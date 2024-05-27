Новая партия 82-мм миномётов 2Б24 передана российским военным
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Российские военные получили новую партию 82-мм минометов 2Б24, отгрузку продукции произвел ЦНИИ «Буревестник». Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.
Новая партия легких минометов 2Б24 калибра 82-мм передана военным. Сколько минометов в партии, а также другие параметры поставки не раскрываются, оружие поставлено в рамках гособоронзаказа. Как ранее уже сообщалось, новый миномет создан с использованием современных материалов, что позволило значительно уменьшить его массу, повысив надежность и точность. Особенности конструкции позволяют вести длительную стрельбу минами повышенного могущества, а также осуществлять круговую стрельбу с любых грунтов.
82-мм миномет 2Б24 является дальнейшим развитием миномета 2Б14-1 «Поднос», изначально разрабатывался для вооружения горных и десантно-штурмовых бригад, а также частей морской пехоты ВМФ и ВДВ. Масса миномета составляет 45 кг, что позволяет переносить его силами расчета. Скорострельность при непрерывной стрельбе — 20 выстрелов в минуту, дальность — от 100 до 6000 метров. Расчет — 5 человек.
Миномет предназначен для уничтожения (подавления) навесным огнем живой силы и огневых средств противника, а также небронированной техники, в том числе на обратных скатах высот.
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