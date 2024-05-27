Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол пообещал, что США поставят Тайваню новейшие вооружения, а не устаревшие образцы, которые поставляют Украине.Прибывший на Тайвань в составе двухпартийной делегации американского Конгресса Маккол провел переговоры с недавно избранным президентом китайского острова Лай Циндэ. Американский конгрессмен отметил, что полагает, что вооруженный конфликт на Тайване будет отличаться от боевых действий в рамках украинского кризиса. Маккол уверен, что значительная часть боевых действий будет проходить на море. Исходя из этого, Вашингтон собирается вооружить Тайбей новейшими системами вооружений, а не устаревшими образцами советского производства, как это было в случае с Украиной.Маккол подчеркнул, что США намерены и далее продолжать поддерживать Тайвань, который является одним из ключевых союзников Вашингтона в регионе. Американский конгрессмен также назвал проведение китайской армией масштабных военных учений после инаугурации президента Тайваня Лая Циндэ "акцией устрашения", демонстрирующей, что Пекин не заинтересован в возвращении Тайваня мирными средствами.Несмотря на то, что ранее МИД КНР потребовал от США воздержаться от организации визитов членов Конгресса на Тайвань, Вашингтон продолжает курс на разжигание нового масштабного вооруженного конфликта.

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