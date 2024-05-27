Боевики нацбата «Да Винчи» начали вербовать украинских заключенных в рамках подписанного Зеленским закона о мобилизации

6
Боевики нацбата «Да Винчи» начали вербовать украинских заключенных в рамках подписанного Зеленским закона о мобилизации

Подписанный Зеленским указ о мобилизации заключенных открыл двери тюрем для различного рода рекрутеров из состава националистических формирований. Именно националисты первыми отправились в места заключения, чтобы набрать там боевиков в свои подразделения.

Как сообщают украинские паблики, в одну из тюрем прибыли представители штурмового батальона «Да Винчи», входящего в структуру запрещенной в России террористической группировки «Правый сектор»*. По словам одного из националистов, руководство колонии собрало в одном из помещений заключенных, перед которыми и выступили представители нацбата, рассказывая им о всех «прелестях» службы именно в подразделении «Да Винчи».



Мы запрыгнули в этот процесс и обращаемся к заключенным на максимально понятном языке. Ведь мы были по ту сторону баррикад и знаем все паттерны и алгоритмы

— заявил представитель нацбата.

Удалось ли националистам набрать пополнение из заключенных, не сообщается, но опытом «Да Винчи» уже собрались воспользоваться боевики из националистического полка «Кракен»* (признан террористической организацией и запрещен в России), понесшего большие потери в ходе боев в Волчанске и под Часовым Яром. Как сообщают украинские ресурсы, заключенные — это самый подходящий контингент для националистических подразделений.
6 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    +6
    Сегодня, 10:37
    ...обращаемся к заключенным на максимально понятном языке: паттерны и алгоритмы... laughing
    1. Болторез Звание
      Болторез
      +3
      Сегодня, 10:42
      обращаемся к заключенным на максимально понятном языке.
      Чая и курева- завались! Ширево тоже если чё wassat . Балабас- ваще центряк! Айда к нам босота!
    2. Electrical Звание
      Electrical
      0
      Сегодня, 11:06
      обращаемся к заключенным на максимально понятном языке: паттерны и алгоритмы...
      Ага!
      Внатуре ты кого питтером назвал!?!
      laughing
  2. Tochilka Звание
    Tochilka
    +1
    Сегодня, 10:39
    как неоднократно в комментариях было написано - ФАБ или 152-мм снаряду без разницы, наемник, срочник, мобилизованный или вообще солдат из заключенных.
    но в плен к таким лучше не попадать.
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      0
      Сегодня, 10:44
      Зэков будут отправлять впереди себя! А сами сзади их с пулеметами и автоматами!
      Вот и все "прелести" для зэков будут.
  3. KukuRuzvelt Звание
    KukuRuzvelt
    +1
    Сегодня, 10:50
    Переняли так сказать опыт Артемовска...