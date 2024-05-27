The Times: арестованные СБУ сотрудники охраны президента Украины планировали навести российскую ракету на кортеж главы ГУР
В начале мая на Украине произошло громкое задержание. Сотрудники СБУ арестовали начальника одного из департаментов Управления госохраны (УГО) полковника Андрея Гука и еще одного сотрудника того же ведомства, полковника Деркача (имя не указывалось).
Обоим подозреваемым вменяли попытку организации покушения на президента Зеленского и высшее военное руководство страны. В то же время на момент задержания высокопоставленных силовиков никаких подробностей по данному громкому делу не приводилось, что, по мнению некоторых экспертов, указывает на вероятность «постановки», устроенной теряющими популярность на Западе киевскими властями.
В свою очередь, журналисты из издания The Times в недавней статье рассказали о некоторых деталях вышеупомянутого дела. Ссылаясь на источник в департаменте УГО, ранее возглавляемом арестованным Гуком, сотрудникам в первые дни конфликта был дан приказ не оказывать сопротивления российской армии, если она войдет в Киев.
- якобы заявлял полковник.
Кроме того, в материале со ссылкой на сотрудников СБУ, ведущих следствие по данному делу, говорится, что оба арестованных полковника УГО были завербованы спецслужбами РФ и готовили покушение на президента Зеленского, а также представителей высшего военного руководства Украины.
В частности, сотрудники охраны президента Украины якобы планировали навести российскую ракету на кортеж главы ГУР Буданова (внесён в РФ в список террористов и экстремистов).
Напомним, что после ареста Гука и Деркача сообщалось, что с должности был снят начальник Госохраны Сергей Рудь.
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