Новая партия 82-мм миномётов 2Б24 передана российским военным

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Новая партия 82-мм миномётов 2Б24 передана российским военным

Российские военные получили новую партию 82-мм минометов 2Б24, отгрузку продукции произвел ЦНИИ «Буревестник». Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Новая партия легких минометов 2Б24 калибра 82-мм передана военным. Сколько минометов в партии, а также другие параметры поставки не раскрываются, оружие поставлено в рамках гособоронзаказа. Как ранее уже сообщалось, новый миномет создан с использованием современных материалов, что позволило значительно уменьшить его массу, повысив надежность и точность. Особенности конструкции позволяют вести длительную стрельбу минами повышенного могущества, а также осуществлять круговую стрельбу с любых грунтов.



82-мм миномет 2Б24 является дальнейшим развитием миномета 2Б14-1 «Поднос», изначально разрабатывался для вооружения горных и десантно-штурмовых бригад, а также частей морской пехоты ВМФ и ВДВ. Масса миномета составляет 45 кг, что позволяет переносить его силами расчета. Скорострельность при непрерывной стрельбе — 20 выстрелов в минуту, дальность — от 100 до 6000 метров. Расчет — 5 человек.

Миномет предназначен для уничтожения (подавления) навесным огнем живой силы и огневых средств противника, а также небронированной техники, в том числе на обратных скатах высот.
11 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 09:50
    Миномёты - это оч хорошо. Если к ним ещё и виртуозно владеющих стрельбой расчеты - вообще класс.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +2
      Сегодня, 09:51
      Наши бойцы, продвигаясь вперёд, обнаружили на позициях, оставленных украинскими националистами, новенькие сербские барабанные гранатомёты.Ранее были выявлены поставки сербских 120-мм миномётных снарядов и 30-мм выстрелов HE M93P1 для автоматического гранатомёта. Как говорится, "ничего личного – только бизнес". Меня уверяют, что народ Сербии по-прежнему благоволит россиянам и "русскому миру", а вот сербские политики вожделеют стать верными слугами Запада.

      Позвольте не поверить в такую точку зрения. В Сербии демократия, и политиков выбирает народ. А это значит, что предвыборная платформа этих политиков устраивает избирателей. Кстати, это ещё не всё. Сербская компания Krušik производит и продаёт 122-мм реактивные снаряды повышенной дальности ER Grad 2000 (G2000). Именно этими боеприпасами украинские националисты обстреливают российский Белгород из чешской РСЗО RM-70 Vampire. Что касается Чехии – там никогда не было ничего святого. Начиная с того, что она оснащала и вооружала вермахт бронетехникой, артиллерией и стрелковым оружием во время Великой Отечественной войны. Это была плата чехов за возможность мирно пить пиво и заедать его всякой чешской снедью. А плата – кровью русских солдат.
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        +2
        Сегодня, 09:58
        В современном мире с его технологиями, во все обвинять народ не корректно. У нас вон сколько раз "выбирали" Борьку-алкаша, хоть у него и рейтинг "за ноль зашкаливал". Так что заявление - "политиков выбирает народ", не корректно.
      2. faiver Звание
        faiver
        +1
        Сегодня, 10:01
        и политиков выбирает народ
        - блажен кто верует.....
      3. Electrical Звание
        Electrical
        0
        Сегодня, 10:45
        Сербская компания Krušik производит и продаёт 122-мм реактивные снаряды повышенной дальности
        А что вы хотели от компании, созданной фашистом и предателем своего народа, сбежавшим в сша перед освобождением югославии красной армией? к тому же компанию возглавляет сейчас еврей? Неужели вы думаете что одни фашисты не помогут другим?
    2. APASUS Звание
      APASUS
      +1
      Сегодня, 10:02
      Цитата: Nexcom
      Миномёты - это оч хорошо. Если к ним ещё и виртуозно владеющих стрельбой расчеты - вообще класс

      Каменный век .Пора уже бы переходить современные системы
      1. тоже-врач Звание
        тоже-врач
        +1
        Сегодня, 10:25
        Виртуозы в расчётах - это ваши фантазии. Не будет их и не нужны они. Для миномётной стрельбы нужны связь и корректировка.
      2. SanichSan Звание
        SanichSan
        0
        Сегодня, 10:56
        сколько стоит то что у вас на фото и сколько стоит 2Б24? разница в 100 раз или 1000? вы предлагаете 1000 2Б24 заменить одним таким?
        вот прямо сейчас производители высокотехнологичного с запада сели в лужу и ноют что не успевают компенсировать потери, и тут же наши отечественные эксперты с рационализаторским предложением "а давайте также!" lol
        "Дрок" производят но они никогда не заменят 2Б24 по тому что 2Б24 гораздо дешевле и поставляется в войска в значительно больших количествах выполняя те же задачи.
        короче, рацуха ваша из цикла "заменить АК винтовками Лобаева", тоесть полная утопия. wink
        1. Михаил Драбкин Звание
          Михаил Драбкин
          0
          Сегодня, 11:07
          Прошу прощения, но это то оружие которое Вьетконг, Хамас, и югославские партизаны делали на коленке в темноте…

          Ждем новостей о передаче новой партии патронов под карабины Самсонова
  2. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    +1
    Сегодня, 10:13
    Миномёт подчинён требованиям лёгкости и перемещения личным составом. Сиё есть пережиток. Следует разработать новую конструкцию, размещённом на самоходном шасси, именно под это шасси. После этого появится возможность в дальнейшем сделать миномёт-робот.
    .
    Да, миномёты дали. Но миномёт без, минимум, 100 мин на день - бесполезная приманка для химер. Мины-то есть?
    1. Рязанец87 Звание
      Рязанец87
      0
      Сегодня, 10:42
      Следует разработать новую конструкцию, размещённом на самоходном шасси, именно под это шасси.

      Вы не самоходный 82-мм миномет "Дрок" имеете ввиду?
  3. Комментарий был удален.