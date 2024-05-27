США пообещали поставить Тайваню новейшие вооружения, а не устаревшие, как Украине

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США пообещали поставить Тайваню новейшие вооружения, а не устаревшие, как Украине

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол пообещал, что США поставят Тайваню новейшие вооружения, а не устаревшие образцы, которые поставляют Украине.

Прибывший на Тайвань в составе двухпартийной делегации американского Конгресса Маккол провел переговоры с недавно избранным президентом китайского острова Лай Циндэ. Американский конгрессмен отметил, что полагает, что вооруженный конфликт на Тайване будет отличаться от боевых действий в рамках украинского кризиса. Маккол уверен, что значительная часть боевых действий будет проходить на море. Исходя из этого, Вашингтон собирается вооружить Тайбей новейшими системами вооружений, а не устаревшими образцами советского производства, как это было в случае с Украиной.



Маккол подчеркнул, что США намерены и далее продолжать поддерживать Тайвань, который является одним из ключевых союзников Вашингтона в регионе. Американский конгрессмен также назвал проведение китайской армией масштабных военных учений после инаугурации президента Тайваня Лая Циндэ "акцией устрашения", демонстрирующей, что Пекин не заинтересован в возвращении Тайваня мирными средствами.

Несмотря на то, что ранее МИД КНР потребовал от США воздержаться от организации визитов членов Конгресса на Тайвань, Вашингтон продолжает курс на разжигание нового масштабного вооруженного конфликта.
31 комментарий
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +6
    Сегодня, 11:13
    Ну то есть амеры признались что своим вассалам какелам гонят устаревшее вооружение.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +9
      Сегодня, 11:17
      Всё просто: у Тайваня, в отличии от Украины, есть деньги для покупки новейшего вооружения.
      Ничего лично. Просто бизнес.
      Американский кровавый бизнес. am
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        +1
        Сегодня, 12:17
        Просто пока что, Тайвань еще нужен, а бандерлянд уже нет нет. Во - вторых, хотелось бы глянуть на списочек, что матрасники называют современным оружием - могут развести на раз)))
        1. Юра Звание
          Юра
          0
          Сегодня, 12:37
          Цитата: ТермиНахТер
          хотелось бы глянуть на списочек,

          Выкрашенный заново нанокраской абрамс, ощипаный пингвин и так далее.
        2. blackbeard Звание
          blackbeard
          0
          Сегодня, 13:10
          Тайвань еще фабрику микроэлектроники должен на территорию США до конца перенести, а потом США Тайвань спишет)
    2. Electrical Звание
      Electrical
      +4
      Сегодня, 11:18
      Так в отличии от свинорылых нищебродов у тайваня то деньги есть. Почему бы им и не впарить что нибуть подороже?
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 12:48
        Цитата: Electrical
        Так в отличии от свинорылых нищебродов у тайваня то деньги есть. Почему бы им и не впарить что нибуть подороже?
        Естественно - "любой каприз за ваши деньги".
        А нищим не бриллианты, а медяки обычно подают.

        Благотворительностью ни на Украине, ни на Тайване не пахнет. И там, и там - геополитика. А качество вооружения только деньгами измеряется в Америке, а вовсе не дружескими отношениями.
    3. Ратник с пулеметом Звание
      Ратник с пулеметом
      +1
      Сегодня, 12:25
      Очередной смачный плевок укродятлам,который радостно будут размазывать по своей физиономии ,рассказывая о приобщении к западной дерьмократии...
  2. Светлан Звание
    Светлан
    +1
    Сегодня, 11:14
    Интересно только одно, поверят тайваньские китайцы американским обещаниям или нет. Я бы не верил. (Но меня никто не спросит, наxeр кому я нужен)
  3. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +2
    Сегодня, 11:16
    Тайваню что ни поставь - с Китаем ему не тягаться что с помощью США, что без. Вопрос только в терпении китайского руководства, которое имеет свои границы.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 11:17
      У китайцев не терпение. Китайцы привыкли тихой сапой всё получать.
    2. solar Звание
      solar
      0
      Сегодня, 11:34
      Им и не нужно тягаться. Китай не хочет захватывать Тайвань любой ценой. Тайваню нужно сделать эту цену слишком высокой для Китая.
      1. Electrical Звание
        Electrical
        0
        Сегодня, 13:09
        Тайваню нужно сделать эту цену слишком высокой для Китая.
        Слишком высокой эта цена будет для тайваня. Сша на полном серьезе рассматривают вариант полного уничтожения промышлености тайваня в случае его захвата китайцами. А вот китай, сша трогать боятся, ибо в ответ может и прелететь по полной, и тогда уже для них самих цена может стать слишком высокой.
        1. solar Звание
          solar
          0
          Сегодня, 13:13
          Китаю не нужен уничтоженный Тайвань.
          А вот китай, сша трогать боятся

