МИД РФ: Путину доложили о готовности исключить Талибан из списка террористических организаций
63
Афганское движение «Талибан»*, признанное террористическим и запрещенное в России, скоро избавится от этого статуса. Как заявил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, Россия готова исключить талибов из списка запрещенных организаций.
Российские МИД и Минюст уже доложили российскому президенту Владимиру Путину о готовности исключить «Талибан»* из списка запрещенных организаций. Процедуру согласовали с другими ведомствами, так что решение за президентом России. По словам Кабулова, МИД России ожидает снятия ограничений с талибов уже в скором времени.
Это обязательно. Без этого о признании говорить будет преждевременно. Поэтому этот вопрос продолжает прорабатываться. Все соображения доложены высшему руководству России. Ждем принятия решения.
- добавил российский дипломат.
О том, что Москва прорабатывает вопрос исключения талибов из списка запрещенных организаций, стало известно в начале апреля. Как тогда сообщили в МИДе, над этим вопросом работают сразу несколько ведомств, поскольку внести талибов в списки запрещенных организаций оказалось гораздо легче, чем оттуда убрать.
Как уже сообщалось, «Талибан»* является единственной властью в Афганистане, с которой Россия пытается наладить нормальные отношения. А сделать это весьма трудно, когда считаешь движение террористическим. Так что снятие этого клейма с талибов — лишь вопрос времени.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация