МИД РФ: Путину доложили о готовности исключить Талибан из списка террористических организаций

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МИД РФ: Путину доложили о готовности исключить Талибан из списка террористических организаций

Афганское движение «Талибан»*, признанное террористическим и запрещенное в России, скоро избавится от этого статуса. Как заявил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, Россия готова исключить талибов из списка запрещенных организаций.

Российские МИД и Минюст уже доложили российскому президенту Владимиру Путину о готовности исключить «Талибан»* из списка запрещенных организаций. Процедуру согласовали с другими ведомствами, так что решение за президентом России. По словам Кабулова, МИД России ожидает снятия ограничений с талибов уже в скором времени.



Это обязательно. Без этого о признании говорить будет преждевременно. Поэтому этот вопрос продолжает прорабатываться. Все соображения доложены высшему руководству России. Ждем принятия решения.

- добавил российский дипломат.

О том, что Москва прорабатывает вопрос исключения талибов из списка запрещенных организаций, стало известно в начале апреля. Как тогда сообщили в МИДе, над этим вопросом работают сразу несколько ведомств, поскольку внести талибов в списки запрещенных организаций оказалось гораздо легче, чем оттуда убрать.

Как уже сообщалось, «Талибан»* является единственной властью в Афганистане, с которой Россия пытается наладить нормальные отношения. А сделать это весьма трудно, когда считаешь движение террористическим. Так что снятие этого клейма с талибов — лишь вопрос времени.
63 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -2
    Сегодня, 11:25
    «Москва прорабатывает вопрос исключения талибов из списка запрещенных организаций» —

    1.«Талибан»*
    2.«Талибан»(*)
    3.«Талибан»( )
    4.«Талибан» ...
    1. Peter1First Звание
      Peter1First
      +2
      Сегодня, 11:34
      А не набрать ли из талибана добровольцев для борьбы с амерскими прихвостнями на Украине....
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 11:36
        Тогда может появиться Украинский Талибанский Халифат.
        1. ААК Звание
          ААК
          0
          Сегодня, 12:35
          Тогда будет переделано в соответствии с новыми требованиями и приветствие - "...Акбар Украйини - героям Акбар!"...
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 11:26
    Ну теперь с "бородатыми бармалеями в шлепанцах" (с) будем дружить....
    Наверно и техники им и прочего подгоним под такой расклад.
    Хотя может и неплохо - шурави опять появятся в Афганистане.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +2
      Сегодня, 11:28
      враг моего врага не друг, но попутчик
    2. Болторез Звание
      Болторез
      +1
      Сегодня, 11:28
      Если наладить бартер рудных концентратов на муку- почему бы и нет.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 11:29
        Дык там уже китайцы нечто подобное вовсю банчат.....
        1. Болторез Звание
          Болторез
          0
          Сегодня, 11:29
          Не отставать. Так-то у них и нет больше ничего.
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +1
            Сегодня, 11:31
            ....кроме маковых полей и прочих производных с этих полей. за продажу такого "товара" они что хочешь сами купят.
            1. Болторез Звание
              Болторез
              0
              Сегодня, 11:32
              производных с этих полей.
              Уже не в тренде- новое поколение выбирает синтетику, а ее в гараже можно варить буквально миллионами доз за вечер.
              1. Nexcom Звание
                Nexcom
                0
                Сегодня, 11:33
                Дык так то оно наверно так. Но у них - "натурпродукт" - экологически чистый. laughing А тама - голимый "стиральный порошок"
              2. Винни76 Звание
                Винни76
                +1
                Сегодня, 12:09
                . а ее в гараже можно варить буквально миллионами доз за вечер

                Джесси Пинкман детектед))) Жаль не могу вставить видос, забанят
            2. свой1970 Звание
              свой1970
              +5
              Сегодня, 11:40
              кроме маковых полей и прочих производных с этих полей. за продажу такого "товара" они что хочешь сами купят. Талибы -в силу религиозных убеждений- уничтожают наркотики во всех видах. Из-за этого имеют оппозицию - но пока с ней успешно справляються
              1. Nexcom Звание
                Nexcom
                -2
                Сегодня, 11:41
                Что, даже нас или нес или как его там - не пользуют?
                1. свой1970 Звание
                  свой1970
                  +3
                  Сегодня, 11:50
                  Что, даже нас или нес или как его там - не пользуют?
                  Нас или Насвай - абсолютно не запрещённый товар, там нет ничего нарко содержащего. Разрешен к ввозу в РФ, набор документов стандартный для табачных изделий. Пошлина, акциз, НДС...
                  Рецептуру не помню точно - но основа табак и по моему, известка.
                  1. BlackMokona Звание
                    BlackMokona
                    -1
                    Сегодня, 12:12
                    Цитата: свой1970
                    Что, даже нас или нес или как его там - не пользуют?
                    Нас или Насвай - абсолютно не запрещённый товар, там нет ничего нарко содержащего. Разрешен к ввозу в РФ, набор документов стандартный для табачных изделий. Пошлина, акциз, НДС...
                    Рецептуру не помню точно - но основа табак и по моему, известка.

