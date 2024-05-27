«Ни на земле, ни в воздухе»: Столтенберг отверг идею закрыть небо и оправить войска НАТО на Украину

Если у нас силы НАТО будут напрямую вовлечены в конфликт, если они будут атаковать российские объекты в небе или на земле на Украине, то мы будем в ситуации, в которой будет очень сложно удержать НАТО вне конфликта. У нас не должно быть войск НАТО на земле или техники в небе Украины.

НАТО не будет закрывать небо над Украиной от российских самолетов или ракет, а также отправлять войска на украинскую территорию, поскольку это будет грозить войной с Россией. Об этом заявил Йенс Столтенберг.Генсек НАТО прокомментировал заявления прибалтийских политиков якобы о готовности ввести войска на Украину в случае прорыва российскими войсками фронта. По его словам, войска НАТО в конфликте участвовать не будут ни при каких условиях, ни на земле, ни в воздухе, так как это будет означать прямой конфликт с Россией со всеми вытекающими последствиями. Так что Зеленский будет в одиночку воевать, ему же за это заплачено.— заявил Столтенберг, до этого призывавший союзников по альянсу разрешить Киеву бить ракетами западного производства по российской территории.Ранее представители Прибалтики заявили, что готовы ввести свои войска на Украину, но только вместе с Польшей или Францией. При этом они должны понимать, что статья 5 устава НАТО в этом случае работать не будет, всё только на свой страх и риск, поскольку НАТО не хочет начала третьей мировой войны.