/////////////МВД России объявило в розыск двух украинских генералов//////////////

Российское министерство внутренних дел опубликовало в базе данных информацию о розыске двух украинских генералов. Речь идет о заместителе главы Генштаба ВСУ, бригадном генерале Владимире Горбатюке и экс-командующем силами логистики ВСУ, генерал-лейтенанте Олеге Вишневском.- указано в базе МВД.В графе «Основание для розыска» на обоих генералов указывается лишь, что они разыскиваются по статье УК.42-летний Горбатюк ранее занимал должность командующего 54-й механизированной бригадой ВСУ, а в феврале перешел на должность замглавы украинского Генштаба. 53-летний Вишневский до 2019 года занимал должность командующего войсками оперативного командования «Юг», а в 2019-2021 годах командовал силами логистики ВСУ.После начала СВО многие высокопоставленные украинские военные оказались в списке разыскиваемых МВД РФ лиц. Так, в декабре прошлого года в розыск был объявлен начальник ГУР Минобороны Украины, генерал-лейтенант Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

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