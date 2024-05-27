Мы запрыгнули в этот процесс и обращаемся к заключенным на максимально понятном языке. Ведь мы были по ту сторону баррикад и знаем все паттерны и алгоритмы

Подписанный Зеленским указ о мобилизации заключенных открыл двери тюрем для различного рода рекрутеров из состава националистических формирований. Именно националисты первыми отправились в места заключения, чтобы набрать там боевиков в свои подразделения.Как сообщают украинские паблики, в одну из тюрем прибыли представители штурмового батальона «Да Винчи», входящего в структуру запрещенной в России террористической группировки «Правый сектор»*. По словам одного из националистов, руководство колонии собрало в одном из помещений заключенных, перед которыми и выступили представители нацбата, рассказывая им о всех «прелестях» службы именно в подразделении «Да Винчи».— заявил представитель нацбата.Удалось ли националистам набрать пополнение из заключенных, не сообщается, но опытом «Да Винчи» уже собрались воспользоваться боевики из националистического полка «Кракен»* (признан террористической организацией и запрещен в России), понесшего большие потери в ходе боев в Волчанске и под Часовым Яром. Как сообщают украинские ресурсы, заключенные — это самый подходящий контингент для националистических подразделений.