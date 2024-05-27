В Германии суд вынес приговор за шпионаж в пользу России бывшему офицеру бундесвера

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В Германии суд вынес приговор за шпионаж в пользу России бывшему офицеру бундесвера

Бывшему офицеру Вооружённых сил Германии (бундесвер) суд в Дюссельдорфе вынес приговор. Он был осужден на 3,5 годам за шпионаж в пользу России.

Речь идет о 54-летнем военном, имевшем звание капитана, имя которого не называется. Он также состоял с июля 2023 года в оппозиционной немецкой партии «Альтернатива для Германии». Задержали бывшего офицера бундесвера в августе прошлого года.



Как писало немецкое издание Zeit, мужчина сам признался, что предлагал российской стороне свои услуги в качестве шпиона. Ранее сообщалось, что ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

В ходе судебных разбирательств в Высшем земельном суде Дюссельдорфа мужчина разъяснил свой поступок. По его словам, он делал это без всякой корысти и лишь для того, чтобы спасти семью от возможной ядерной угрозы, которая стала нагнетается на фоне украинского конфликта.

Я хотел получить необходимую информацию до возможной ядерной эскалации, чтобы успеть перевезти семью в безопасное место

- заявил осужденный, выступая ранее в суде.

По данным немецкой прокуратуры, с мая прошлого года мужчина несколько раз направлял конфиденциальную информацию в российские диппредставительства в Бонне и Берлине, но ответа не получал.
4 комментария
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  1. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    +2
    Сегодня, 14:08
    Просто думкопф, по-моему, какой-то...
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 14:14
      Он был осужден на 3,5 годам за шпионаж в пользу России.

      Интересно за что же такой крошечный срок за шпионаж...??? Он нам секрет рецепта бургера в военной столовой Бундесвера выдал...??? Ан нет всего лишь хотел узнать когда мы на Берлин ядерную бомбу сбросим...laughing
  2. Аскер Звание
    Аскер
    +1
    Сегодня, 14:09
    Какой то дет сад для умалишенных, даже шпионы какие то картонные!!! Или мы пришельцы, или они зеленые человечки. Как могут ценности и понимание жизни разойтись так далеко, на одном континенте???
  3. Irokez Звание
    Irokez
    0
    Сегодня, 14:40
    Я хотел получить необходимую информацию до возможной ядерной эскалации, чтобы успеть перевезти семью в безопасное место

    Так какой это шпионаж - это по сути самозащита и желание спасти своих близких от надвигающейся катастрофы о которой в СМИ говорили.