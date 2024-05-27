Reuters: Чрезвычайное положение в Новой Каледонии будет отменено сегодня вечером

9
Reuters: Чрезвычайное положение в Новой Каледонии будет отменено сегодня вечером

Ситуация во французской заморской территории (как теперь называют колонии Франции) Новая Каледония несколько нормализовалась, и чрезвычайное положение на острове будет вскоре отменено.

По данным агентства Reuters, которое ссылается на официальные источники в Париже, названо точное время и дата отмены ЧП в Новой Каледонии – в 20:00 по парижскому времени (по Москве 21:00) 27 мая.



При этом сообщается, что для поддержания порядка на этой французской территории сюда прибудут еще 480 жандармов. Таким образом, Париж сосредоточит на острове около 3500 представителей силовых структур.

Напомним, что беспорядки в Новой Каледонии начались 13 мая 2024 года, причиной чему послужили планы Парижа принять закон, позволяющий участвовать в выборах приезжим из Европы. Для усмирения протестов на остров были направлены дополнительные силы безопасности и введён комендантский час. Было арестовано до 140 протестующих. Французская прокуратура возбудила дела против зачинщиков беспорядков в Новой Каледонии.

Чтобы как-то разрядить обстановку, 23 мая в Новую Каледонию прибыл и президент Франции Эммануэль Макрон. Ранее в МИД России назвали причиной происходящего в Новой Каледонии незавершенность процесса деколонизации.
9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ирек Звание
    Ирек
    +4
    Сегодня, 11:49
    Надо помочь им в борьбе с французскими захватчиками , ракеток там подкинуть и других штучек.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 11:49
    «Таким образом, Париж сосредоточит на острове около 3500 представителей силовых структур» —

    — Население Новой Каледонии - 245 580 человек ...
    1. Mavrikiy Звание
      Mavrikiy
      +2
      Сегодня, 11:56
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Население Новой Каледонии - 245 580 человек ...

      Нууу, вообще то более половины из них это "понаехавшие" request Да и полиция будет контролировать, как всегда, центр. request
  3. Болторез Звание
    Болторез
    -9
    Сегодня, 11:50
    незавершенность процесса деколонизации.

    Это ж сколько надежд возлагалось на мародеров черномазых россиянами (некоторыми) sad . Но в магазинах стащить больше нечего и все, сдулись "повстанцы".
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +7
    Сегодня, 12:17
    Англицкая пресса о Новой Каледонии."Представляя Францию на международной футбольной арене ,неутомимый полузащитник Кристиан Карамбе ,входивший в состав команды ,выигравший Кубок мира в 1998 г,предпочёл не петь Марсельезу перед матчами.Когда его попросили объяснить это ,он обвинил Францию в колониальных злоупотребления на своей родине ,в Новой Каледонии.
    В 1931 году Франция устроила выставку ,чтобы показать разные уголки своей империи.На ней были представлены 100 каналов из Новой Каледонии в Тихом океане.С них сняли одежду и выставили в качестве опасных канибалов в зоопарке в Булонском лесу в Париже,где их заставляли есть свое мясо и исполнять дикарскаие танцы.
    Одним из них был прадед футболиста - Вилли Карамбе."
    Протестующие победили,Макрон согласился отложить реформу голосования ,которая позволила бы голосовать недавно прибывшим на территорию страны.
    Болторез еслибы тебя со всей семьёй посадили в клетку в зоопарке на месяц для получения англицкого гражданства ты не так бы сейчас пел,об англицкой колониальной цивилизации.
    1. Болторез Звание
      Болторез
      -5
      Сегодня, 12:31
      еслибы тебя
      Я бы просто в Англию не поехал бы.
      англицкой колониальной цивилизации.
      Практически все государства на определенной части истории были империями либо колониями. Согласитесь, империей быть лучше smile .
      он обвинил Францию в колониальных злоупотребления на своей родине ,в Новой Каледонии.
      Но не уехал с негодованием, выбросив французский паспорт в мусор laughing . Даже из ненавистной сборной не вышел. А если бы не французы, сейчас бы набедренную повязку носил.
    2. solar Звание
      solar
      -3
      Сегодня, 13:03
      В 1931 году Франция устроила выставку ,чтобы показать разные уголки своей империи.

      Это были этнографические выставки, в которых нанятые актеры из числа местных за деньги изображали "типичную туземную деревню".
      В те времена не было всяких телешоу, как Дом- 2, поэтому народ развлекали показом бородатых женщин, сиамских близнецов, лилипутов и тд. В том числе и ожившими сценками из жизни туземцев.
  5. solar Звание
    solar
    -1
    Сегодня, 12:23
    Перед тем как ставить вопрос о возможности участвовать в выборах длительно проживающим на острове выходцам из материковой Франции, вопрос об отделении острова выносили на референдум три раза. И все три раза отделение местные не поддержали.
  6. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 13:00
    Пора помочь в борьбе за независимость Новой Каледонии.