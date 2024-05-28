Ежегодно 28 мая в России свой профессиональный праздник отмечают зеленые фуражки и береты. День пограничника у нас в стране законодательно закреплен указом президента в 1994 году.В свою очередь, отмечать этот день именно 28 мая решили, исходя из того, что дата связана с Декретом Совета народных комиссаров, который в 1918 году учредил Пограничную охрану РСФСР.Впрочем, вышесказанное не значит, что стражи границ нашего государства появились чуть более 100 лет назад. Первое упоминание о русских пограничниках датируется 1360 годом. Тогда они назывались стражи и станичники, а в их обязанности было вменено наблюдение за отрядами Орды.При этом огромный вклад пограничники внесли в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Ведь именно они первыми приняли удар войск вермахта и сражались до последнего, зачастую в окружении, без подкреплений и связи. В итоге 11 пограничников были удостоены звания Герой Советского Союза, пятеро из них посмертно, 826 воинов-пограничников были награждены орденами и медалями СССР.Стоит отметить, что по прошествии веков важность службы на рубеже страны нисколько не уменьшилась. Сегодня российские пограничники выполняют работу не менее сложную и опасную, чем бойцы ВС РФ в зоне СВО.Украинские боевики, координируемые ГУР и СБУ, регулярно пытаются устроить вылазки на территорию российского приграничья. Сотрудникам Пограничной службы ФСБ уже не единожды приходилось вступать в бой с диверсантами из батальонов вырусей, предавших свою Родину и перешедших на сторону врага.Не случайно в августе 2022 года президентом Владимиром Путиным был подписан закон о статусе ветеранов для пограничников, выполняющих задачи на прилегающей к районам проведения СВО территории Российской Федерации. Кроме того, в апреле текущего года Генпрокурор РФ заявил о необходимости устранить дисбаланс в зарплатах военных, охраняющих границу с Украиной, уравняв их довольствие с выплатами бойцам, участвующим в спецоперации.