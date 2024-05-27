Немецкий репортёр: Ситуация для ВСУ в Красногоровке крайне сложная, армия России контролирует около 60 процентов территории города

В немецкой прессе обсуждается положение дел в Красногоровке. Небезызвестный репортёр Ю.Рёпке пишет о том, что ситуация для ВСУ в этом городе стала крайне сложной.По словам Рёпке, российские войска взяли под контроль около 60 процентов территории Красногоровки, включая центр города.Немецкий репортёр говорит о том, что ВС РФ используют различные средства поражения и штурма.При этом главной проблемой для ВСУ немецкие эксперты видят то, что украинская армия не может добиться перелома ситуации в свою пользу ни на одном из участков фронта. При этом утрата центральной и южной части Красногоровки вынуждает ВСУ с потерями отступать на северо-запад города, где преимущественно частный сектор. И в таких условиях держать оборону украинскому гарнизону значительно труднее, чем там, где есть промышленные предприятия и многоэтажные здания.Украинские военкоры в целом подтверждают заявление Ю.Рёпке. При этом в большинстве случаев претензии выдвигаются в адрес США, которые, видите ли, «запаздывают с обещанной военной помощью». Другими словами, без иностранных вливаний в войну против России украинская армия «не вытягивает», и это становится очевидно уже и западным спонсорам киевского режима, которые хотели бы переложить вопросы финансирования Киева на плечи как можно больше числа стран, включая страны Глобального Юга. Те пока не горят желанием взвалить на себя такую ношу.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»