Уильям Питт Младший. Еще одна жертва Аустерлица
Уильям Питт Младший, памятник в Эдинбурге
Сегодня мы поговорим об одном из самых известных премьер-министров Великобритании – Уильяме Питте Младшем. Марк Алданов в романе «9 Термидора» от имени российского посла С. М. Воронцова даёт ему поистине блестящую характеристику:
Слово «блестящая» в данном случае я употребил совершенно серьезно и без малейшей иронии: политика, по определению, занятие очень грязное, в межгосударственных играх не существует правил, и это понимал еще живший в V–IV веке до н. э. великий спартанский полководец Лисандр, триумфатор Пелопоннесской войны, который прямо заявлял:
Его воспитанник Агесилай – последний великий царь Спарты, хорошо усвоил уроки учителя, он говорил:
Не понимавший этого романтик, идеалист и позер Джордж Байрон писал о Питте Младшем:
Об этом говорит судьба иных вельмож.
В парламенте преподносил он ложь.
В аббатстве он покоится на ложе».
Но, вероятно, Байрон просто не успел дорасти до понимания столь очевидных вещей, ведь Вальтер Скотт весной 1815 года прямо сказал ему, что «он наверняка изменит свои убеждения, если проживёт ещё несколько лет». О том же потом писал и Карл Маркс.
К чему приводит забвение этих правил, мы все видели на примере и прекраснодушного трезвенника М. Горбачева, и склонного к злоупотреблениям Б. Ельцина, которые одинаково сильно хотели верить в честное слово иноземных «джентльменов». А о герое статьи Е. Тарле писал:
А это мнение бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера:
Происхождение и молодость
Уильям Питт Младший родился 28 мая 1759 года и был вторым сыном другого известного политика – Уильяма Питта Старшего, внука разбогатевшего в Индии губернатора Мадраса (именно таких людей в Британии называли набобами). А его мать – Хестер Гренвилл, была сестрой Джорджа Гренвилла, премьер-министра Англии в 1763–1765 гг.
Питт Старший занимал высокие посты при короле Георге II и продолжал заниматься политической деятельностью во время правления его внука – Георга III.
Уильям Питт Старший в 1754 году, гравюра Ричарда Хьюстона
Он возглавлял правительство в 1757–1761 и в 1766–1768 гг., сыграл большую роль в развязывании Семилетней войны (1756–1763 гг.), в которой в Европе за Англию сражался Фридрих Великий, а британцы в это время захватили почти все владения Франции в Индии и в Северной Америке. При этом Питт Старший открыто выражал недовольство тем, что Англия «превратилась в вассальное княжество нищенского курфюршества» – то есть Ганновера, курфюрстом которого был Георг II.
Именно по инициативе Уильяма Питта Старшего в Британии стали печататься бумажные деньги, в результате появилась эпиграмма:
Стал мраморным.
Теперь сравните:
Наш Альбион был золотым,
Бумажным сделался при Питте».
В 1766 году он получил титул графа Чатама, и герой статьи, как сын члена палаты лордов, получил право на почетный префикс The Honourable – достопочтенный.
Питт Младший был очень высоким светловолосым молодым человеком, но при этом чрезвычайно болезненным. В дальнейшем он, как и его отец, очень сильно страдал от подагры, чему очень способствовало употребление большого количества кларета, мадеры и портвейна. Причем употреблял их он в качестве лечебного средства от… подагры – той самой болезни, о которой Николай Некрасов писал в поэме «Кому на Руси жить хорошо»:
Какая только водится
У первых лиц в империи,
Я болен, мужичье!
По-да-грой именуется!
Чтоб получить ее –
Шампанское, бургонское,
Токайское, венгерское
Лет тридцать надо пить».
А Питту Младшему семейный доктор уже с 14 лет для облегчения болей в суставах рекомендовал ежедневно выпивать бутылку портвейна (таков был тогда уровень «передовой» британской медицины). Впоследствии герой статьи значительно увеличил дозу «лекарств» и, уже став премьер-министром, получил от журналистов прозвище «человек три бутылки» (man-three-bottle).
Но не будем забегать вперед, отметим, что из-за постоянных болезней Питт Младший до 14 лет обучался дома. В 1773 году он поступил в основанный в 1347 году колледж Пембрук Кембриджского университета (третий по старшинству), изучал юриспруденцию, выпускной экзамен сдавать не стал – дворянское происхождение давало ему возможность получить степень и право заниматься адвокатской деятельностью без аттестации.
