МИД РФ: Путину доложили о готовности исключить Талибан из списка террористических организаций

Это обязательно. Без этого о признании говорить будет преждевременно. Поэтому этот вопрос продолжает прорабатываться. Все соображения доложены высшему руководству России. Ждем принятия решения.

Афганское движение «Талибан»*, признанное террористическим и запрещенное в России, скоро избавится от этого статуса. Как заявил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, Россия готова исключить талибов из списка запрещенных организаций.Российские МИД и Минюст уже доложили российскому президенту Владимиру Путину о готовности исключить «Талибан»* из списка запрещенных организаций. Процедуру согласовали с другими ведомствами, так что решение за президентом России. По словам Кабулова, МИД России ожидает снятия ограничений с талибов уже в скором времени.- добавил российский дипломат.О том, что Москва прорабатывает вопрос исключения талибов из списка запрещенных организаций, стало известно в начале апреля. Как тогда сообщили в МИДе, над этим вопросом работают сразу несколько ведомств, поскольку внести талибов в списки запрещенных организаций оказалось гораздо легче, чем оттуда убрать.Как уже сообщалось, «Талибан»* является единственной властью в Афганистане, с которой Россия пытается наладить нормальные отношения. А сделать это весьма трудно, когда считаешь движение террористическим. Так что снятие этого клейма с талибов — лишь вопрос времени.