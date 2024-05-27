Итальянское правительство раскритиковало Столтенберга за призыв разрешить Киеву наносить удары западным оружием по России

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Итальянское правительство раскритиковало Столтенберга за призыв разрешить Киеву наносить удары западным оружием по России

Итальянское оружие не будет применяться по территории России, официальный Рим раскритиковал призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга к странам альянса разрешить Киеву наносить удары по российской территории западным оружием. Об этом сообщает Euractiv.

Правительство Италии выступило против «инициативы» генсека НАТО, с заявлением по данному поводу выступил вице-премьер и министр иностранных дел Антонио Таяни. По словам министра, Столтенберг бежит впереди паровоза, принимая решения за другие страны, что неприемлемо. Если решение должно быть принято, то оно принимается коллективно, а не главой альянса, назначенным на эту должность.



Мы являемся неотъемлемой частью НАТО, но каждое решение должно приниматься коллективно

— заявил Таяни.

Поддержал главу МИД и министр обороны Италии Гвидо Крозетто, заявивший, что вероятность мирного завершения конфликта велика и не нужно лишать Киев возможности сесть за стол переговоров, заваливая его оружием и выдавая разрешения на его применение.

В последнее время к Столтенбергу появилось много претензий со стороны отдельных стран НАТО, поскольку он начал говорить от их имени, не спрашивая мнения. Итальянцы уже призвали генсека уйти в отставку.
6 комментариев
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  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +3
    Сегодня, 09:40
    А Можно ему (Столтенбергу) с ноги по роже...??? Ну просто очень, очень хочется!!! angry
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 09:43
      Можно, и даже нужно! (с) Но к сожалению это его не излечит от его агрессивности и глупости. request
    2. Tagan Звание
      Tagan
      +2
      Сегодня, 09:52
      Только ботиночки побрутальнее наденьте, чтобы у него клюв через затылок выскочил.
  2. Irokez Звание
    Irokez
    +2
    Сегодня, 09:42
    Евросоюз как стойло какое-то куда всех загнали и распоряжаются.
    Англосаксы как хитрые лисы обещают всех этих барашек повезти погулять на природу и на шашлыки.
  3. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 10:07
    А ему что, сказал и сказал. Вот должность у чувака классная, ничего не делаешь, катаешься по миру, бредишь, получаешь огромную зарплату.
  4. sodium20 Звание
    sodium20
    0
    Сегодня, 10:56
    We are witnessing the most stupidest leadership in EU, NATO and US. I haven't seen such a truck load of stupid Europeans and Americans in my entire life. NATO and EU is making every city in Europe, a legitimate target for a Russia nuclear strike. The wrong leadership in Europe is playing with fire. Europe can't withstand a nuclear strike by Russia. Geopolitically Russia is not placed in Antartica, Russia is Europe's neighbour. Biden's decision of supporting (a) Ukraine against Russia and (b) Israel against Palestine are two wrong decisions. If US and EU want's to save their face, they must liquidate Biden and his satellites. "NATO is fighting the most stupidest war on earth".