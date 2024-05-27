Армению охватили акции гражданского неповиновения правительству Пашиняна

В Армении продолжает нарастать недовольство нынешним правительством во главе с премьером Николом Пашиняном. Ранее по стране прокатился ряд антиправительственных демонстраций. А сегодня рано утром, как сообщает телеграм-канал оппозиции «Србазан пайкар» («Священная борьба»), в стране начались акции гражданского неповиновения.Инициатором этих акций стал один из лидеров оппозиции, архиепископ Баграт Галстанян, призвавший накануне своих сторонников выйти утром 27 мая на улицы и начать массовые акции неповиновения.Протестующие перекрыли несколько важных транспортных артерий, в частности, автомагистраль, ведущую в Иран и трассу Ереван-Аштарак. Заблокированными оказались и некоторые улицы армянской столицы. На распространяемых в телеграм-каналах видеокадрах видно, как полицейские пытаются убрать с дорог автомобили, которыми демонстранты перегородили улицы. Главным требованием участников этих акций является отставка премьер-министра Никола Пашиняна.Антиправительственные акции начались в Армении 9 мая, когда люди начали выходить на митинги, требуя прекратить передачу Азербайджану ряда приграничных территорий и отставки главы правительства.

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