                    Согласно ООН производство наркотиков бьёт рекорд за рекордом и отсутствие США ничего не поменяло
                    1. свой1970 Звание
                      свой1970
                      0
                      Сегодня, 13:07
                      Согласно ООН производство наркотиков бьёт рекорд за рекордом и отсутствие США ничего не поменяло - нет.
                      Сами может и не употребляют, но на экспорт гонят тоннами. Всё, что убивает "неверных" им в радость.- нет.

                      Оппозиция антиталибовская и полевые командиры неподчинившиеся Талибам - выращивают.
                      Но объёмы стали значительно меньше чем были ранее.
                      Талибы решают этот вопрос технично feel

                      Кроме того, как мне помнится, опиум в фармацевтике используется- да. Но у нас не из Афгана.
                      В 2000е года каждый год издавалось постановление Правительства РФ- устанавливающие квоты на ввоз в РФ наркотических и прочих. Насколько помню опиума там было в пределах 12 тонн на год для фармы.
                    2. LIONnvrsk Звание
                      LIONnvrsk
                      0
                      Сегодня, 13:11
                      Цитата: BlackMokona
                      Согласно ООН производство наркотиков бьёт рекорд

                      Да неужели? Вы думаете, что прилепили громкое "ООН" и сразу все поверили? laughing
                      https://news.un.org/ru/story/2023/11/1446487
              2. Piramidon Звание
                Piramidon
                0
                Сегодня, 12:38
                Цитата: свой1970
                Талибы -в силу религиозных убеждений- уничтожают наркотики во всех видах.

                Сами может и не употребляют, но на экспорт гонят тоннами. Всё, что убивает "неверных" им в радость. Кроме того, как мне помнится, опиум в фармацевтике используется
            3. Enceladus Звание
              Enceladus
              +4
              Сегодня, 11:52
              Вот как то только странно, что после выхода штанов из афганистана при талибах наркотрафик как то странно упал в 10 раз. Парадокс request lol
              Цитата: Nexcom
              ....кроме маковых полей и прочих производных с этих полей. за продажу такого "товара" они что хочешь сами купят.
              1. BlackMokona Звание
                BlackMokona
                -2
                Сегодня, 12:28
                Цитата: Enceladus
                Вот как то только странно, что после выхода штанов из афганистана при талибах наркотрафик как то странно упал в 10 раз. Парадокс

                Наоборот вырос winked Посмотрите данные за 2023 год
            4. Alex 22 22 Звание
              Alex 22 22
              +5
              Сегодня, 12:06
              Вы пишите странные вещи:
              После вывода войск США из Афганистана производство опиума и метамфетамина более года набирало обороты, но оборот опиума снизился на 95% с 2022 по 2023 год, с ~6200 тонн до 330 тонн. Религиозные лидеры Талибана издали указ, запрещающий выращивание мака в Афганистане. Спустя более 12 месяцев запрет описывается экспертами как «наиболее успешная борьба с наркотиками в истории человечества». Производство афганского мака за последний год сократилось примерно на 80 процентов, так как боевики Талибана перемещаются с фермы на ферму, уничтожая посевы и наказывая нарушителей. По данным ООН, посевы опиума сократились во всех частях страны с 233 тысяч га до 10,8 тысячи га в 2023 году. В результате поставки опия снизились с 6200 тонн в 2022 году до 333 тонн в этом году.. После запрета на продажу наркотиков, введенного талибами в 2023 году, посевы опиума в Афганистане сократились на 95 процентов. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).
              А Талибы наверно вас не читают вот и борются с посевами мака и производством опиума. Как же они живут то теперь бедняги!
              1. BlackMokona Звание
                BlackMokona
                -1
                Сегодня, 12:29
                Цитата: Alex 22 22
                Вы пишите странные вещи:
                После вывода войск США из Афганистана производство опиума и метамфетамина более года набирало обороты, но оборот опиума снизился на 95% с 2022 по 2023 год, с ~6200 тонн до 330 тонн. Религиозные лидеры Талибана издали указ, запрещающий выращивание мака в Афганистане. Спустя более 12 месяцев запрет описывается экспертами как «наиболее успешная борьба с наркотиками в истории человечества». Производство афганского мака за последний год сократилось примерно на 80 процентов, так как боевики Талибана перемещаются с фермы на ферму, уничтожая посевы и наказывая нарушителей. По данным ООН, посевы опиума сократились во всех частях страны с 233 тысяч га до 10,8 тысячи га в 2023 году. В результате поставки опия снизились с 6200 тонн в 2022 году до 333 тонн в этом году.. После запрета на продажу наркотиков, введенного талибами в 2023 году, посевы опиума в Афганистане сократились на 95 процентов. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).
                А Талибы наверно вас не читают вот и борются с посевами мака и производством опиума. Как же они живут то теперь бедняги!


