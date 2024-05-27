Bloomberg: Евросоюз хочет организовать мирную конференцию по Украине с участием России
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Евросоюз хочет организовать мирную конференцию по Украине с участием России. Предполагается, что на ней удастся решить проблему урегулирования украинского конфликта.
Об этом сообщает американское информагентство Bloomberg, ссылаясь на источники.
По словам официальных лиц, для ЕС важным вопросом является то, как перейти от конференции в следующем месяце к возможной встрече в Саудовской Аравии осенью с участием России
- отмечает СМИ из Соединенных Штатов.
А сегодня главы МИД европейских стран собрались, чтобы обсудить общую стратегию на саммите по мирному урегулированию на Украине, который намечен на июль и должен пройти в Швейцарии. Их задачу усложняет тот факт, что большинство ведущих мировых лидеров на мероприятие не приедут. Среди них, в частности, американский президент Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин. И хотя глава киевского режима Владимир Зеленский особо подчеркивал важность их присутствия на встрече, главы двух крупнейших мировых экономик уже объявили о своем неучастии. «Лидер свободного мира» объясняет свой отказ неотложными делами, которые ожидают его в это время в Калифорнии. Кроме того, от поездки может отказаться и премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Предполагается, что на предстоящем саммите представители киевских властей уже не собираются настаивать на полном выводе Вооруженных сил РФ с украинской территории. Ранее Зеленский заявлял, что 80 стран уже подтвердили свое участие в швейцарской конференции.
Европейский союз
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