          а зачем им его трогать? У них есть обязательство защитить Тайвань при попытке силового присоединения, и они неоднократно подтверждали готовность сделать это.
          1. Electrical Звание
            Electrical
            0
            Сегодня, 13:15
            защитить Тайвань при попытке силового присоединения
            Защитить как? Разбомбить все к фигам собачим, что б он и нафиг ни кому небыл нужен?
            Ну прямо скажем так себе "защита".
    3. Alex 22 22 Звание
      Alex 22 22
      +1
      Сегодня, 11:34
      Вопрос в цене победы? Помните как сказал Пирр: Еще одна такая победа и я останусь без войска.
  4. Физорг Звание
    Физорг
    -1
    Сегодня, 11:19
    Ну всё, будет война.....
    Они не для мира наведываются
  5. Mouse Звание
    Mouse
    +3
    Сегодня, 11:21
    Так краина второй сорт! bully
    Или вооще просроченный продукт....
    1. Русь Звание
      Русь
      +2
      Сегодня, 11:45
      Просроченому продукту- просроченный товар.... подобное к подобному....
  6. Alex 22 22 Звание
    Alex 22 22
    +4
    Сегодня, 11:24
    Прямо как перед Первой мировой войне. Никто не хотел войны - война была неизбежна. Интересно: только успеют ли все поставить Тайваню, что обещают? А Китай зря проводил учения по блокаде Тайваня? Напугать хотел как мы Украину? А если не испугаются - Китай точно воевать будет? Иначе амеры Тайвань лет за 5-8 нашпигуют Тайвань действительно новейшим оружием.
  7. Alex 22 22 Звание
    Alex 22 22
    +1
    Сегодня, 11:27
    Британское издание The Telegraph беспокоится о глобальном преимуществе материкового Китая над Тайванем и утверждает, что Китай «готовит армаду паромов и гражданских судов для вторжения».
    Отмечается, что десять лет назад Пекин выпустил технические рекомендации для судостроителей, которые позволят многим его гражданским судам быть пригодными для использования в военных целях, и, как полагают в докладе США, Пекин интегрировал свои паромы, танкеры и контейнеровозы в структуру военного командования.
    В СССР когда то для многих производств тоже были такие требования.
  8. Дедок Звание
    Дедок
    +2
    Сегодня, 11:28
    США пообещали поставить Тайваню новейшие вооружения, а не устаревшие, как Украине


    это всё - пролог перед событиями ближайшего десятилетия...
    проверяют работоспособность/актуальность собственного вооружения, теперь на китайцах
  9. Васян1971 Звание
    Васян1971
    -1
    Сегодня, 11:30
    Майкл Маккол пообещал, что США поставят Тайваню новейшие вооружения, а не устаревшие образцы, которые поставляют Украине.

    Потому, что Китай уважают больше?
    Хотя
    ранее МИД КНР потребовал от США воздержаться от организации визитов членов Конгресса на Тайвань, Вашингтон продолжает курс на разжигание нового масштабного вооруженного конфликта.

    Последнее дело - требовать, не имея средств добиться требуемого...
  10. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 11:31
    США поставят Тайваню новейшие вооружения

    Неудивительно. Тайвань- союзник США еще со времен Второй Мировой войны.
  11. Alex 22 22 Звание
    Alex 22 22
    +1
    Сегодня, 11:32
    Что то амеры прям за Тайвань взялись.
    Делегация Конгресса США посетит Тайвань 26-30 мая.
  12. HAM Звание
    HAM
    +3
    Сегодня, 11:32
    Когда янки перетащат на свою территорию заводы по производству чипов,тогда,наверняка,потеряют бОльшую часть интереса к Тайваню...хотя базы нужны под брюхом Китая,а пока остров нужно беречь и лелеять всеми силами.
    Что прикольно-у янков "партнёры" делятся по сортам....
  13. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 11:32
    Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол пообещал, что США поставят Тайваню новейшие вооружения, а не устаревшие образцы, которые поставляют Украине.

    Пророют подземный тоннель и начнут поставлять...
    stop fool Г-н Майклуха Макколай! Не с туземцами будете противоборствовать...Во флоте КНР боевых кораблей больше, а Тайвань - остров, расположенный у берегов Китая!!!
  14. Cartograf Звание
    Cartograf
    0
    Сегодня, 11:35
    Посмотрим на ответ Китая. Красная линия,возмущение
    или....???
  15. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 11:41
    Все понятно... там АУКУС рядом, а это для полосатиков архи важная и перспективная, как они считают, задача/образование.
  16. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 11:51
    Очень интересные цифры раскопал.Инвестиции США в производство чипов у Южно- азиатских тигров( помните таких ) привело к сокращению мировых поставок США чипов в 1990 г с 37% ,сегодня лишь 12 %.Аналогичная история с ЕС.К 2030 году США планируют занять 20% мирового рынка ,ЕС аналогично.1% рынка чипов требует 20 - 25 млрд .$ инвестиций.Когда США и ЕС достигнут своих целевых показателей ,что они сделают? Им конкурент в лице Тайваня, (сейчас он занимает 60 % рынка и 90 % "революционных чипов") к чертям не нужен.Они живут при капитализме основанном на их правилах.С китайцами трудновато организовать межнациональную рознь ,а вот войну за чипы можно.США в любом варианте в выигрыше,даже если Тайвань вернётся в родную гавань.США сами разбомбят Тайваньскую электронику,в хлам.
  17. Юрась_Беларусь Звание
    Юрась_Беларусь
    0
    Сегодня, 13:30
    Антироссия (бывшая Украина) нужна США только для изматывания России, а поэтому туда сливают все остатки. Расчёт был простой: если Россия проиграет, то её можно будет разграбить и частично повернуть против Китая, а если Россия выиграет, то она замучается восстанавливать новые территории и не сможет помочь Китаю. На Тайване расклад другой. Тайввнь сдавать никак нельзя. Во-первых, как не перевози заводы микрочипов, но увозить их далеко от китайских редкоземельных металлов будет очень невыгодно, а поэтому заводы должны остаться на Тайване, но не в руках китайцев. И во-вторых, Тайвань входит в цепь островов вдоль запада Тихого океана, которая позволяет США и их союзникам контролировать побережье Восточной и Юго-Восточной Азии и основные торговые пути из Индийского океана в Тихий. А везут там очень много ценного и стратегически важного. Вот поэтому американцы и будут защищать Тайвань от Китая.