую проявляет руководство ЕС. Европа втягивается в украинский конфликт, не оценив свои возможности.

Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире венгерского YouTube-канала Patriota.



Ничего более безответственного я в жизни не видел

- утверждает глава венгерского правительства.

По его словам, Брюссель ставит военные цели без оценки затрат на их достижения.

Орбан отмечает, что в число участников конфликта стремится и Североатлантический альянс.

Шансы, что альянс удастся от этого удержать, ограничены, потому что они не хотят, чтобы их убеждали

- рассуждает политик.

Орбан также раскритиковал идею введения в европейских странах всеобщего воинского призыва. По его словам, он не считает правильным, что призывать венгерских военнообязанных и распоряжаться их отправкой в места несения службы будут чиновники из Брюсселя или Берлина.

Мы должны забыть об общеевропейской армии, в которой есть обязательный призыв, это безумная идея

- считает премьер-министр Венгрии.

Ранее глава наиболее влиятельной в Европарламенте Европейской народной партии Манфред Вебер выдвинул идею ввести всеобщую воинскую повинность не только в ФРГ, но и во всех странах Евросоюза. Венгерский портал V4NA утверждает, ссылаясь на источники в руководстве ЕС, что данный вопрос будет рассмотрен в первоочередном порядке сразу после июньских выборов в Европарламент.
10 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 09:08
    «Европа втягивается в украинский конфликт» —

    — Она уже там по уши ...
    1. Anarchist Звание
      Anarchist
      +1
      Сегодня, 09:14
      А нам приходится эти уши укорачивать.
      Несчастных случаев с летальным исходом армий Франции, Германии и прочих стран ЕЭС почему-то увеличилось. С чего бы это?
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 09:16
      — Она уже там по уши ...

      По уши она уже в украинском дерьме, а в конфликте пока по пояс, но упорно стремится зайти поглубже... am
  2. ser-pov Звание
    ser-pov
    +1
    Сегодня, 09:08
    Капец! Боевые хомяки! Фон дер Ляйнен с Жозепоп первых в окопы...
    1. Anarchist Звание
      Anarchist
      +2
      Сегодня, 09:16
      В окоп метр на два. И два в глубину...
      Им там давно уже пора появиться.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 09:18
    Европа втягивается в украинский конфликт, не оценив свои возможности.
    . Так то если тщательнее присмотреться, есть вероятность, что гейропейским будет кисло и ещё кислее, по мере того, как нацыки и прочая нечисть будет заканчивается, уйдут в навоз окончательно и безвозвратно...
  4. Irokez Звание
    Irokez
    0
    Сегодня, 09:37
    По его словам, Брюссель ставит военные цели без оценки затрат на их достижения.

    Оценивать они могут только затраты и прибыль, а последствия нет. Мало того последствия оценивают метрополии, но не колонии.
  5. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 09:38
    Орбан слишком провенгерский политик ,а Западу нужны бараны ,типа Анналена Бербок
    1. Ратник с пулеметом Звание
      Ратник с пулеметом
      0
      Сегодня, 10:37
      Она просто овца..............)))
  6. алабурга Звание
    алабурга
    0
    Сегодня, 09:54
    Все идет по плану наглосаксов, четвертый рейх будут накачивать для похода на дранг нах остин. Укрорейх это разминка и тренировка, необходимо время для подготовки еврогейского вермахта, поэтому, война с укрорейхом будет до последнего укронациста. Трусливость и предательство Кремля убедили кремлевских западных партнеров, что с Россией можно воевать как в ВОВ, и что Кремль никогда не осмелится ответить по территории своих западных партнеров, ибо там семьи, бизнес и недвижимость вертикали власти. Значит воевать четвертый рейх будет с Россией на российской территории.