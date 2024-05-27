МВД России объявило в розыск двух украинских генералов

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МВД России объявило в розыск двух украинских генералов

Российское министерство внутренних дел опубликовало в базе данных информацию о розыске двух украинских генералов. Речь идет о заместителе главы Генштаба ВСУ, бригадном генерале Владимире Горбатюке и экс-командующем силами логистики ВСУ, генерал-лейтенанте Олеге Вишневском.

Владимир Дмитриевич Горбатюк, 19.02.1982 г.р. Национальность: украинец. Место рождения: посёлок Тывров Винницкой области УССР. Олег Витальевич Вишневский, 24.07.1970 г.р. Национальность: украинец. Место рождения: г. Черняховск Калининградской области РФ.

- указано в базе МВД.



В графе «Основание для розыска» на обоих генералов указывается лишь, что они разыскиваются по статье УК.

42-летний Горбатюк ранее занимал должность командующего 54-й механизированной бригадой ВСУ, а в феврале перешел на должность замглавы украинского Генштаба. 53-летний Вишневский до 2019 года занимал должность командующего войсками оперативного командования «Юг», а в 2019-2021 годах командовал силами логистики ВСУ.

После начала СВО многие высокопоставленные украинские военные оказались в списке разыскиваемых МВД РФ лиц. Так, в декабре прошлого года в розыск был объявлен начальник ГУР Минобороны Украины, генерал-лейтенант Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
12 комментариев
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  1. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +5
    Сегодня, 11:36
    Их пора приговаривать заочно и приводить приговор в исполнение на месте, примерно так:
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  2. антивирус Звание
    антивирус
    -4
    Сегодня, 11:39
    Кто виноват в срые минск1-2?
    Вот тех и в сусуман.



    А моно поменять на запрет мвф и вб.??
  3. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Сегодня, 11:51
    Надо послать сотрудников с ледорубом , наш розыск им до фонаря.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 12:16
      А без розыска послать ...нет,не ледоруб.А ракету.Вычислить.Не?И не озвучивая заранее всякими розысками.
    2. Piramidon Звание
      Piramidon
      0
      Сегодня, 12:30
      Цитата: Ирек
      Надо послать сотрудников с ледорубом , наш розыск им до фонаря.

      С Дудаевым в свое время без ледоруба разобрались.
    3. частное лицо Звание
      частное лицо
      +1
      Сегодня, 12:38
      наш розыск им до фонаря.

      Так они и не прячутся вот пусть наше МВД едут в куев и арестуют их там. А то изоброжают вид бурной деятельности.
  4. dauria Звание
    dauria
    -1
    Сегодня, 11:56
    Национальность: украинец.


    А вероисповедание ? laughing
    Отменяли-отменяли пятую графу - и на тебе .
    "— Имя? Фамилия? Отчество? — Кацман Иосиф Михайлович. — Год рождения? — Тридцать шестой. — Национальность? — Да, — сказал Кацман .
    1. Msi Звание
      Msi
      0
      Сегодня, 12:00
      А вероисповедание

      Сатанист...
  5. Третий район Звание
    Третий район
    +1
    Сегодня, 12:01
    /////////////МВД России объявило в розыск двух украинских генералов//////////////


    Что толку от этого. Зелю и компанию уже объявляли в розыск , но потом почему то передумали...
  6. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    0
    Сегодня, 12:11
    В графе «Основание для розыска» на обоих генералов указывается лишь, что они разыскиваются по статье УК.
    recourse Так там поди весь список можно объявлять, вместе с близкими родственниками. request
  7. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 12:29
    И что дает этот розыск?
    Национальность: украинец.

    В украинских паспортах нет национальности.
    Кстати, МУС разыскиваются двое военных высокого ранга, на них выписаны ордера.

    МУС выдал ордера на арест российских командующих дальней авиацией Сергея Кобылаша и Черноморским флотом Виктора Соколова...Суд решил, что Кобылаш и Соколов могут нести ответственность за нарушение нескольких статей Римского статута: «нанесение ударов по гражданским объектам» (статья 8 (2) (b) (ii), «причинение чрезмерного случайного вреда гражданским лицам или ущерба гражданским объектам» (статья 8 (2) (b) (iv), «преступление против человечности в виде бесчеловечных деяний в соответствии со статьей 7 (1) (k)».
  8. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 12:40
    Не нашли ещё? Видимо, должна прийти собака с милицией и как следует поискать... Заявы одна другой хлеще.