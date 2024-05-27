The Times: арестованные СБУ сотрудники охраны президента Украины планировали навести российскую ракету на кортеж главы ГУР

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The Times: арестованные СБУ сотрудники охраны президента Украины планировали навести российскую ракету на кортеж главы ГУР

В начале мая на Украине произошло громкое задержание. Сотрудники СБУ арестовали начальника одного из департаментов Управления госохраны (УГО) полковника Андрея Гука и еще одного сотрудника того же ведомства, полковника Деркача (имя не указывалось).

Обоим подозреваемым вменяли попытку организации покушения на президента Зеленского и высшее военное руководство страны. В то же время на момент задержания высокопоставленных силовиков никаких подробностей по данному громкому делу не приводилось, что, по мнению некоторых экспертов, указывает на вероятность «постановки», устроенной теряющими популярность на Западе киевскими властями.



В свою очередь, журналисты из издания The Times в недавней статье рассказали о некоторых деталях вышеупомянутого дела. Ссылаясь на источник в департаменте УГО, ранее возглавляемом арестованным Гуком, сотрудникам в первые дни конфликта был дан приказ не оказывать сопротивления российской армии, если она войдет в Киев.

Мы не вооруженные силы, у нас нет конкретной задачи защищать Украину, и мне недостаточно платят, чтобы организовывать здесь Брестскую крепость

- якобы заявлял полковник.

Кроме того, в материале со ссылкой на сотрудников СБУ, ведущих следствие по данному делу, говорится, что оба арестованных полковника УГО были завербованы спецслужбами РФ и готовили покушение на президента Зеленского, а также представителей высшего военного руководства Украины.

В частности, сотрудники охраны президента Украины якобы планировали навести российскую ракету на кортеж главы ГУР Буданова (внесён в РФ в список террористов и экстремистов).

Напомним, что после ареста Гука и Деркача сообщалось, что с должности был снят начальник Госохраны Сергей Рудь.
12 комментариев
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  1. sdivt Звание
    sdivt
    +4
    Сегодня, 10:29
    Свои закулисные игры, скорее всего
    А "русский след" - для внутреннего потребления, народ Украины должен постоянно жить в тонусе!
  2. Shtilric Звание
    Shtilric
    +2
    Сегодня, 10:31
    Обычная подковерная возня.
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +1
      Сегодня, 10:41
      Пауки начали свои игры? Нам это на руку!
  3. Ныробский Звание
    Ныробский
    +1
    Сегодня, 10:40
    Пауки на Банковой забавляются игрой - "знищи шпиёна". Чем больше они друг друга сожрут, тем лучше.
  4. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 10:42
    The Times: арестованные СБУ сотрудники охраны президента Украины планировали навести российскую ракету на кортеж главы ГУР

    И как бы они это сделали? Флажками им махали при подлёте? belay
    Минимум нужен радиомаячок для наведения.
    Да и то это уже прошлый век, сейчас и по телефону наведут, Дудаев подтвердит. И для этого совсем не нужно связываться с какими-то сотрудниками СБУ, радиотехническая разведка рулит! fellow
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 10:48
      Минимум нужен радиомаячок для наведения
      Вот этот самый маячок они и должны были положить под дупу Зеленского и Буданова. Но что-то пошло не так wink
    2. Canecat Звание
      Canecat
      0
      Сегодня, 10:50
      И для этого совсем не нужно связываться с какими-то сотрудниками СБУ, радиоразведка рулит!

      Селюки об этом не знают... им прокатит эта постанова.
  5. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 10:46
    планировали навести российскую ракету на кортеж главы ГУР Буданова
    Ну вот это я понимаю!
  6. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    0
    Сегодня, 10:48
    Мы не вооруженные силы, у нас нет конкретной задачи защищать Украину, и мне недостаточно платят, чтобы организовывать здесь Брестскую крепость

    Да эти мысли любому из силовиков не из МО приписать можно . И через одного ещё за это и свечку готовы поставить , что мол фронт далёк от их задач .
    навести российскую ракету на кортеж главы ГУР Буданова

    А в вот в это верится вполне и вполне может быть , что не в инициативном порядке , а "во исполнение воли пославшей мя" (с) зеленского .
    1. Electrical Звание
      Electrical
      0
      Сегодня, 10:56
      Да эти мысли любому из силовиков не из МО приписать можно .
      Так в МО то же все считают что им слишком мало платят, по этому и приходиться воровать как не в себя.
  7. JÜRGEN WEGNER Звание
    JÜRGEN WEGNER
    0
    Сегодня, 10:50
    Это не пауки друг друга, а нашли жертвенного Барана, которого не жалко принести в жертву богам войны.
  8. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +1
    Сегодня, 11:05
    Паранойя на фоне злоупотребления тяжёлых запрещенных ( на Украине?) веществ!