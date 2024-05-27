Швеция поддержала право Украины на «защиту от России», но в рамках «законов войны»
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Швеция поддержала право Украины на самозащиту в конфликте с Россией, но разрешения на удары по российской территории шведским оружием все же не дала. Об этом пишет ТГ-канал «Страна.ua».
Киевские власти заявили о якобы поддержке Швецией права Украины на нанесение ударов по территории «старой» России западным оружием. Однако это оказалось не так, Зеленский опять попытался выдать желаемое за действительное. На самом деле министр обороны Швеции Пол Юнсон лишь заявил о праве на защиту Украины, которое поддерживается шведами. Это уже в Киеве интерпретировали его слова по-своему.
Согласно международному праву, Украина имеет право защищать себя посредством военных действий, направленных на территорию противника, если военные действия соответствуют законам войны. Швеция поддерживает международное право и право Украины на самозащиту
— заявил Юнсон.
Ранее Зеленский буквально потребовал от своих западных союзников разрешить применять поставленное ими оружие для ударов по российской территории, но получил отказ. В то же время некоторые страны поддержали это требование, как и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Впрочем, это никак не повлияло на результат. Накануне немецкий канцлер Шольц заявил, что Германия не даст разрешение на использование своего оружия по России, так же как и Италия. Но самое главное, что против выступают США, именно они определяют политику Европы.
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