Армению охватили акции гражданского неповиновения правительству Пашиняна

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Армению охватили акции гражданского неповиновения правительству Пашиняна

В Армении продолжает нарастать недовольство нынешним правительством во главе с премьером Николом Пашиняном. Ранее по стране прокатился ряд антиправительственных демонстраций. А сегодня рано утром, как сообщает телеграм-канал оппозиции «Србазан пайкар» («Священная борьба»), в стране начались акции гражданского неповиновения.

Инициатором этих акций стал один из лидеров оппозиции, архиепископ Баграт Галстанян, призвавший накануне своих сторонников выйти утром 27 мая на улицы и начать массовые акции неповиновения.



Протестующие перекрыли несколько важных транспортных артерий, в частности, автомагистраль, ведущую в Иран и трассу Ереван-Аштарак. Заблокированными оказались и некоторые улицы армянской столицы. На распространяемых в телеграм-каналах видеокадрах видно, как полицейские пытаются убрать с дорог автомобили, которыми демонстранты перегородили улицы. Главным требованием участников этих акций является отставка премьер-министра Никола Пашиняна.

Антиправительственные акции начались в Армении 9 мая, когда люди начали выходить на митинги, требуя прекратить передачу Азербайджану ряда приграничных территорий и отставки главы правительства.

20 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 09:26
    «Армению охватили акции гражданского неповиновения» —

    — Поздновато конечно,но лучше поздно,чем никогда ...
    ---
    "Թողած Կարսում, գետի ափին, տունս՝ շինված անտաշ քարով,
    Կարսը թողած, Կարսի այգին ու հայրենի երկինքը" ...
    ---
    "Покинут Карс, где у реки — мой старый дом, родимый кров.
    Покинув Карс, — его сады, лазурь небес, печаль отцов    " ...
  2. APASUS Звание
    APASUS
    +5
    Сегодня, 09:29
    Интересно ,что в Армении была демонстрация в поддержку традиционной семьи. Но какая тут Европа тогда ?
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 09:52
      Интересно ,что в Армении была демонстрация в поддержку традиционной семьи. Но какая тут Европа тогда ?

      Да уж... Они бы ещё об иноагентах вспомнили... Тогда точно никакая... Ни у Грузии, ни у Арменни нет т сантиметра общей границы с ЕС... Кто ж их туда таких безграничных и нищих возьмёт...??? Там и своих прихлебателей хватает...
      1. Кот Александрович Звание
        Кот Александрович
        0
        Сегодня, 10:19
        У Кипра тоже нет. И у Мальты. wink
    2. Васян1971 Звание
      Васян1971
      +1
      Сегодня, 09:56
      «Но какая тут Европа тогда ?»©
      Да. Пашиняну и К° ещё масса работы...
  3. AdAstra Звание
    AdAstra
    +5
    Сегодня, 09:29
    Поздно пить боржоми laughing """"
  4. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    +3
    Сегодня, 09:29
    Это как про почки и боржоми!
  5. Алексей Александрович Звание
    Алексей Александрович
    +7
    Сегодня, 09:30
    Поздно пить боржоми когда Карабах уже отвалился. Раньше надо было думать.
    1. Дес Звание
      Дес
      0
      Сегодня, 10:30
      Карабах и не был присоединён, принят к Армении. Был отдельно. Стал отдельно.
      Как там Хндохни виноград теперь... другого нет такого.
  6. lukash66 Звание
    lukash66
    +8
    Сегодня, 09:31
    Микрон прилетит спасать братский армянский народ, войска и технику пришлёт?))
    1. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      +1
      Сегодня, 10:18
      Только тапочки в Каледонии поменяет и сразу!
  7. Копчёный Звание
    Копчёный
    +4
    Сегодня, 09:31
    Хороший такой наглядный пример того, что бывает когда власть получает демократическая оппозиция. Фиг ты там что потом сделаешь мирными способами. По участию священников в этом протесте соросята на той неделе сказали мол "и с вами разберёмся, давно назрело". Может новую армянскую церковь создают.
  8. Tagan Звание
    Tagan
    +3
    Сегодня, 09:35
    начали выходить на митинги, требуя прекратить передачу Азербайджану ряда приграничных территорий и отставки главы правительства

    Это правительство во главе с соросёнком нужно было отстранять в первую очередь. Теперь-то баста, карапузики!
  9. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 09:40
    Скоро появится заявление госдепа об армянских "сепаратистах"....полиции будет разрешено всё..
    1. AdAstra Звание
      AdAstra
      +3
      Сегодня, 09:43
      И конечно бы лучше, чтобы это были турецкие полицейские laughing
  10. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +2
    Сегодня, 09:46
    Высказываю свое мнение и считаю,что "сегодня" ещё не поздно всей Арменией пить "Боржоми",а вот "завтра" уже будет поздно . . hi
  11. С.З. Звание
    С.З.
    +1
    Сегодня, 09:54
    Армения в качестве союзника сегодня будет нам скорее обузой. Лучше бы она какое-то время бурлила где-нибудь на стороне, хотя бы до окончания украинских событий.
    1. Peter1First Звание
      Peter1First
      0
      Сегодня, 10:36
      Армения нужна больше всего Ирану, чтобы султан не распускал щупальца в Азербайджан...
  12. Комментарий был удален.
  13. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +1
    Сегодня, 10:20
    В собственно Армении живёт не более 10% численности от общего состава населения Армении и в основном они живут на Западе и как правило благоденствуют, как пример Шарль Азнавур. В принципе всех армян республики Армения запад примет даже с удовольствием. Христиане и деловые. Только вопрос кому достанется территория бывшей Армении? Турции или Азербайджану? bully
  14. taiga2018 Звание
    taiga2018
    -1
    Сегодня, 10:24
    Пашинян и только Пашинян,не дай бог к власти придут типа пророссийские силы-ещё и Армению придется поддерживать,а ведь только-только что то адекватное начали предпринимать,посла вот отозвали...