Памятник Уильяму Питту Младшему в Кембридже
Герой статьи оказался большим поклонником теории Адама Смита, который, кстати, был не экономистом, а профессором «моральной философии» Эдинбургского университета. И сам Смит однажды сказал, что Питт Младший понимает его идеи лучше, чем он сам. В 1787 году в Лондоне этот профессор, смущенный тем, что на званом обеде гости встали при его появлении, попросил всех сесть, и услышал ответ героя статьи:
Работе по специальности Питт Младший предпочел политическую карьеру, в 1781 году мы видим его депутатом парламента от округа Эплби. Его отец к этому времени уже умер (в 1778 году).
Начало политической карьеры Уильяма Питта Младшего
В 1782 году герой статьи получил предложение стать вице-казначеем Нидерландов – между прочим, именно на этой должности начинал свою карьеру его отец. Однако Питт Младший категорически отказался – и не прогадал, потому что в том же году был назначен канцлером британского казначейства.
А в декабре 1783 года 24-летний Питт Младший стал премьер-министром – самым молодым за всю историю страны: в это время ему было всего 24 года. Как известно, в историю он вошел, как принципиальный противник Франции. Однако поначалу он был склонен к достижению компромисса с этой страной, тем более что сторонником сотрудничества с Францией выступал его кумир Адам Смит:
Питт Младший говорил:
В 1787 году он добился заключения договора, по которому для въезда во Францию из Англии и наоборот не требовались паспорта и были уменьшены ввозные пошлины. И потому его даже упрекали в предательстве дела отца.
Ситуация в Европе резко изменилась после Великой французской революции, новые политические обстоятельства все же толкнули нового премьер-министра к конфронтации с французами. Борьба Великобритании и Франции продолжалась 23 года и, как вы знаете, закончилась поражением империи Бонапарта.
«Боже, помоги Англии!»
Между тем во времена, когда Питт Младший возглавлял правительство Туманного Альбиона, ситуация в Британии было весьма интересная и, казалось, что это государство просто обязано вступить в затяжной кризис. Король Георг III был психически ненормален – порой до невменяемости, и с 1788 года супруга просто боялась оставаться с ним на ночь в спальне.
Георг III на портрете Аллана Рэмзи
Наследник престола, тоже Георг (который станет регентом в 1811 году), казалось, решил идти по пути российской императрицы Елизаветы Петровны и думал лишь о том, как стать «первым джентльменом Европы». В его гардеробе было две тысячи костюмов, но по этому показателю Елизавету он не догнал – после неё осталось 15 тысяч платьев, 2 сундука шелковых чулок и более 2 500 пар обуви. Зато в конюшнях наследника было 500 лошадей.
А лучшим другом принца Уэльского был знаменитый модник и «светский лев» Джордж Брайан Браммел, герой произведений Бальзака, Бодлера и Конан Дойла. Байрон, кстати, включил Браммела в число трех великих людей своего времени, вторым, по его мнению, был Наполеон, третьим он скромно назвал самого себя.
Beau Brummell (красавчик Браммел), иллюстрация 1886 г.
Помимо прочего, Браммел прославился тем, что держал трёх парикмахеров (для затылка, для лба и для висков), а свои сапоги приказывал натирать шампанским. Умер в психиатрической больнице в 1840 году.
Браммел имел такое влияние на принца Уэльского, что однажды наследник престола прилюдно зарыдал, когда тот признал не совсем удачным покрой его нового костюма.
George, Prince of Wales, later George IV
Стараясь быть похожим на своего гламурного наставника, будущий Георг IV влез в долги и ухитрился заложить свою корону – и потому при коронации в 1820 году ее пришлось брать напрокат. Тот же самый Уильям Питт Младший потом 5 раз продавливал через парламент решения о выделении королю дополнительных средств для оплаты его долгов.
Но и сам он был безнадежным пьяницей, и приступы рвоты после злоупотреблений алкоголем у него неоднократно случались прямо во время произнесения речей в парламенте.
Английская карикатура «Уильям Питт Младший и король Георг III» (как говорится, два сапога – пара)
Вначале Питт Младший ограничивался тремя-четырьмя бутылками вина в день, позже едва хватало 8–10 бутылок в сутки. Некоторые исследователи пытались определить точное количество употребляемого им спиртного. За один год насчитали 574 бутылки кларета, 854 бутылки мадеры и 2 410 бутылок портвейна.
