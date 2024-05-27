Немецкий репортёр: Ситуация для ВСУ в Красногоровке крайне сложная, армия России контролирует около 60 процентов территории города

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Немецкий репортёр: Ситуация для ВСУ в Красногоровке крайне сложная, армия России контролирует около 60 процентов территории города

В немецкой прессе обсуждается положение дел в Красногоровке. Небезызвестный репортёр Ю.Рёпке пишет о том, что ситуация для ВСУ в этом городе стала крайне сложной.

По словам Рёпке, российские войска взяли под контроль около 60 процентов территории Красногоровки, включая центр города.
Немецкий репортёр говорит о том, что ВС РФ используют различные средства поражения и штурма.

При этом главной проблемой для ВСУ немецкие эксперты видят то, что украинская армия не может добиться перелома ситуации в свою пользу ни на одном из участков фронта. При этом утрата центральной и южной части Красногоровки вынуждает ВСУ с потерями отступать на северо-запад города, где преимущественно частный сектор. И в таких условиях держать оборону украинскому гарнизону значительно труднее, чем там, где есть промышленные предприятия и многоэтажные здания.

Украинские военкоры в целом подтверждают заявление Ю.Рёпке. При этом в большинстве случаев претензии выдвигаются в адрес США, которые, видите ли, «запаздывают с обещанной военной помощью». Другими словами, без иностранных вливаний в войну против России украинская армия «не вытягивает», и это становится очевидно уже и западным спонсорам киевского режима, которые хотели бы переложить вопросы финансирования Киева на плечи как можно больше числа стран, включая страны Глобального Юга. Те пока не горят желанием взвалить на себя такую ношу.
14 комментариев
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  1. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    +3
    Сегодня, 12:01
    Англосаксы как обычно разжигают пожар, а потом убираются в сторонку, чтобы самим не обжечься!
  2. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    +2
    Сегодня, 12:01
    При этом главной проблемой для ВСУ немецкие эксперты видят то, что украинская армия не может добиться перелома ситуации в свою пользу ни на одном из участков фронта.
    belay А Зеленский предлагает отправить немецкие задницы (НАТО) на помощь ВСУ и тогда наступит точно зрада. feel
    1. astepanov Звание
      astepanov
      0
      Сегодня, 12:45
      Ничего, вот придут бравые эстонские парни числом до отделения, а то и до взвода, поднавалятся, и сразу зрада превратится в перемогу.
    2. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 13:38
      Цитата: Mavrikiy
      А Зеленский предлагает отправить немецкие задницы (НАТО) на помощь ВСУ и тогда наступит точно зрада.

      Вот только не все в Германии захотят воевать за интересы заокеанского гегемона на Украине, мою статью на эту тему к сожалению отклонили.
  3. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    -1
    Сегодня, 12:14
    Красногоровка отрезана от снабжения.
    Падение её-всего лишь вопрос времени.
    Фронт растянули и раздергиваем.
    Это факт.
    Растянуть то давно уже фронт им растянули.
    Дай Бог всё идёт ровно.
    И там уже всё без проблем разницы, Сумы, Харьков или Киев.
    С Одессой и Николаевом, Днепром-вот непонятки.
    А Запада "эксперды" пускай фантазируют
  4. НЕзлобный
    НЕзлобный
    +1
    Сегодня, 12:24
    Цитата: Владимир Нижегородский
    Красногоровка отрезана от снабжения.
    Падение её-всего лишь вопрос времени.
    Фронт растянули и раздергиваем.
    Это факт.
    Растянуть то давно уже фронт им растянули.
    Дай Бог всё идёт ровно.
    И там уже всё без проблем разницы, Сумы, Харьков или Киев.
    С Одессой и Николаевом, Днепром-вот непонятки.
    А Запада "эксперды" пускай фантазируют

    Маленький камент / вопрос: фронт растянули, да, для вражин!
    А если фронт растянули для врага, но и для себя растянули? Или - наоборот, стянули? Чисто с точки зрения геометрии в эвклидовом понимании....? если линию тянуть с одной стороны, то с другой она тянется также?
    1. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      0
      Сегодня, 12:46
      Цитата: НЕзлобный
      А если фронт растянули для врага, но и для себя растянули

