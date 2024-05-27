Сложные бомбы: проблемы американских JDAM-ER на Украине
В начале марта 2023 года сообщалось, что Киев получил от США «умные бомбы» JDAM-ER. В том же месяце ряд украинских СМИ писали об их первом применении.
В то же время с начала прошлого года ВС РФ начали использовать авиабомбы ФАБ-500 с модулем УМПК.
Что характерно, наши военные крайне успешно применяют данное вооружение и по сей день. Кроме того, в арсенале ВС РФ появились авиабомбы ФАБ-1500 с УМПК, а на подходе и ФАБ-300 с «умным модулем».
В свою очередь об успешном применении хваленых американских JDAM-ER украинской армией практически ничего не слышно. При этом «умные бомбы» из РФ и США можно назвать аналогами, отличающимися не столь значительными нюансами.
Так почему JDAM-ER не стали очередным «вундерваффе» для ВСУ? Ведь поставка этих бомб Киеву была так широко разрекламирована. Впрочем, аналогичная картина ранее наблюдалась и с другим западным вооружением.
Касательно «умных бомб», то, что ВСУ не способны их эффективно применять обусловлено сразу несколькими факторами.
Во-первых, украинская авиация не приспособлена под применение JDAM-E. МиГ-29, Су-27, а также Су-24, с которых ВСУ сбрасывают эти боеприпасы, не оснащены аппаратурой для ввода данных в головку самонаведения бомбы во время полета. В итоге эффективность последней резко снижается.
Во-вторых, российские системы РЭБ зачастую превращают «умную» американскую бомбу в неуправляемую «болванку».
Наконец, в-третьих. Чтобы использовать весь потенциал JDAM-E и наносить удары на глубину до 70 км, украинской авиации придется подниматься на высоту 10-12 км для сброса бомбы. Однако здесь Воздушные силы ВСУ становятся легкой мишенью для наших дальнобойных ЗРК С-300В4 и С-400.
Информация