                Ага
                После вывода войск США из Афганистана производство опиума и метамфетамина более года набирало обороты
                1. Alex 22 22 Звание
                  Alex 22 22
                  0
                  Сегодня, 12:41
                  Цитата: BlackMokona
                  После вывода войск США из Афганистана производство опиума и метамфетамина более года набирало обороты

                  Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) наверное врет. А скажите: про обороты производства наркотиков после вывода войск США это не сами ли США сказали?
                  1. BlackMokona Звание
                    BlackMokona
                    0
                    Сегодня, 13:15
                    Цитата: Alex 22 22
                    Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) наверное врет. А скажите: про обороты производства наркотиков после вывода войск США это не сами ли США сказали?

                    Я вас же цитирую wassat
            5. Alex 22 22 Звание
              Alex 22 22
              +1
              Сегодня, 12:09
              Цитата: Nexcom
              ....кроме маковых полей и прочих производных с этих полей. за продажу такого "товара" они что хочешь сами купят.

              Вы пишите странные вещи: После вывода войск США из Афганистана производство опиума и метамфетамина более года набирало обороты, но оборот опиума снизился на 95% с 2022 по 2023 год, с ~6200 тонн до 330 тонн. Религиозные лидеры Талибана издали указ, запрещающий выращивание мака в Афганистане. Спустя более 12 месяцев запрет описывается экспертами как «наиболее успешная борьба с наркотиками в истории человечества». Производство афганского мака за последний год сократилось примерно на 80 процентов, так как боевики Талибана перемещаются с фермы на ферму, уничтожая посевы и наказывая нарушителей. По данным ООН, посевы опиума сократились во всех частях страны с 233 тысяч га до 10,8 тысячи га в 2023 году. В результате поставки опия снизились с 6200 тонн в 2022 году до 333 тонн в этом году.. После запрета на продажу наркотиков, введенного талибами в 2023 году, посевы опиума в Афганистане сократились на 95 процентов. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).
              А Талибы наверно вас не читают вот и борются с посевами мака и производством опиума. Как же они живут то теперь бедняги!
            6. APASUS Звание
              APASUS
              0
              Сегодня, 13:05
              Цитата: Nexcom
              кроме маковых полей и прочих производных с этих полей. за продажу такого "товара" они что хочешь сами купят.

              Был доклад ООН не так давно .(искать нет времени) Площадь маковых посевов в Афгане снизилась на 95 %.Кто бы не были эти Талибы ,только за этот шаг ,с ними надо иметь дело .В место всякой херни , помогли бы афганским фермерам встать на ноги .(удобрение плюс посевной материал) хотя бы пару лет
        2. gsev Звание
          gsev
          +1
          Сегодня, 11:36
          Цитата: Nexcom
          Дык там уже китайцы нечто подобное вовсю банчат.....

          У китайцев лишняя мука есть? России выгодны закупки Китаем чего либо в Афганистане. Россия продает за юани муку и растительное масло в Афганистан.Афганистан продает концентрат медной руды в КНР, КНР продает электронику в Россию.
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +1
            Сегодня, 11:37
            Сильно много лишней наверно нет. Но у нас я читал они муку хорошо покупают.
            1. Сергей250455 Звание
              Сергей250455
              0
              Сегодня, 12:16
              У нас они и макароны покупают
        3. ААК Звание
          ААК
          0
          Сегодня, 12:38
          Тогда поделить афганских талибов по народностям: пуштунов - китайцам, хазарейцев - Ирану, ну а афганские таджики и узбеки пусть под нами работают...
      2. Marine Hanum Звание
        Marine Hanum
        +3
        Сегодня, 11:56
        Там много полезных ископаемых, которые можно освоить. Нефть, газ, уголь, медь, серебро, золото, кобальт, сера, свинец, цинк, редкоземельные руды, железная руда, залежи соли, драгоценные и полудрагоценные минералы. Очень важны залежи лития.
        1. Болторез Звание
          Болторез
          -1
          Сегодня, 12:01
          Очень важны залежи лития.
          Ненадолго- сопоставимые по удельной мощности и более безопасные и долговечные аккумуляторы научились делать на натрии. Революцией будут рецептуры на алюминии- он трехвалентный.
          1. SanichSan Звание
            SanichSan
            0
            Сегодня, 12:31
            Цитата: Болторез
            Революцией будут рецептуры на алюминии- он трехвалентный.

