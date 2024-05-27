Reuters: Чрезвычайное положение в Новой Каледонии будет отменено сегодня вечером

Ситуация во французской заморской территории (как теперь называют колонии Франции) Новая Каледония несколько нормализовалась, и чрезвычайное положение на острове будет вскоре отменено.По данным агентства Reuters, которое ссылается на официальные источники в Париже, названо точное время и дата отмены ЧП в Новой Каледонии – в 20:00 по парижскому времени (по Москве 21:00) 27 мая.При этом сообщается, что для поддержания порядка на этой французской территории сюда прибудут еще 480 жандармов. Таким образом, Париж сосредоточит на острове около 3500 представителей силовых структур.Напомним, что беспорядки в Новой Каледонии начались 13 мая 2024 года, причиной чему послужили планы Парижа принять закон, позволяющий участвовать в выборах приезжим из Европы. Для усмирения протестов на остров были направлены дополнительные силы безопасности и введён комендантский час. Было арестовано до 140 протестующих. Французская прокуратура возбудила дела против зачинщиков беспорядков в Новой Каледонии.Чтобы как-то разрядить обстановку, 23 мая в Новую Каледонию прибыл и президент Франции Эммануэль Макрон. Ранее в МИД России назвали причиной происходящего в Новой Каледонии незавершенность процесса деколонизации.

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