В лесопосадках прятаться всё сложнее: опубликованы кадры прилёта четырёх ФАБ-500 с УМПК по позициям ВСУ

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В лесопосадках прятаться всё сложнее: опубликованы кадры прилёта четырёх ФАБ-500 с УМПК по позициям ВСУ

В сети опубликованы снятые при помощи беспилотника кадры объективного контроля, на которых можно увидеть момент точного удара по позициям боевиков киевского режима сразу четырех ФАБ-500М62 с системой УМПК.

На опубликованных кадрах запечатлен точный авиаудар по лесопосадке, в которой противник оборудовал свои позиции, пытаясь, пользуясь особенностями местности, уберечься от огня артиллерии и ударов беспилотников. Высокая кучность и точность попаданий авиабомб свидетельствует об исключительном мастерстве российских военных летчиков, как и о том, что в лесопосадке противнику прятаться всё сложнее.






Массовое применение ВС РФ корректируемых авиабомб в корне изменило баланс сил в зоне проведения российской спецоперации на Украине. При этом расширяется номенклатура имеющихся на вооружении ВС РФ авиабомб, оснащенных системой УМПК. В условиях нехватки у противника систем ПВО российская авиация регулярно наносит массированные и вместе с тем чрезвычайно точные удары по военным объектам ВСУ. При этом обустраиваемые украинскими боевиками укрепления и линии обороны зачастую оказываются практически бесполезными, поскольку уничтожаются корректируемыми авиабомбами.

Даже в случае, если Запад все же начнет поставлять Киеву истребительную авиацию, в частности американские самолеты F-16, это не сможет оказать существенное влияние на баланс сил на поле боя и ощутимо нивелировать доминирование в воздухе российских ВКС.

8 комментариев
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  1. Адрей Звание
    Адрей
    +7
    Сегодня, 13:13
    Хорошо прилетело. Весьма точно. Но вот если бы, вместо 4 по 500 прилетело 8 по 250, или 20 по 100 площадь поражения и эффективность наверно была бы больше. От лесополки вообще бы ничего не осталось.
    Р.S. А еще бы с напалмом! Вообще сказка laughing
  2. Enceladus Звание
    Enceladus
    +4
    Сегодня, 13:14
    Как вошло то! good Даже конденсационные волны видно.... fellow
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 13:25
      российская авиация регулярно наносит массированные и вместе с тем чрезвычайно точные удары
      Красиво уложили ! good А вокруг "лунный пейзаж" - не все так точно....
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        0
        Сегодня, 13:30
        Раз умпк применили... следовательно далековато от серы.... обычная арта не достала, краснополи-м тратить... ну не камильфо.... поэтому УМПК и долбанули... request
        Арту сложно пристрелять, братан артиллерист.... чтобы утрамбоваться, любой нужно пока грунт просядет под выстрелами... а на это нужно 5-6 выстрелов... а тут контрбатарейка может прилететь, так что точность падает из-за постоянной смены позиций.
  3. Новик225 Звание
    Новик225
    +5
    Сегодня, 13:17
    Красивое!
    учитываем дополнительный эффект от одновременного взрыва фугасов...
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      +5
      Сегодня, 13:21
      Интерференция.... поэтому в горах теже буратосы очень страшное оружие, в т.ч. в городской застройке... там и так перепад давления 0.65 бар, что выше, чем у бризантных ВВ (вернее она дальше сохраняется), как практически рядом с эпицентром ядерного (не не совсем но близко) ... + интерференция волн. Я видел сам, что при этом с телом человека происходит... тем более у термобара ударная волна дозвуковая (свойство "затекать" в в проемы и т.д., дифракция по факту)
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 13:28
    Эт как же-ж над мозгами самостийников поработали, что они до сих пор верят, что они защищают/гибнут не за хотелки наглосаксов и их приспешников, а за шо то другое, важное и для них самих!?!?!? Пусть не все верят, только часть... а остальных то что держит??? Кровью повязаны или ещё чем то???
    Одно очевидно, технологии по корячинью мозгов обывателя поднялись на такой уровень, что это становится опасно, это полная деградация человека как здравомысляшего индивид, он становится легко управляемый существом, стадом!!! no
  5. 2я19 Звание
    2я19
    0
    Сегодня, 13:36
    Как будто руками положили... Не дай Бог, Что-то подобное у украинцев окажется...