            чет на рынке пока этих аккумуляторов не наблюдается, один литий. так что пока что это эксперименты которые закончатся ничем, как и 90% других экспериментов. request
            я верю в прогресс, но я не верю в прогресс на бумаге. no
            1. Болторез Звание
              Болторез
              0
              Сегодня, 12:33
              чет на рынке пока

              https://www.renugen.co.uk/aquion-energy-aspen-48s-sodium-ion-48-3ah-48v-battery-stack/

              Еще совсем недавно на рынке были только свинцовые.
              1. SanichSan Звание
                SanichSan
                0
                Сегодня, 12:42
                Цитата: Болторез
                Еще совсем недавно на рынке были только свинцовые.

                да, но литий-ионные то появились на рынке. кстати, свинцовые с рынка не выжали, а заняли свою нишу. а вот все эти супер пупер новые технологии на рынке так и не появляются.
                вон уже лет 5 (может больше) регулярно выкатывают новости о супер аккумуляторах на графене. всего пару лет назад тут шум стоял что революция чуть ли не завтра... ну как? уже купили себе телефон с графеновым аккумулятором? lol
                так что пока на рынке не появится, это обычная разводка инвесторов на разработку "лучей смерти". soldier в начале прошлого века очень популярная тема была. wassat
                1. Болторез Звание
                  Болторез
                  0
                  Сегодня, 12:54
                  пока на рынке не появится
                  Пройдите по ссылке, выложите баксы, то есть фунты, оставьте адрес доставки- и она появится у вас дома.
                  1. SanichSan Звание
                    SanichSan
                    0
                    Сегодня, 13:20
                    Цитата: Болторез
                    Пройдите по ссылке, выложите баксы, то есть фунты, оставьте адрес доставки- и она появится у вас дома.

                    а зачем мне эта хреновина дома? или вы мне предлагаете её в рюкзаке таскать чтоб телефон заряжать, как в Ералаше про часы с влажностью на Марсе? lol
                    в бытовую технику вы такое не впихнете. стоит дороже чем свинцовый эквивалент. в авто не применяется, значит чувствительна к вибрациям. вы меня извините, но выглядит мертворожденной.
                    не, для Британии может и покатит если за нее государство доплачивать будет, но если без дотаций то все будут ставить свинцовый. request
              2. SanichSan Звание
                SanichSan
                0
                Сегодня, 12:49
                да и так то вон уже есть микро ядерные батареи. зачем нужен этот аккумулятор если есть батарея которая будет работать 10 лет? казалось бы очевидный вопрос... но батарея стоит как квартира в Москве, и пихать такое в телефон дело коммерчески гиблое. подозреваю что и с новыми технологиями аккумуляторов та же история. есть, работает, но стоит дороже чем девайс в котором планируется применять и как следствие - нафиг нужно. request
    3. владимир 290 Звание
      владимир 290
      +2
      Сегодня, 11:29
      поподробнее пожалуйста, что то непонятно выражаетесь. Чем они Вас не устраивают.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 11:30
        я не писал что они меня не устраивают. не фантазируйте. (если это Вы мне).
        1. владимир 290 Звание
          владимир 290
          +2
          Сегодня, 11:32
          Я так понял что вас эти "... в тапках" не устраивают, а потом Вы свой комментарий дополнили
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +1
            Сегодня, 11:38
            Вот именно. Пожалуйста не приписывайте мне СВОЁ понимание и интерпретацию моих высказываний. Спасибо.
    4. Алекс_1973 Звание
      Алекс_1973
      -1
      Сегодня, 11:37
      А чем вам не нравятся "бармалеи в шлепанцах"? Эти бармалеи вполне так наваляли типа "первой армии мира", что эта самая армия бежала даже не прихватив свои склады.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        -2
        Сегодня, 11:37
        О! Ещё один. Где я писал что они не нравятся мне???
        1. Алекс_1973 Звание
          Алекс_1973
          +2
          Сегодня, 11:40
          Тогда яснее излагайте свои мысли, а то читается ОЧЕНЬ двусмысленно. Если вы их обозвали "бармалеи в тапочках", то понятно и ежу, что попахивает явным неуважением.
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            0
            Сегодня, 11:42
            (с) - означат цитирование. а уважать мне их лично - да как то особо не за то.
            мое право высказываться так как считаю нужным. Всего доброго.
    5. gsev Звание
      gsev
      +3
      Сегодня, 11:38
      Цитата: Nexcom
      Ну теперь с "бородатыми бармалеями в шлепанцах" (с) будем дружить....

