Уильям Питт Младший. Еще одна жертва Аустерлица



Уильям Питт Младший, памятник в Эдинбурге

«В частной жизни это честнейший, благороднейший человек, безукоризненный джентльмен, образцовый сын, брат, дядя, друг. В политике, особенно во внешней, это совершеннейший мошенник и бандит, готовый для Англии на что угодно… В частной жизни я, ни минуты не колеблясь, доверил бы ему свое состояние, свою честь, все, что имею. Но когда я, как русский посланник, говорю о делах с ним, как с британским премьером, я держу себя так, как если бы передо мной находился бежавший из каторжной тюрьмы грабитель-рецидивист».

«Детей обманывают во время игры в бабки, а взрослых – давая клятвы».

«Нарушить слово – преступление, но провести врага не только хорошо и почётно, а ещё забавно и полезно».

«Два слова «ложь» и «ложе» так похожи –

Об этом говорит судьба иных вельмож.

В парламенте преподносил он ложь.

В аббатстве он покоится на ложе».

«Питт (Младший) владел политическим даром делать уступки, сохраняя свое достоинство; разъединять врагов, не показывая вида, что такова его главная цель; делать своими марионетками людей, прикидываясь ими побежденным; злодействовать чужими руками, сохраняя собственные в полной чистоплотности; наконец, никогда не смешивать капризов своего темперамента с требованиями поддерживаемого государственного принципа. Словом, у него были достаточные умственные способности, чтобы поступать так, как хотели, но не умели поступать многие другие».

«Питт… остановился на равновесии сил, которое было бы обязательно для сохранения мира… Европейское урегулирование следовало начать с отнятия у Франции всех ее послереволюционных завоеваний и восстановления по ходу дела независимости Нидерландов. Тем самым тактично, но твердо давалось понять, что принцип урегулирования европейских дел в наибольшей степени является заботой именно Великобритании».

Карикатура Джеймса Гиллрея «Баланс сил» («Потомок бессмертного Чатема»), 1791 г.

Происхождение и молодость



Уильям Питт Старший в 1754 году, гравюра Ричарда Хьюстона

«При Августе кирпичный Рим

Стал мраморным.

Теперь сравните:

Наш Альбион был золотым,

Бумажным сделался при Питте».

«Болезнью благородною

Какая только водится

У первых лиц в империи,

Я болен, мужичье!

По-да-грой именуется!

Чтоб получить ее –

Шампанское, бургонское,

Токайское, венгерское

Лет тридцать надо пить».



Памятник Уильяму Питту Младшему в Кембридже

«Мы будем стоять, пока не сядете вы, ведь все мы здесь – ваши ученики!»

Начало политической карьеры Уильяма Питта Младшего

«Франция может служить рынком, по меньшей мере в восемь раз более обширным и ввиду большей быстроты оборотов в двадцать четыре раза более выгодным, чем когда бы то ни было были наши североамериканские колонии. Торговля с Великобританией столь же выгодна для Франции».

«Было бы глупо и наивно считать, что одна нация всегда может быть извечным врагом другой».

«Боже, помоги Англии!»



Георг III на портрете Аллана Рэмзи



Beau Brummell (красавчик Браммел), иллюстрация 1886 г.



George, Prince of Wales, later George IV



Английская карикатура «Уильям Питт Младший и король Георг III» (как говорится, два сапога – пара)

Премьер-министр Уильям Питт Младший



Уильям Питт Младший выступает в палате общин, 1793 г.



Charles Earl Whitworth

Последняя схватка Питта Младшего с Бонапартом

«Мне нужно только три дня туманной погоды – и я буду господином Лондона, парламента, Английского банка».



Булонский военный лагерь, 1804 год. Гравюра неизвестного автора



Что будет с Бонапартом, если он нападёт на Британию. Издатель P. Roberts

«Питт очутился в том же положении относительно Александра, в каком примерно через сто пятьдесят лет оказался Черчилль по отношению к Сталину. Питт отчаянно нуждался в русской поддержке против Наполеона, ибо не представлял себе, каким еще способом Наполеон может быть разбит. С другой стороны, он не более, чем позднее Черчилль, был заинтересован в том, чтобы одна гегемонистская страна сменила другую или чтобы Россия была наделена ролью арбитра Европы».

«Если бы император Александр узнал, что убийцы его покойного отца находятся на чужой территории, и тем не менее арестовал их, то Наполеон не стал бы протестовать против такого нарушения международного права».

«Англию спасло ее мужество, она же своим примером спасла Европу».



Дж. Равва. Австро-русский штаб в 1805 году

«Сверните ее. В ближайшие десять лет она не понадобится».

Смерть Питта Младшего

«Моя страна! Как я покину мою страну!»

«Аустерлиц убил Питта».



Вестминстерское аббатство, памятник Уильяму Питту Младшему