Средний возраст военнослужащих ВСУ, которые принимают участие в активных боевых действиях, составляет 43-45 лет.В материале, опубликованном американским изданием Bloomberg, отмечается, что, несмотря на ужесточение Киевом мобилизационных мероприятий на подконтрольных территориях и снижение возраста призывников, человеческие ресурсы остаются проблемой для украинского руководства. Издание приводит слова одного из украинских волонтеров, который утверждает, что возраст большинства военнослужащих, с которыми ему приходится контактировать, составляет 40-45 лет. При этом военнослужащие младше 30 лет в ВСУ встречаются относительно редко.Как отмечает американское издание, ситуация с набором в ВСУ осложняется тем, что многие молодые граждане Украины меняют место своего фактического проживания и таким образом затрудняют процесс своего призыва в ВСУ.Ранее сообщалось, что украинский Генштаб за счет снижения с 27 до 25 лет нижней планки мобилизационного возраста планирует призвать в ВСУ дополнительно 100 тысяч граждан. Однако, при этом, по данным украинского Института демографии и проблем качества жизни, в период с 1998 по 1999 годы в этой стране родилось чуть более 400 тысяч мальчиков. Однако, далеко не все из них пригодны для военной службы и в настоящее время находятся на Украине. Кроме того, территория Украины с тех пор ощутимо уменьшилась, соответственно сократилась и численность подпадающего под мобилизацию населения.

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