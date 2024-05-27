Австралия не станет изымать заблокированные российские активы в пользу киевского режима

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Австралия не станет изымать заблокированные российские активы в пользу киевского режима

Канберра отказывается использовать замороженные средства, принадлежащие России. Австралия не станет изымать заблокированные российские активы в пользу киевского режима.

Об этом сообщил журналистам местной радиостанции австралийский вице-премьер Ричард Марлз.

Он уточнил, что речь идет о российских средствах, которые власти Австралии заблокировали на своей территории. По словам чиновника, с их помощью не будет производиться финансирование украинской армии, участвующей в военных действиях.

Марлз заявил, что Австралия не пойдет на «захват» этих активов, так как данные действия являются нарушением конституции.

Есть конституционные проблемы, связанные с простым захватом этих активов и их отправкой

- отметил австралийский вице-премьер.

По его мнению, по отношению к Украине его страна сделала все, что было возможным и необходимым. Вице-премьер отметил, что Канберра готова приложить максимум усилий для помощи Киеву, но не выходя за рамки законности.

Австралия заморозила эти средства и ввела значительные экономические санкции в отношении Белоруссии и России

- уточнил чиновник.

В общей сложности с начала спецоперации США, Евросоюз и некоторые другие государства заблокировали принадлежащие России активы на сумму около 300 миллиардов долларов. На данный момент разрабатываются различные механизмы, чтобы направить эти средства в помощь киевскому режиму. В частности, руководство ЕС уже придумало для этого специальный механизм.
16 комментариев
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  1. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +4
    Сегодня, 12:20
    Ну, дык понятно, никто не хочет создавать прецедент. Сегодня украли у России, а завтра Китай скажет : "Всем спасибо, все свободны"))) а там не сотни миллиардов $, там триллионы - есть что терять)))
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 13:23
      Николай .На австралийском программном обеспечении работают многие золотодобывающие предприятия России.Австралийские программы в золотодобыче считаются лучшими в мире. После 2014 г Австралия отказалась от контракта с Росатомом по обогащению её урана в мирных целях на 1млрд $.( контрактик не хилый ,это весь товарооборот Россия Австралия за год,причём в лучшие годы)
  2. Irokez Звание
    Irokez
    +2
    Сегодня, 12:22
    Держат нос по ветру. Да и зачем далёкой Австралии портить отношения, а потом когда ветер переменится на северный опять отлаживать.
  3. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 12:23
    Австралия не станет изымать заблокированные российские активы в пользу киевского режима

    Респект австралийцам! Не всё потеряно...
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 12:27
    «Австралия не пойдёт на "захват" этих активов» —

    — Знают австралийцы что такое бумеранг ...
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      +1
      Сегодня, 12:49
      ---- На чужой корешок, не раззевай роток (с) am lol
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +1
        Сегодня, 12:58
        Цитата: Enceladus
        не раззевай роток

        На чужой кровать - рот не разевать ! laughing
  5. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    -1
    Сегодня, 12:41
    Где мы и где Австралия? Что мы друг без друга не можем прожить? Только пустая трата времени и средств.
    Гудбай Австралия где я ни разу не был.
    1. APASUS Звание
      APASUS
      +2
      Сегодня, 12:58
      Цитата: Солдатов В.
      Где мы и где Австралия? Что мы друг без друга не можем прожить?

      Они беспокоятся не о нас ,а о себе . На хрен им портить инвестиционный климат в стране .Кто будет вкладывать средства в далекую Австралию ,если там кидают.
      1. Солдатов В. Звание
        Солдатов В.
        0
        Сегодня, 13:38
        А заморозка разве не портит инвестиционный климат? И потом предлагается деньги отдать только тогда когда возместим ущерб Украине.
  6. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    0
    Сегодня, 12:42
    Есть конституционные проблемы, связанные с простым захватом этих активов и их отправкой

    Т.е. их не устраивает способ отъёма , а не сам отъем
    1. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      0
      Сегодня, 12:47
      Т.е. их не устраивает способ отъёма , а не сам отъем
      ну походу в статье напечатано
      ЕС уже придумало для этого специальный механизм.
      ...може не устроил такой кривой механизм
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 12:43
    Австралию я только знаю по мороженным тушам королевских кенгуру ,при СССР наелся.Задняя нога огромная толчковая, передняя огрызок.В сопроводительных документах просто " мороженное мясо". wassat
  8. solar Звание
    solar
    -1
    Сегодня, 12:46
    Австралия не станет изымать заблокированные российские активы в пользу киевского режима.

    Так их и не изымают в Европе или Штатах. Там речь о передаче доходов с активов Украине, а не о передаче самих активов.
    И в Австралии не все так просто, как в статье написано
    Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Руководство Австралии изучает, как можно поступить с замороженными в стране российскими активами в рамках законодательства, заявил местной радиостанции вице-премьер страны Ричард Марлз.
  9. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 12:47
    . но не выходя за рамки законности.

    Законность, как прикрытие? recourse
    Сомневаюсь, что они ещё помят, что это такое....
  10. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    +1
    Сегодня, 12:54
    Страшно... Вот и не хотят идти на поводу других.