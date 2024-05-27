Глава ДНР: «По окончании военных действий Мариуполь станет привлекательным для туристов местом»

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Глава ДНР: «По окончании военных действий Мариуполь станет привлекательным для туристов местом»

Наступит момент, когда Донецкая Республика распахнет двери для туристов. В частности, раньше Мариуполь всегда позиционировался как промышленный город, но теперь его начали рассматривать и как рекреационную зону.

Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Затронув в беседе судьбу Мариупольского металлургического комбината «Азовсталь», он заявил, что восстановление предприятия в прежнем виде не имеет перспектив. Его обширная территория будет очищена и восстановлена, на ней планируется открыть сразу несколько малых промышленных предприятий.


Лидер республики заявил, что подходы к дальнейшему развитию Мариуполя кардинально меняются. После того как боевые действия на Донбассе окончательно завершатся, город будет готов принять туристов.

Нам будет что показать

- заявил глава региона.

Он считает, что по окончании военных действий Мариуполь станет привлекательным для туристов местом. Пушилин напомнил, что город расположен на побережье Азовского моря – очень теплого и полезного. Здесь можно совместить пляжный отдых с санаторно-курортным лечением. Помимо этого, город может стать привлекательным для туристов благодаря своей музейной и историко-патриотической составляющей.

Также глава республики затронул тему сотрудничества ДНР и Белоруссии в самых разных сферах. Он заявил, что оно не только имеет хорошие перспективы, но и активно развивается уже сейчас. В значительной степени это связано с необходимостью восстановления разрушенного региона.
6 комментариев
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  1. AdAstra Звание
    AdAstra
    +1
    Сегодня, 10:41
    Если там останутся на пмж бригады тех кто его отстраивает, то нет.
    1. Perun61 Звание
      Perun61
      0
      Сегодня, 10:52
      Они в Москву все переедут, там уровень жизни выше
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        0
        Сегодня, 10:57
        «По окончании военных действий Мариуполь станет привлекательным для туристов местом»

        А когда не будет фашистов и в помине
        И к своим любимым мы придём опять
        Вспомним, как на запад шли по Украине
        Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать
  2. solar Звание
    solar
    +2
    Сегодня, 11:00
    раньше Мариуполь всегда позиционировался как промышленный город, но теперь его начали рассматривать и как рекреационную зону.

    ясно. Местным работу можно не ждать :((
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 11:07
      Они и не ждут.Надеялись два года назад,как только от шока отойдут...Но тут на стройки пошли компании полностью мигрантские
  3. Taskhyl
    Taskhyl
    0
    Сегодня, 11:03
    До окончания боевых действий, если мы, всё-таки, доживём до того дня, Мариуполь в щепки расхреначат