В лесопосадках прятаться всё сложнее: опубликованы кадры прилёта четырёх ФАБ-500 с УМПК по позициям ВСУ
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В сети опубликованы снятые при помощи беспилотника кадры объективного контроля, на которых можно увидеть момент точного удара по позициям боевиков киевского режима сразу четырех ФАБ-500М62 с системой УМПК.
На опубликованных кадрах запечатлен точный авиаудар по лесопосадке, в которой противник оборудовал свои позиции, пытаясь, пользуясь особенностями местности, уберечься от огня артиллерии и ударов беспилотников. Высокая кучность и точность попаданий авиабомб свидетельствует об исключительном мастерстве российских военных летчиков, как и о том, что в лесопосадке противнику прятаться всё сложнее.
Массовое применение ВС РФ корректируемых авиабомб в корне изменило баланс сил в зоне проведения российской спецоперации на Украине. При этом расширяется номенклатура имеющихся на вооружении ВС РФ авиабомб, оснащенных системой УМПК. В условиях нехватки у противника систем ПВО российская авиация регулярно наносит массированные и вместе с тем чрезвычайно точные удары по военным объектам ВСУ. При этом обустраиваемые украинскими боевиками укрепления и линии обороны зачастую оказываются практически бесполезными, поскольку уничтожаются корректируемыми авиабомбами.
Даже в случае, если Запад все же начнет поставлять Киеву истребительную авиацию, в частности американские самолеты F-16, это не сможет оказать существенное влияние на баланс сил на поле боя и ощутимо нивелировать доминирование в воздухе российских ВКС.
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