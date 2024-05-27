Минобороны РФ: ВСУ нанесен удар по территории Орловской области с поражением объекта инфраструктуры

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Минобороны РФ: ВСУ нанесен удар по территории Орловской области с поражением объекта инфраструктуры

Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили над территорией России 12 беспилотных летательных аппаратов, запущенных ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

В сообщении российского военного ведомства утверждается, что в ночь на понедельник киевский режим предпринял попытки совершить террористические атаки против территории РФ. В результате отражения атак силами ПВО ВС РФ были сбиты 12 украинских беспилотников.



Средствами ПВО ВС РФ был уничтожен один БПЛА противника над Брянской областью, еще один - над Белгородской областью. Четыре БПЛА противника были уничтожены над территорией Краснодарского края. Шесть беспилотных летательных аппаратов противника были уничтожены и перехвачены над Орловской областью.

Сегодня утром в ходе еще одной массированной атаки на Орловскую область произошло падение БПЛА на территорию топливно-заправочной станции в г. Ливны. Часть фасада административного здания пострадала, на локализацию и устранение последствий незамедлительно прибыли сотрудники оперативных служб и администрации города. В момент их работы на территории АЗС произошло падение еще одного БПЛА

-сообщили в военном ведомстве.

На днях ВС РФ освободили населенный пункт Орловка на территории Донецкой Народной Республики. Российское военное ведомство сообщает, что российские войска улучшили свое положение по переднему краю линию соприкосновения и в Харьковской области.
5 комментариев
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  1. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 10:08
    Широка страна моя родная будет санитарная зона...
  2. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +4
    Сегодня, 10:13
    Что-то какая-то скупая информация. Даже в Яндексе пишут подробнее - в Краснодарском крае ударили по Геленджику в районе Криницы и Джанхота. Не знаю, что там хотели повредить, но, вероятно, объект в районе скалы Парус - то ли дача там правительственная, то ли ещё чего. Сколько себя помню - забор здоровый на берегу с охраной.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 10:19
      Джанхоте я за двумя этими забороми был.Всё на спутнике видно.Рядом кстати за горкой " дворец имени навального ".А вот зачем в Криницу атаковали вообще не понятно.
      1. Pharmacist Звание
        Pharmacist
        0
        Сегодня, 10:25
        Может из-за РЭБ дрон сбился - по берегу, в общем, недалеко.
  3. Electrical Звание
    Electrical
    +1
    Сегодня, 10:14
    Ну хоть на примере укурков научились не хвастаться из скольки 12 сбили. Из 10 или из 20. Правда из сообщения так и не понятно, атака была отражена, или все же не очень.