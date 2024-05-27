Пресса США: средний возраст украинских военных на фронте составляет 43-45 лет

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Пресса США: средний возраст украинских военных на фронте составляет 43-45 лет

Средний возраст военнослужащих ВСУ, которые принимают участие в активных боевых действиях, составляет 43-45 лет.

В материале, опубликованном американским изданием Bloomberg, отмечается, что, несмотря на ужесточение Киевом мобилизационных мероприятий на подконтрольных территориях и снижение возраста призывников, человеческие ресурсы остаются проблемой для украинского руководства. Издание приводит слова одного из украинских волонтеров, который утверждает, что возраст большинства военнослужащих, с которыми ему приходится контактировать, составляет 40-45 лет. При этом военнослужащие младше 30 лет в ВСУ встречаются относительно редко.



Как отмечает американское издание, ситуация с набором в ВСУ осложняется тем, что многие молодые граждане Украины меняют место своего фактического проживания и таким образом затрудняют процесс своего призыва в ВСУ.

Ранее сообщалось, что украинский Генштаб за счет снижения с 27 до 25 лет нижней планки мобилизационного возраста планирует призвать в ВСУ дополнительно 100 тысяч граждан. Однако, при этом, по данным украинского Института демографии и проблем качества жизни, в период с 1998 по 1999 годы в этой стране родилось чуть более 400 тысяч мальчиков. Однако, далеко не все из них пригодны для военной службы и в настоящее время находятся на Украине. Кроме того, территория Украины с тех пор ощутимо уменьшилась, соответственно сократилась и численность подпадающего под мобилизацию населения.
11 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 10:30
    «Средний возраст украинских военных на фронте составляет 43-45 лет» —

    — То есть получается 44 ...
    1. KukuRuzvelt Звание
      KukuRuzvelt
      0
      Сегодня, 10:38
      нет, (-2) получается ...
  2. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 10:36
    Средний возраст военнослужащих ВСУ, которые принимают участие в активных боевых действиях, составляет 43-45 лет.

    Т.е. поколение заставшее развал СССР в юности и с промытыми "ветром перемен" мозгами...
    1. Msi Звание
      Msi
      0
      Сегодня, 10:46
      Т.е. поколение заставшее развал СССР в юности и с промытыми "ветром перемен" мозгами...

      Но и молодые, и зрелые на тот момент.
      20 летний и 60 летний итого среднее 40 лет...
  3. Msi Звание
    Msi
    +1
    Сегодня, 10:36
    возраст большинства военнослужащих, с которыми ему приходится контактировать, составляет 40-45 лет. При этом военнослужащие младше 30 лет в ВСУ встречаются относительно редко.

    Много нациствующих именно среди пожилого населения украины. Это те кто был молод или зрелый в момент распада СССР. Это щирые украинцы. Таких только в расход, а молодых можно ещё исправить, через тюрьму.
    1. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      0
      Сегодня, 10:40
      Немного не по теме, но рассчитывать, что тюрьма исправит как-то наивно...
      1. Msi Звание
        Msi
        0
        Сегодня, 10:43
        что тюрьма исправит как-то наивно

        Согласен. Про тюрьму. Немного неправильно выразился. С этими молодыми можно договориться, они часто за деньги шли в всу. Они не такие закоренелые нацисты, как возрастные упыри. Я вообще раньше читал, что средний возраст в всу 54 года. Видимо наши солдаты подкорректировали статистику.
  4. Бускан
    Бускан
    -1
    Сегодня, 10:38
    Потери Украины на скрин шоте, данные без учёта пропавших без вести. Подсчёт по открытым источникам.
  5. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 10:43
    При этом военнослужащие младше 30 лет в ВСУ встречаются относительно редко.
    Они больше встречаются в Лондоне или Берлине wink
  6. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 10:44
    ужесточение Киевом мобилизационных мероприятий на подконтрольных территориях и снижение возраста призывников

    которое произошло всего неделю назад
    военнослужащие младше 30 лет в ВСУ встречаются относительно редко.
    Как отмечает американское издание, ситуация с набором в ВСУ осложняется тем, что многие молодые граждане Украины...
    в большинстве своём являются студентами и призыву не подлежат.
    До недавнего времени на Украине учеба (за небольшие деньги) давала отсрочку от мобилизации. Можно было учится сколько хочешь. Ситуация поменялась с новым законом- теперь отсрочка только если уровень образования при этом повышается, например, со среднего специального на высшее. А если просто новая специальность при том же уровне образования- отсрочки больше нет по новому закону.
  7. Андрей1966 Звание
    Андрей1966
    0
    Сегодня, 11:05
    Цитата: Msi
    возраст большинства военнослужащих, с которыми ему приходится контактировать, составляет 40-45 лет. При этом военнослужащие младше 30 лет в ВСУ встречаются относительно редко.

    Много нациствующих именно среди пожилого населения украины. Это те кто был молод или зрелый в момент распада СССР. Это щирые украинцы. Таких только в расход, а молодых можно ещё исправить, через тюрьму.

    Отож. в 1991-м было 11 лет. Самые конкретные селюки-хуторяне-бандеры.. ТОСами...