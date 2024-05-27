Швеция поддержала право Украины на «защиту от России», но в рамках «законов войны»

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Швеция поддержала право Украины на «защиту от России», но в рамках «законов войны»

Швеция поддержала право Украины на самозащиту в конфликте с Россией, но разрешения на удары по российской территории шведским оружием все же не дала. Об этом пишет ТГ-канал «Страна.ua».

Киевские власти заявили о якобы поддержке Швецией права Украины на нанесение ударов по территории «старой» России западным оружием. Однако это оказалось не так, Зеленский опять попытался выдать желаемое за действительное. На самом деле министр обороны Швеции Пол Юнсон лишь заявил о праве на защиту Украины, которое поддерживается шведами. Это уже в Киеве интерпретировали его слова по-своему.



Согласно международному праву, Украина имеет право защищать себя посредством военных действий, направленных на территорию противника, если военные действия соответствуют законам войны. Швеция поддерживает международное право и право Украины на самозащиту

— заявил Юнсон.

Ранее Зеленский буквально потребовал от своих западных союзников разрешить применять поставленное ими оружие для ударов по российской территории, но получил отказ. В то же время некоторые страны поддержали это требование, как и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Впрочем, это никак не повлияло на результат. Накануне немецкий канцлер Шольц заявил, что Германия не даст разрешение на использование своего оружия по России, так же как и Италия. Но самое главное, что против выступают США, именно они определяют политику Европы.
15 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 09:13
    А тем временем....

    Кратный рост спроса со стороны Бельгии и Германии привел к увеличению закупок Европейским союзом российских железа, стали и алюминия. В марте 2024 года Россия стала вторым основным поставщиком железа и стали в Евросоюз, гласят данные европейской статистики.

    РФ нарастила экспорт в 1,7 раза в месячном выражении — до 328 миллионов евро, следует из расчетов РИА Новости. Главным покупателем стала Бельгия, которая за первый месяц весны нарастила закупки в 3,5 раза — до 130,5 миллиона евро.

    В свою очередь Италия нарастила закупки на 25% — до 85 миллионов евро, Дания до 35,1 миллиона евро, добавив 30%. После четырехмесячного перерыва Венгрия закупила железа и стали на 13,7 миллиона евро.

    Одновременно на 29% выросли поставки алюминия. Прирост произошел за счет наращивания покупок Германией, Испанией и Польшей.

    https://www.kp.ru/online/news/5825172/
    1. Anarchist Звание
      Anarchist
      0
      Сегодня, 09:31
      права Украины на нанесение ударов по территории «старой» России
      "Старая" Россия - это почти вся территория бывшей Украины. Пусть бьют по Киеву!
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +5
      Сегодня, 09:34
      Кратный рост спроса со стороны Бельгии и Германии привел к увеличению закупок Европейским союзом российских железа, стали и алюминия.

      Мы им металл, они украм оружие из этого металла, а потом укры по нам из этого оружия стреляют... Круговорот подлости в природе...
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +3
        Сегодня, 09:35
        Именно ! Вот потому я ссылку на увеличившиеся продажи металлов и привел. При том что они (Запад) уже открыто заявляют что пора бить и по "старой" России.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 09:15
    Прав будет тот, кто победит!
    По крайне мере победителю будет плевать, на визг из за бугра!
  3. Кузнец 55 Звание
    Кузнец 55
    +2
    Сегодня, 09:17
    У войны в наше время практически нет «законов» . Если раньше была у воинов честь , гордость , то сейчас это все исчезло . У рыцарей было правило , если противник упал , борьба прекращалась . У летчиков в ПМВ тоже были свои правила . Героев даже враги хоронили с отданием чести .
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 09:18
      Да, натыкался на видео где погибший экипаж нашей подводной лодки амеры во время холодной войны подняли и похоронили с почестями под Гимн СССР.
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 09:31
        Да, натыкался на видео где погибший экипаж нашей подводной лодки амеры во время холодной войны подняли и похоронили с почестями под Гимн СССР.

        "Холодная война" тогда больше на гонку вооружений смахивала, да и свежо было ещё в памяти союзническое сотрудничество во второй мировой...
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 09:33
          так уж и только гонка вооружений? а планы амеров бомбить атомными бомбами наши города? а шпионские полёты У-2 пока не приземлили Пуэрса? а провокации на границах (вплоть до таранов кораблями нашего ВМФ тогда амеров)?
          1. Lev_Russia Звание
            Lev_Russia
            0
            Сегодня, 09:36
            Планы это планы, полёты это полёты... Это всегда было, есть и будет вне зависимости от политической обстановки в мире - разрядки или гонки вооружений...
        2. Кузнец 55 Звание
          Кузнец 55
          0
          Сегодня, 09:56
          Да , известно мне об этом случае . Но там они пытались поднять лодку с определенной целью . Им нужны были ракеты с ЯБ , ну и все что могли бы изучить на борту лодки Но при подъеме ПЛ разломилась пополам . Моряков похоронили по морскому обычаю , все засняли , и передали Союзу . Насколько я знаю , по международным законам , (опять законы) если государство объявляет корабль погибшим , то он остается собственностью государства . СССР же , дабы сохранить все в секрете , не объявлял лодку погибшей , поэтому американцы вполне законно имели право поднять ее . Как то так , возможно тралфлот ( наш коллега на ВО ) знает больше , все таки по его части .
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 09:25
      У войны в наше время практически нет «законов»

      Полностью с вами согласен... Сейчас даже раненых эвакуировать не дают... Добивают дронами вместе с эвакуационной командой... Какие уж тут мед. сестрички, вытаскивающие с поля боя раненного бойца... Да и в полях больше уже никто не воюет... Только в гражданской инфраструктуре... А потом все удивляются откуда сплошные руины...
  4. sdivt Звание
    sdivt
    +2
    Сегодня, 09:26
    Законы войны - что это, если простыми словами?
    Что-то, вероятно, из: не обстреливать мирных жителей, госпитали, гуманно обращаться с военнопленными
    Если ты разведал на территории противника военную базу, скопление вооруженных сил, склады с боеприпасами и всё остальное из этого ряда, что может причинить тебе вред - кто может запретить тебе попытаться это уничтожить?
  5. APASUS Звание
    APASUS
    -1
    Сегодня, 09:35
    Про какие конкретно законы идет речь ,что ВСУ и Запад в целом не нарушили ? ВСУ уже дошли до применения хим оружия и все коллективное стадо из стран НАТО ,делает вид что все правильно
  6. blackGRAIL Звание
    blackGRAIL
    +1
    Сегодня, 10:00
    Разрешение на удары вглубь России становится самым "безопасным" вариантом для Запада на рост эскалации конфликтам (а он неизбежен). Доступные варианты:
    Официальная отправка войск НАТО - несет в себе огромные издержки для Запада (Макрон это протестировал).
    Применение Ф-16 - но на Украине они понесут значительные потери, а с аэродром в Европе - пока ультиматум России воспринимается серьезно.
    А вот выхлоп от ударов вглубь России будет максимальным - эффективно защититься Россия не в состоянии. Одиночные удары уже достигают своей цели. А если они будут наноситься массово нарядом по 50-60 ударных единиц?

    Наша недавняя демонстрация переговоров с РБ о ее возможном вступлении в войну - это контр-давление с нашей стороны. Эффективный вариант ответной эскалации.