Именно по этой причине Питт Младший вошел в историю, как первый политик, который вынужден был читать свои речи по бумажке. Неудивительны и жестокие приступы подагры, мучившие его всю жизнь.
Тем не менее Англия не пала и продолжала оставаться великой державой. Дело в том, что политическая система этой страны к тому времени полностью сформировалась и обрела стабильность. Ситуацию можно сравнить с мощным глубинным морским течением, которое несёт воду в нужном направлении, независимо от того, что происходит на поверхности – шторм там сейчас или штиль.
Но вернемся к вечно занятому политическими делами и непрерывным употреблением спиртных напитков Питту Младшему и отметим, что на женщин у него времени просто не оставалось.
Деятельность Питта Младшего на посту премьер-министра была вполне успешной.
В 1784 году он, например, провел билль об управлении Индией, ограничивший своевольство знаменитой Ост-Индской компании – дела в этой колонии, наконец, были поставлены под контроль британского правительства. В том же году он поддержал акт, по которому обвинения против журналистов должен был рассматривать суд присяжных, что заложило основу свободы печати.
В 1801 году по его инициативе был подписан Акт об унии Великобритании с Ирландией, который позволил ирландцам занимать правительственные посты, избираться в парламент, а католики были приравнены в правах к протестантам.
Премьер-министр Уильям Питт Младший
Уильям Питт Младший выступает в палате общин, 1793 г.
После проигранной войны с североамериканскими колонистами Англия переживала не лучшие времена. Уильям Питт Младший, как вы помните, пытался наладить отношения с активно поддерживавшей повстанцев Францией (поставки французского оружия шли через основанную небезызвестным Бомарше фирму «Родриг Орталес и компаньоны»).
Питт так не хотел разрывать отношения с французами, что возглавляемая им страна уклонилась от вступления в Первую антифранцузскую коалицию, сформированную после того, как 20 апреля 1792 года Конвент объявил войну Австрии. Он готов был сохранить нейтралитет даже после вторжения французов в принадлежавшую австрийским Габсбургам Бельгию – просил только не занимать Голландию.
Однако 7 февраля 1793 года революционное правительство Франции объявило войну и Англии, через 10 дней армия Дюмурье атаковала Голландию – но неудачно. А в августе англо-испанская эскадра пришла на помощь к роялистским мятежникам Тулона. Этот город, как вы знаете, пал благодаря плану, предложенному молодым Бонапартом.
В 1794 году англичане потерпели поражение в Голландии. В дальнейшем они, как обычно, пытались действовать на континенте чужими руками, а сами воевали в основном на море. Оказывали финансовую и военную помощь восставшим вандейцам (шуанам) – Питт даже лично принимал знаменитого Жоржа Кадудаля. А в июне 1795 года на севере Франции в заливе Киберон была организована высадка эмигрантского корпуса, который был разгромлен генералом Гошем.
Пытались подкупать французских политиков и генералов, по обвинению в связях с англичанами был арестован, например, популярный генерал Пишегрю. Во Францию завозили огромные партии фальшивых ассигнаций (они были введены там в 1789 году), что вызвало значительный рост цен.
В Англии, кстати, тоже было не все в порядке, и в 1797 году произошли волнения матросов военных кораблей в Спайхеде и Норе. Именно с того времени в широкий обиход вошло слово strike (спустить паруса), которым стали называть забастовки.
В конце 1796 – начале 1797 года французы попытались перенести боевые действия на вражескую территорию: генералы Гош и Груши получили приказ высадить десант в Ирландии, но не смогли сделать это из-за неблагоприятных погодных условий. В конце концов, в 1797 году Война первой коалиции была проиграна союзниками.
Тем не менее британцы внакладе не остались: в 1793 году они захватили индийский город Пондишери и атлантические острова Сан-Пьер и Микелон, в 1794 году – Мартинику и Гваделупу.
Питт ускоренно переводил экономику Англии на военные рельсы. Впервые в мировой истории в этой стране 9 января 1799 года был введен подоходный налог: 10 % в казну должны были заплатить все без исключения лица, имеющие доход свыше 60 фунтов стерлингов. Более того, был придуман «оконный налог» – за каждое окно, если их в доме было больше восьми.
