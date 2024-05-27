Минобороны РФ: ВСУ нанесен удар по территории Орловской области с поражением объекта инфраструктуры
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Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили над территорией России 12 беспилотных летательных аппаратов, запущенных ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
В сообщении российского военного ведомства утверждается, что в ночь на понедельник киевский режим предпринял попытки совершить террористические атаки против территории РФ. В результате отражения атак силами ПВО ВС РФ были сбиты 12 украинских беспилотников.
Средствами ПВО ВС РФ был уничтожен один БПЛА противника над Брянской областью, еще один - над Белгородской областью. Четыре БПЛА противника были уничтожены над территорией Краснодарского края. Шесть беспилотных летательных аппаратов противника были уничтожены и перехвачены над Орловской областью.
Сегодня утром в ходе еще одной массированной атаки на Орловскую область произошло падение БПЛА на территорию топливно-заправочной станции в г. Ливны. Часть фасада административного здания пострадала, на локализацию и устранение последствий незамедлительно прибыли сотрудники оперативных служб и администрации города. В момент их работы на территории АЗС произошло падение еще одного БПЛА
-сообщили в военном ведомстве.
На днях ВС РФ освободили населенный пункт Орловка на территории Донецкой Народной Республики. Российское военное ведомство сообщает, что российские войска улучшили свое положение по переднему краю линию соприкосновения и в Харьковской области.
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