      Талибы остановили производство наркотиков в своей стране уже как год. В этом году они остановили ввоз наркотиков в Афганистан и перевозку их через свою страну из Юго-Восточной Азии.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 11:47
        Ну тогда это замечательно, если это так. По крайней мере в Россию и близлежащие республики один из каналов поставки наркотиков перекрылся.
      2. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 12:35
        Цитата: gsev
        Талибы остановили производство наркотиков в своей стране уже как год.

        Буквально вчера было интервью с министром внутренних дел Талибана. Корреспондент ему сказал, что то ли ВОЗ, то ли ещё кто-то (невнимательно слушал, между делом) посчитали, что они сократили производство наркотиков на 92% и спросил, правда ли это. Министр ответил, что они немного ошиблись и по данным талибов около 95%.

        Верить или нет талибскому министру - личное дело каждого. Но если уж Запад говорит про 90 с лишним процентов, и это при всей западной "любви" к талибам...
    6. Комментарий был удален.
    7. Bianconeri Звание
      Bianconeri
      0
      Сегодня, 12:35
      Да тут вообще наоборот может получиться:
    8. Комментарий был удален.
    9. Woroshilow Звание
      Woroshilow
      0
      Сегодня, 12:44
      Для нас основная проблема в Афганистане это сельское хозяйство оставшееся после Янки, основанное на выращивание опиумного мака и гашиша. Если и отправлять им технику то это трактора и комбайны, восстановление сельхоз академии в Кабуле, стране нужны агрономы а не наркобарыги, восстановление ирригационной системы построенной еще при Союзе и практически уничтоженной за последние 30 лет.
    10. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 12:45
      Цитата: Nexcom
      Ну теперь с "бородатыми бармалеями в шлепанцах" (с) будем дружить....

      Россия направила приглашение движению "Талибан" (запрещено в РФ) принять участие в Петербургском международном экономическом форуме.
  3. Electrical Звание
    Electrical
    +3
    Сегодня, 11:28
    поскольку внести талибов в списки запрещенных организаций оказалось гораздо легче, чем оттуда убрать.
    Они там что, в ручную стирательной резинкой их из этих списков стирают?
  4. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +1
    Сегодня, 11:30
    Как уже сообщалось, «Талибан»* является единственной властью в Афганистане, с которой Россия пытается наладить нормальные отношения. А сделать это весьма трудно, когда считаешь движение террористическим. Так что снятие этого клейма с талибов — лишь вопрос времени.
    Всё меняется. Время лучший судья. Судя по имеющимся фактам в СМИ есть попытки, и с нашей стороны в том числе, наладить отношения.
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +3
      Сегодня, 11:46
      Судя по имеющимся фактам в СМИ есть попытки, и с нашей стороны в том числе, наладить отношения.
      в МИД РФ давно получил аккредитацию дипломат от Талибов. Лавров встречался с их МИДовцем.
  5. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    +1
    Сегодня, 11:33
    Враг моего врага - мой друг и товарищ.
    Всё уже сказано было давно.
    Мир уже не будет прежним.
  6. Dave36 Звание
    Dave36
    +3
    Сегодня, 11:37
    Ну вот, новое туристическое направление практически готово)
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 11:39
    МИД РФ: Путину доложили о готовности исключить Талибан из списка террористических организаций
    . Другой власти там нет...
  8. Фаталист Звание
    Фаталист
    +1
    Сегодня, 11:58
    "Лёд тронулся, господа народные заседатели!" wink Давно пора.
  9. Аскер Звание
    Аскер
    0
    Сегодня, 12:56
    Убивали англичан,убивали граждан СССР,убивали американцев, а теперь они ,,зайки,, очень интересно получается...
  10. С.З. Звание
    С.З.
    0
    Сегодня, 12:57
    Какие же они террористы, если сотрудничать с ними выгодно?