Союзником Англии, по мнению Питта Младшего, должна была стать и Россия – но союзником неполноправным, поскольку Британия не желала брать на себя никаких обязательств на случай Русско-турецкой войны. Екатерина II вполне резонно британцам отказала, после чего Питт своими интригами весьма поспособствовал началу Русско-турецкой войны в 1787 году и Русско-шведской – в 1788.
После смерти Екатерины II в войну опрометчиво ввязался ее сын – Павел I. Армия Суворова разгромила французов в Италии, эскадра Ушакова освободила Ионические острова и овладела считавшейся неприступной крепостью на Корфу. Войска Бонапарта после морского сражения при Абукире, которое дал адмирал Нельсон, оказались блокированы в Египте.
Но британцы пожадничали и не вернули Павлу I – императору России и гроссмейстеру ордена госпитальеров – Мальту, которая уже была объявлена российской провинцией. Это привело к неожиданному союзу уже ставшего императором Наполеона и Павла I, а также – к разработке многообещающего плана вторжения союзных русско-французских войск в британскую Индию.
Тридцатитысячный французский корпус генерала Массены должен был по Дунаю спуститься к Черному морю, от Таганрога дойти до Царицына, а от него – к Астрахани, чтобы соединиться здесь с Русской армией. Далее союзники должны были идти в Индию – через Астрабад, Герат и Кандагар. Именно по этому пути когда-то прошли в Индию войска Александра Македонского, а в 40-х годах XVIII столетия – конница Надир-шаха.
Дополнительный удар должны были нанести казаки донского атамана Василия Орлова (через Оренбург, Бухару и Хиву) и французская армия из Египта. Русские корабли, находившиеся в Петропавловске-Камчатском, вооружались и готовились направиться в Индийский океан, чтобы нарушить торговые связи Индии с метрополией.
Прусский агент в Лондоне сообщал, что англичане надеются удержать за собой лишь остров Цейлон. Этот поход, как известно, был сорван, благодаря убийству Павла I, и в заговоре принял активное участие английский посол Чарльз Уитворт, который продвигал среди российских аристократов идею отстранения неудобного и неугодного Британии императора Павла I от власти с назначением регента. Он передал своей любовнице Ольге Жеребцовой деньги для подкупа Кутайсова – чтобы тот уговорил Павла I вернуть в Петербург братьев Зубовых, один из которых (Николай) и нанес императору знаменитый «апоплексический удар в висок табакеркой».
Charles Earl Whitworth
Но Питт Младший в это время (14 марта 1801 года) был отправлен в отставку, в большую политику он вернулся в апреле 1803 года.
После убийства отца новый российский император Александр I возобновил союз с англичанами. Этому едва не помешал Горацио Нельсон, который хотел атаковать Русский флот в Ревеле, но не застал его здесь. Встретившийся с его эскадрой британский посланник лорд Сент-Эленс, который направлялся в Петербург на фрегате «Лотон», при виде английских боевых кораблей пришел в ужас и потребовал от Нельсона немедленно покинуть Балтийское море.
Последняя схватка Питта Младшего с Бонапартом
В апреле 1803 года Питт Младший вернулся на пост премьер-министра. И без того не отличавшийся крепким здоровьем, на фоне злоупотребления алкоголем, по воспоминаниям современников, он уже выглядел изможденным, и «его вид говорил о том, что смерть подкралась к нему совсем близко».
22 мая 1803 года на этот раз уже Англия объявила войну Франции. Был расторгнут совсем недавно подписанный (26 марта 1802 года) Амьенский договор, по условиям которого, кстати, Георг III отказался от титула французского короля и лилий в гербе, на которые монархи Англии претендовали со времен Столетней войны. Английские корабли стали захватывать французские и голландские торговые суда.
Наполеон ответил арестом британских поданных, находившихся на территории Франции и оккупацией принадлежавшего английским королям Ганновера, после чего начал подготовку к вторжению на Британские острова. К августу 1805 года в лагере Булонь-сюр-Мер были собраны войска общей численностью до 130 тысяч человек, а десантных судов было собрано почти 2 300. Наполеон тогда говорил:
Булонский военный лагерь, 1804 год. Гравюра неизвестного автора
В Англии печатали карикатуры о незадачливых французах и их императоре, которые непременно потерпят неудачу – вроде этой:
Что будет с Бонапартом, если он нападёт на Британию. Издатель P. Roberts
Однако правящие круги Лондона охватил страх, все понимали, что сил для обороны острова явно недостаточно. Уже цитировавшийся Генри Киссинджер так писал о ситуации, в которой тогда оказался Питт:
Уильям Питт Младший снова бросил в бой непобедимую армию мешков с золотом: проливать кровь за англичан снова должны были подданные России, Австрийской империи, Пруссии, Неаполя и Сардинии. На покупку континентальных солдат были выделены 5 миллионов фунтов.
