Итальянское правительство раскритиковало Столтенберга за призыв разрешить Киеву наносить удары западным оружием по России
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Итальянское оружие не будет применяться по территории России, официальный Рим раскритиковал призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга к странам альянса разрешить Киеву наносить удары по российской территории западным оружием. Об этом сообщает Euractiv.
Правительство Италии выступило против «инициативы» генсека НАТО, с заявлением по данному поводу выступил вице-премьер и министр иностранных дел Антонио Таяни. По словам министра, Столтенберг бежит впереди паровоза, принимая решения за другие страны, что неприемлемо. Если решение должно быть принято, то оно принимается коллективно, а не главой альянса, назначенным на эту должность.
Мы являемся неотъемлемой частью НАТО, но каждое решение должно приниматься коллективно
— заявил Таяни.
Поддержал главу МИД и министр обороны Италии Гвидо Крозетто, заявивший, что вероятность мирного завершения конфликта велика и не нужно лишать Киев возможности сесть за стол переговоров, заваливая его оружием и выдавая разрешения на его применение.
В последнее время к Столтенбергу появилось много претензий со стороны отдельных стран НАТО, поскольку он начал говорить от их имени, не спрашивая мнения. Итальянцы уже призвали генсека уйти в отставку.
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