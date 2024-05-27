Мы не вооруженные силы, у нас нет конкретной задачи защищать Украину, и мне недостаточно платят, чтобы организовывать здесь Брестскую крепость

В начале мая на Украине произошло громкое задержание. Сотрудники СБУ арестовали начальника одного из департаментов Управления госохраны (УГО) полковника Андрея Гука и еще одного сотрудника того же ведомства, полковника Деркача (имя не указывалось).Обоим подозреваемым вменяли попытку организации покушения на президента Зеленского и высшее военное руководство страны. В то же время на момент задержания высокопоставленных силовиков никаких подробностей по данному громкому делу не приводилось, что, по мнению некоторых экспертов, указывает на вероятность «постановки», устроенной теряющими популярность на Западе киевскими властями.В свою очередь, журналисты из издания The Times в недавней статье рассказали о некоторых деталях вышеупомянутого дела. Ссылаясь на источник в департаменте УГО, ранее возглавляемом арестованным Гуком, сотрудникам в первые дни конфликта был дан приказ не оказывать сопротивления российской армии, если она войдет в Киев.- якобы заявлял полковник.Кроме того, в материале со ссылкой на сотрудников СБУ, ведущих следствие по данному делу, говорится, что оба арестованных полковника УГО были завербованы спецслужбами РФ и готовили покушение на президента Зеленского, а также представителей высшего военного руководства Украины.В частности, сотрудники охраны президента Украины якобы планировали навести российскую ракету на кортеж главы ГУР Буданова (внесён в РФ в список террористов и экстремистов).Напомним, что после ареста Гука и Деркача сообщалось, что с должности был снят начальник Госохраны Сергей Рудь.