Учитывая обстоятельства, англичане не стали мелочиться и предложили Александру I очень хорошую цену: согласно договору от 30 марта 1805 года, они предлагали 12,5 миллиона рублей за 100 тысяч солдат (по 125 рублей за голову) плюс четвертую часть этой суммы для проведения мобилизации. Таким образом, стоимость одного русского солдата доходила до 156 рублей 25 копеек, а «ревизские души» в России в это время стоили от 70 до 120 рублей.
Как ни странно, замыслы англичан полностью совпадали с желаниями Александра I, который, с одной стороны, грезил о славе великого полководца, а с другой – не мог простить Наполеону его намек на участие в отцеубийстве. Ведь в ответ на ноту о расстреле герцога Энгиенского (20 марта 1804 года) в Петербург было отправлено язвительное разъяснение:
Недавно разгромленные австрийцы очень боялись французских генералов (и прежде всего – самого Наполеона). Однако желание Александра повоевать с французами было так велико, что он сумел уговорить их вступить в новую коалицию.
Между тем 21 октября 1805 года эскадра Нельсона разгромила флот Наполеона в знаменитой битве у мыса Трафальгар. Получив извести об этой победе, Питт заявил:
Однако на самом деле дела в Европе обстояли очень плохо: именно в день Трафальгарской битвы австрийская армия генерала Мака капитулировала под Ульмом.
31 октября 1805 года три подчиненных Мюрата – его адъютант Анри-Грасьен Бертран, начальник штаба Огюстен-Даниэль де Бельяр и командир артиллерийских частей Муассель, воспользовавшись глупой доверчивостью австрийского генерала Карла Ауэрсперга фон Маутерна, без единого выстрела захватили Таборский мост через Дунай, и 1 ноября французы вошли в Вену.
Армия Кутузова, неожиданно оказавшаяся перед превосходящими силами противника, вынуждена была отступить. Именно тогда состоялся знаменитый арьергардный бой у деревень Шёнграбен и Грунд, где отряду Багратиона противостояли французские части Мюрата, в подчинении у которого оказались будущие маршалы Удино и Сюше, генералы Легран и Вандам. В Ольмюце (Оломюц) Кутузов встретился с двумя императорами – российским Александром I и австрийским Францем II, которые фактически отстранили его от командования войсками.
Дж. Равва. Австро-русский штаб в 1805 году
В штабе союзников царила эйфория, тем сильнее был шок от поражения. 2 декабря 1805 года Александр и Франц бежали с поля боя задолго до окончания битвы – причем покинутые свитой и в разные стороны. Союзная русско-австрийская армия потеряла 15 тысяч человек убитыми и ранеными, ещё 20 тысяч солдат и офицеров попали в плен (в том числе – 8 генералов). Трофеями французов стали 45 знамён и 180 орудий.
При получении известия об итогах этого сражения Питт, указав на карту Европы, сказал своим секретарям:
Смерть Питта Младшего
26 декабря 1805 года австрийцы в Пресбурге заключили сепаратный мир с Бонапартом, уступив Франции Каттаро, Фриуль, Венецию, Истрию и Далмацию. А 23 января 1806 года в возрасте 46 лет умер Уильям Питт Младший. Женат он не был, наследников после себя не оставил. Говорят, его последними словами были:
Многие связывали его смерть с потрясением, испытанным при известии об Аустерлицкой катастрофе и фактическом распаде с таким трудом организованной им Третьей антифранцузской коалиции. Американский политический деятель Уильям Уильберфорс, например, написал в своем дневнике:
Деньги на похороны Уильяма Питта Младшего были выделены английским парламентом, депутаты согласились также и на уплату из государственной казны долгов покойного на сумму 40 тысяч фунтов стерлингов.
Местом захоронения останков аристократа Питта Младшего стало Вестминстерское аббатство – честь, в которой было отказано безродному национальному герою англичан Горацио Нельсону.
Вестминстерское аббатство, памятник Уильяму Питту Младшему
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