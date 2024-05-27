Сложные бомбы: проблемы американских JDAM-ER на Украине

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Сложные бомбы: проблемы американских JDAM-ER на Украине

В начале марта 2023 года сообщалось, что Киев получил от США «умные бомбы» JDAM-ER. В том же месяце ряд украинских СМИ писали об их первом применении.

В то же время с начала прошлого года ВС РФ начали использовать авиабомбы ФАБ-500 с модулем УМПК.



Что характерно, наши военные крайне успешно применяют данное вооружение и по сей день. Кроме того, в арсенале ВС РФ появились авиабомбы ФАБ-1500 с УМПК, а на подходе и ФАБ-300 с «умным модулем».

В свою очередь об успешном применении хваленых американских JDAM-ER украинской армией практически ничего не слышно. При этом «умные бомбы» из РФ и США можно назвать аналогами, отличающимися не столь значительными нюансами.

Так почему JDAM-ER не стали очередным «вундерваффе» для ВСУ? Ведь поставка этих бомб Киеву была так широко разрекламирована. Впрочем, аналогичная картина ранее наблюдалась и с другим западным вооружением.

Касательно «умных бомб», то, что ВСУ не способны их эффективно применять обусловлено сразу несколькими факторами.

Во-первых, украинская авиация не приспособлена под применение JDAM-E. МиГ-29, Су-27, а также Су-24, с которых ВСУ сбрасывают эти боеприпасы, не оснащены аппаратурой для ввода данных в головку самонаведения бомбы во время полета. В итоге эффективность последней резко снижается.

Во-вторых, российские системы РЭБ зачастую превращают «умную» американскую бомбу в неуправляемую «болванку».

Наконец, в-третьих. Чтобы использовать весь потенциал JDAM-E и наносить удары на глубину до 70 км, украинской авиации придется подниматься на высоту 10-12 км для сброса бомбы. Однако здесь Воздушные силы ВСУ становятся легкой мишенью для наших дальнобойных ЗРК С-300В4 и С-400.

6 комментариев
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  1. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    +1
    Сегодня, 12:07
    При этом «умные бомбы» из РФ и США можно назвать аналогами, отличающимися не столь значительными нюансами.
    belay Получается, судя по результатам применения "УБ", ВСУшники на майданных скаканих получили сотрясение , не ведаю что у них в головах request , положим КЮ.... feel
  2. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 12:21
    stop Господа!
    Вы считаете, что на сайте большинство пользователей владеют разговорным английским так же хорошо, как ВВП немецким? Мы и на мове не изъясняемся, а по сему:
    НА КОЙ НАМ РОЛИК БЕЗ СУБТИРОВ?
    hi
    1. Алексей Коликов Звание
      Алексей Коликов
      +1
      Сегодня, 12:45
      В Яндекс Браузере переведите, и наслаждайтесь)
  3. Pavel57 Звание
    Pavel57
    0
    Сегодня, 12:24
    Надо вспомнить о французский бомбах, которых интегрировали с МиГ-29.
  4. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    0
    Сегодня, 12:56
    Кроме того, в арсенале ВС РФ появились авиабомбы ФАБ-1500 с УМПК, а на подходе и ФАБ-300 с «умным модулем».
    recourse Не ленитесь, пишите нолики "на подходе и ФАБ-3000" feel
  5. Victor19 Звание
    Victor19
    0
    Сегодня, 13:11
    М-да!! Уже какая статья о западном "оружии-пустышке". А по факту в англоязычном интернете ходит видео о попадании в здание , по-моему школы, в Вовчанске бомбой GLDSB. И взрыв был очень сильный