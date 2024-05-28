День пограничника

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День пограничника

Ежегодно 28 мая в России свой профессиональный праздник отмечают зеленые фуражки и береты. День пограничника у нас в стране законодательно закреплен указом президента в 1994 году.

В свою очередь, отмечать этот день именно 28 мая решили, исходя из того, что дата связана с Декретом Совета народных комиссаров, который в 1918 году учредил Пограничную охрану РСФСР.



Впрочем, вышесказанное не значит, что стражи границ нашего государства появились чуть более 100 лет назад. Первое упоминание о русских пограничниках датируется 1360 годом. Тогда они назывались стражи и станичники, а в их обязанности было вменено наблюдение за отрядами Орды.

При этом огромный вклад пограничники внесли в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Ведь именно они первыми приняли удар войск вермахта и сражались до последнего, зачастую в окружении, без подкреплений и связи. В итоге 11 пограничников были удостоены звания Герой Советского Союза, пятеро из них посмертно, 826 воинов-пограничников были награждены орденами и медалями СССР.

Стоит отметить, что по прошествии веков важность службы на рубеже страны нисколько не уменьшилась. Сегодня российские пограничники выполняют работу не менее сложную и опасную, чем бойцы ВС РФ в зоне СВО.

Украинские боевики, координируемые ГУР и СБУ, регулярно пытаются устроить вылазки на территорию российского приграничья. Сотрудникам Пограничной службы ФСБ уже не единожды приходилось вступать в бой с диверсантами из батальонов вырусей, предавших свою Родину и перешедших на сторону врага.

Не случайно в августе 2022 года президентом Владимиром Путиным был подписан закон о статусе ветеранов для пограничников, выполняющих задачи на прилегающей к районам проведения СВО территории Российской Федерации. Кроме того, в апреле текущего года Генпрокурор РФ заявил о необходимости устранить дисбаланс в зарплатах военных, охраняющих границу с Украиной, уравняв их довольствие с выплатами бойцам, участвующим в спецоперации.
12 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 04:17
    «День пограничника» —

    — С Праздником,пограничники! ...
    (Пусть наша граница неотвратимо смещается на Запад)
    1. Hoc vince Звание
      Hoc vince
      +5
      Сегодня, 04:28
      "Сегодня праздник ваш, ребята,
      Пусть счастьем будет жизнь объята
      И не подводят в службе вас
      Ни острый ум, ни зоркий глаз!"
  2. СЕРЖ ант Звание
    СЕРЖ ант
    +7
    Сегодня, 04:20
    С Праздником,зеленые фуражки!
    Ты давно отслужил, седина на висках,
    Но душою ты там, в пограничных войсках.
    И родную заставу будешь помнить всегда,
    Не бывает ведь бывшим погранец никогда!
  3. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    +4
    Сегодня, 04:38
    «День пограничника» — истинно всенародный праздник. hi
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +4
      Сегодня, 04:52
      Цитата: Mavrikiy
      «День пограничника» — истинно всенародный праздник.
  4. jonht Звание
    jonht
    +4
    Сегодня, 04:57
    Всех причастных к охране границ, с праздником!
    Для понимающих в/ч 2069 УЕ 1992-1994. soldier
  5. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +2
    Сегодня, 05:14
    И от меня тоже зелёным фуражкам большое поздравление!
  6. Землекоп Звание
    Землекоп
    +2
    Сегодня, 05:17
    ------------------------------------
  7. Евгений Федоров Звание
    Евгений Федоров
    +2
    Сегодня, 05:36
    С Праздником, лучшие!

    От Днепра до берегов Амура,
    Чтобы не проник в страну бандит,
    Солнце светит или тучи хмуро –
    Пограничник неустанно бдит.

    Под защитой рубежи Отчизны,
    Даже самый маленький кордон.
    Пограничники бескомпромиссны,
    Нелегалам – нет! Увы-пардон.

    Перебежчикам – заслон надежный,
    Где бы не был пограничный пост:
    Дверь в Европу или край таежный.
    Пьем за вас, ребята, каждый тост!

    От души желаем, чтоб успехи
    Вас настигли шумною ордой,
    И чтоб в вашем пограничном цехе
    Служба шла спокойной чередой!
  8. Николай Малюгин Звание
    Николай Малюгин
    +2
    Сегодня, 05:47
    С праздником друзья.Герб нашей страны на погран. столбе всегда обращен на сопредельную территорию.Поэтому приведение его в порядок,это целая процедура.Во всяком случае так раньше было.Здоровья всем.Бывший Батумский Пограничный Отряд.
  9. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +1
    Сегодня, 05:50
    С Праздником, зеленые фуражки! Мирного неба, и чистой следовой полосы!
  10. Essex62 Звание
    Essex62
    +1
    Сегодня, 05:51
    С Праздником вас,погранцы! Здоровья и всего наилучшего.