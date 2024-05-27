«Ни на земле, ни в воздухе»: Столтенберг отверг идею закрыть небо и оправить войска НАТО на Украину

13
«Ни на земле, ни в воздухе»: Столтенберг отверг идею закрыть небо и оправить войска НАТО на Украину

НАТО не будет закрывать небо над Украиной от российских самолетов или ракет, а также отправлять войска на украинскую территорию, поскольку это будет грозить войной с Россией. Об этом заявил Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО прокомментировал заявления прибалтийских политиков якобы о готовности ввести войска на Украину в случае прорыва российскими войсками фронта. По его словам, войска НАТО в конфликте участвовать не будут ни при каких условиях, ни на земле, ни в воздухе, так как это будет означать прямой конфликт с Россией со всеми вытекающими последствиями. Так что Зеленский будет в одиночку воевать, ему же за это заплачено.



Если у нас силы НАТО будут напрямую вовлечены в конфликт, если они будут атаковать российские объекты в небе или на земле на Украине, то мы будем в ситуации, в которой будет очень сложно удержать НАТО вне конфликта. У нас не должно быть войск НАТО на земле или техники в небе Украины.

— заявил Столтенберг, до этого призывавший союзников по альянсу разрешить Киеву бить ракетами западного производства по российской территории.

Ранее представители Прибалтики заявили, что готовы ввести свои войска на Украину, но только вместе с Польшей или Францией. При этом они должны понимать, что статья 5 устава НАТО в этом случае работать не будет, всё только на свой страх и риск, поскольку НАТО не хочет начала третьей мировой войны.
13 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 12:52
    «Так что Зеленский будет в одиночку воевать, ему же за это заплачено» —

    — Ну если бы было "в одиночку",то всё уже давно бы закончилось ...
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 13:22
      По его словам, войска НАТО в конфликте участвовать не будут
      А оне хозяева своего слова, хотят - дадут, хотят - заберут ! wink
  2. gmss Звание
    gmss
    +1
    Сегодня, 12:58
    этого слоНтерберга французский глинемес покусал? вчера говорил одно, сегодня уже совсем другое.
    кстати что то макрон последниее время помалкивает, у него все нормально?
    1. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      -1
      Сегодня, 12:59
      тухлые шпротники..совсем пусто в черепе.
    2. Enceladus Звание
      Enceladus
      +2
      Сегодня, 13:03
      Цитата: gmss
      кстати что то макрон последниее время помалкивает, у него все нормально?

      Накукарекался
      [media=https://www.veed.io/view/bc9df43f-0368-4ff4-99b1-6abe1ec082e2]
    3. Junkman George Звание
      Junkman George
      0
      Сегодня, 13:22
      By the way, Macron has been keeping quiet lately

      Macron is off, with troops, putting down a native uprising in New Caledonia (South Pacific).
    4. Дилетант Звание
      Дилетант
      0
      Сегодня, 13:33
      вчера говорил одно, сегодня уже совсем другое.

      Так вчера было по 5, но большие.
      А сегодня по 3 и маленькие.
      А что будет завтра - он еще не придумал...
  3. Piramidon Звание
    Piramidon
    +2
    Сегодня, 13:07
    представители Прибалтики заявили, что готовы ввести свои войска на Украину, но только вместе с Польшей или Францией

    Надежда на то, что воевать на фронте будут поляки и французы, а прибалты, как и во времена второй мировой войны, будут выполнять полицейско-мародерские функции зондеркоманд в тылу
  4. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    -2
    Сегодня, 13:11
    — заявил Столтенберг, до этого призывавший союзников по альянсу разрешить Киеву бить ракетами западного производства по российской территории.

    Не видитесь на это, господа эксперты, это обычное раздергивание, позволяющее в итоге повышать градус, мы на него попадались неоднократно. Последний раз попались буквально осенью-зимой. когда пресса была полна так любимых кремлем тезисов: "европа устала, пром-сть выдыхается. республиканцы не допустят." Хватит самоутешений, готовится надо к худшему развитию сценария, действовать согласно ему. Вечными, обильными цитатами якобы противоречий вы морочите голову и себе и населению.
    1. Junkman George Звание
      Junkman George
      0
      Сегодня, 13:28
      Don’t be fooled by this

      I would hope, by now, everyone realizes that politicians everywhere are compulsive liars.
      (tell the peons what they want to hear and do what you were going to do anyway)
  5. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 13:24
    Генсек НАТО прокомментировал заявления прибалтийских политиков якобы о готовности ввести войска на Украину в случае прорыва российскими войсками фронта.


    Эстонцы, говорил он, однозначно принадлежат к Западу на том основании, что он господствовал над ними 500 лет, а Москва всего 50... laughing
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 13:30
    Так что Зеленский будет в одиночку воевать, ему же за это заплачено.
    . Вопрос... там, на краине, кто то ещё не понял, что их продали погнали на убой за хотелки забугорных, заокеанских богатеев?
  7. bambr731 Звание
    bambr731
    0
    Сегодня, 13:40
    Генсек НАТО прокомментировал заявления прибалтийских политиков якобы о готовности ввести войска на Украину в случае прорыва российскими войсками фронта. По его словам, войска НАТО в конфликте участвовать не будут ни при каких условиях, ни на земле, ни в воздухе, так как это будет означать прямой конфликт с Россией со всеми вытекающими последствиями.

    Прибалты, главное, погавкали на РФ, а вводить свои войска для них не самоцель. Типа не держите нас, мы им (РФ) втащим