Войска группировки «Запад» и «Центр» освободили сёла Ивановка Харьковской области и Нетайлово ДНР- Минобороны
Российские войска продолжают проведение спецоперации, наступая практически по всей линии фронта. Имеются успехи, Минобороны сообщает об освобождении сел Ивановка в Харьковской области на Купянском направлении, а также Нетайлово в ДНР на Авдеевском. Продолжаются бои под Часовым Яром, там наши с трудом, но берут под контроль микрорайон Канал. Имеются успехи на бывшем Времевском выступе, наши закрепились в Урожайном и Старомайорском.
Штурмовые отряды группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны противника, нанося удары по живой силе и технике 125-й механизированной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах Константиновка и Гранов Харьковской области. Отражены две контратаки в районах Глубокое и Волчанск. Потери ВСУ за сутки составили до 318 военнослужащих, танк и две боевые бронированные машины. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица М777, гаубица FH-70, Д-20, три Д-30, орудие М119 и РСЗО «Град».
Подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Ивановка Харьковской области и заняли более выгодные рубежи. Нанесено поражение формированиям 14-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах Невское и Новосадовое. Отражены три контратаки. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 57-й механизированной бригады ВСУ, 105-й и 118-й бригад теробороны в районах Раздоловка и Часов Яр.
Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Нетайлово и улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям 68-й егерской и 24-й механизированной бригад ВСУ в районах Семеновка и Новгородское. За сутки отражены пять контратак. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 128-й бригады теробороны в районе Макаровка.
Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ и 37-й бригады морской пехоты в районах Работино Запорожской области и Веселое Херсонской области.
Общие потери ВСУ по всему фронту, кроме северного направления: по личному составу — 1370 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике — одна БМП, две бронемашины и 20 единиц автотранспорта; по артиллерии — гаубицы Д-30, М119, FH-70, «Мста-Б», L-119, М777 и М198. Одна САУ «Гвоздика» и два полевых склада боеприпасов. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица М777, САУ «Гвоздика», три гаубицы «Мста-Б», три Д-30, РСЗО «Град», гаубица М102, САУ «Braveheart», гаубица Д-20 и две РСЗО «Бастион».
Средствами ПВО в течение суток сбито шесть управляемых авиационных бомб «Hammer», 14 реактивных снарядов HIMARS и «Ольха», а также 44 беспилотника.
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