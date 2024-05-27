Австралия не станет изымать заблокированные российские активы в пользу киевского режима
Канберра отказывается использовать замороженные средства, принадлежащие России. Австралия не станет изымать заблокированные российские активы в пользу киевского режима.
Об этом сообщил журналистам местной радиостанции австралийский вице-премьер Ричард Марлз.
Он уточнил, что речь идет о российских средствах, которые власти Австралии заблокировали на своей территории. По словам чиновника, с их помощью не будет производиться финансирование украинской армии, участвующей в военных действиях.
Марлз заявил, что Австралия не пойдет на «захват» этих активов, так как данные действия являются нарушением конституции.
- отметил австралийский вице-премьер.
По его мнению, по отношению к Украине его страна сделала все, что было возможным и необходимым. Вице-премьер отметил, что Канберра готова приложить максимум усилий для помощи Киеву, но не выходя за рамки законности.
- уточнил чиновник.
В общей сложности с начала спецоперации США, Евросоюз и некоторые другие государства заблокировали принадлежащие России активы на сумму около 300 миллиардов долларов. На данный момент разрабатываются различные механизмы, чтобы направить эти средства в помощь киевскому режиму. В частности, руководство ЕС уже придумало для этого специальный механизм.
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