История российских ТОС: от «Буратино» до «Тосочки»
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Тяжелые огнеметные системы (ТОС) ВС РФ являются настоящим кошмаром для войск киевского режима в зоне СВО. От этого вооружения практически невозможно спастись, так как «Солнцепек» и «Тосочка» уничтожают все живое даже в хорошо подготовленных укрытия.
В то же время появлением на вооружении столь мощного оружия российская армия обязана начальнику РХБЗ РККА генерал-майору Владимиру Пикалову, который в 1969 году предложил идею использования реактивных снарядов для создания тяжелой огнеметной системы.
Стоит отметить, что техническое задание для разработки системы, использующей реактивные снаряды объемного взрыва, удалось сформулировать лишь к 1971 году. В то же время сам процесс создания объемно-детонирующего боеприпаса столкнулся с многочисленными трудностями, и такой снаряд появился в СССР лишь в 1985 году.
Применение опытного образца ТОС в Афганистане в 1989 году было оценено положительно. В итоге был дан «зеленый свет» производству таких систем.
В 1995 году на вооружении ВС РФ появилась ТОС-1 «Буратино».
В ходе дальнейшей модернизации ракету системы удлинили, увеличив ее наполнение и тем самым доведя ее дистанцию поражения до 6 км вместо предыдущих 3,57 км. Так появилась система ТОС-1А «Солнцепек».
Но и это еще не все. В 2020 году появилась ТОС-2 «Тосочка» на шасси «Урал», с 18-ствольной установкой и модернизированными ракетами, поражающими цели на дальности 10 км.
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