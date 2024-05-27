Глава ДНР: «По окончании военных действий Мариуполь станет привлекательным для туристов местом»

Наступит момент, когда Донецкая Республика распахнет двери для туристов. В частности, раньше Мариуполь всегда позиционировался как промышленный город, но теперь его начали рассматривать и как рекреационную зону.Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин в интервью телеканалу «Беларусь 1».Затронув в беседе судьбу Мариупольского металлургического комбината «Азовсталь», он заявил, что восстановление предприятия в прежнем виде не имеет перспектив. Его обширная территория будет очищена и восстановлена, на ней планируется открыть сразу несколько малых промышленных предприятий.Лидер республики заявил, что подходы к дальнейшему развитию Мариуполя кардинально меняются. После того как боевые действия на Донбассе окончательно завершатся, город будет готов принять туристов.- заявил глава региона.Он считает, что по окончании военных действий Мариуполь станет привлекательным для туристов местом. Пушилин напомнил, что город расположен на побережье Азовского моря – очень теплого и полезного. Здесь можно совместить пляжный отдых с санаторно-курортным лечением. Помимо этого, город может стать привлекательным для туристов благодаря своей музейной и историко-патриотической составляющей.Также глава республики затронул тему сотрудничества ДНР и Белоруссии в самых разных сферах. Он заявил, что оно не только имеет хорошие перспективы, но и активно развивается уже сейчас. В значительной степени это связано с необходимостью восстановления разрушенного региона.

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