      Особенность растянутого фронта в том, что ударить можно в любом месте, а вот оборонять надо везде.
    2. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      0
      Сегодня, 13:01
      в эвклидовом понимании....? если линию тянуть с одной стороны, то с другой она тянется также?
      эвклид про резину тогда ещё ни чего не знал, а тем более про гиперболическую геометрию Лобачевского
  5. Бускан
    Бускан
    -4
    Сегодня, 12:26
    Украинская армия не стремится удержать этот населённый пункт любой ценой, они с боями отходят. Их главная задача уничтожение живой силы и техники противника.
    По военной науке, в целом, всё правильно они делают. А Ю.Рёпке это "эксперт" уровня Подоляки и ему подобных.
    1. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      0
      Сегодня, 13:05
      Их главная задача уничтожение живой силы и техники противника.
      ...с невероятными потерями для себя...там трупами всук всё усеяно, и собирать их ни кто пока не собирается, а скоро жаркие сутки наступят...всех сгребут в канаву и закопают , что б не воняли и не отравляли окрестности трупным ядом...так вот и отходят с боями
  6. НЕзлобный
    НЕзлобный
    -2
    Сегодня, 12:37
    Цитата: Бускан
    Украинская армия не стремится удержать этот населённый пункт любой ценой, они с боями отходят. Их главная задача уничтожение живой силы и техники противника.
    По военной науке, в целом, всё правильно они делают. А Ю.Рёпке это "эксперт" уровня Подоляки и ему подобных.

    С каких это пор журналист, в т.ч. и эта "репка" стал считаться экспертом? Журналист, которому позволено в силу профессии нести любую пургу - ДА, безусловно. Эксперт в военном деле? Он закончил сколько военных академиев?
    Или я что-то пропустил?
  7. sepal81 Звание
    sepal81
    -1
    Сегодня, 12:41
    Цитата: Бускан
    Украинская армия не стремится удержать этот населённый пункт любой ценой, они с боями отходят. Их главная задача уничтожение живой силы и техники противника.
    По военной науке, в целом, всё правильно они делают. А Ю.Рёпке это "эксперт" уровня Подоляки и ему подобных.

    #тольковыиграли. Основное значение Красногоровки в том, что с её потерей ВСУ лишаются возможности обстреливать стволкой Донецк.
  8. Новик225 Звание
    Новик225
    +2
    Сегодня, 12:45
    Цитата: Бускан
    Украинская армия не стремится удержать этот населённый пункт любой ценой, они с боями отходят. Их главная задача уничтожение живой силы и техники противника.
    По военной науке, в целом, всё правильно они делают. А Ю.Рёпке это "эксперт" уровня Подоляки и ему подобных.

    до сих пор наблюдалась совсем другая тактика ВСУ - держать любой н.п. до последней возможности, не обращая внимания на свои потери. Тут явно политические команды из Киева превалируют над военной наукой. Это примерно похоже на взятие городов "к празднику". Так и Зеленский дает своим военным приказы удержать города "до начала саммита" или "до начала встречи НАТО-Украина". А какой ценой это дается военным - наплевать. Вот и вкачивают последние резервы в огненные мешки.
  9. НЕзлобный
    НЕзлобный
    -2
    Сегодня, 12:55
    Цитата: nik-mazur
    Цитата: НЕзлобный
    А если фронт растянули для врага, но и для себя растянули

    Особенность растянутого фронта в том, что ударить можно в любом месте, а вот оборонять надо везде.


    "Особенность" - разве вопрос задавался про "обсобенность"? Где спрашивалось про обсобенность?
    Но пользуясь случАем, позвольте и Вам задать утонящий(ие) вопросы(ы):
    "ударить можно в любом месте, а вот оборонять надо везде" - получается с Ваших слов, ударить могет и ВСУ, и МО РФ? А оборонять нужна и для ВСУ, и для МО РФ? Или - кто-то может, а кто-то - нет; и камута нада - а камута - совсем наоборот?
    Проще говоря: "где играем, а где заворачиваем селёдку"?