Bloomberg: Евросоюз хочет организовать мирную конференцию по Украине с участием России

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Bloomberg: Евросоюз хочет организовать мирную конференцию по Украине с участием России

Евросоюз хочет организовать мирную конференцию по Украине с участием России. Предполагается, что на ней удастся решить проблему урегулирования украинского конфликта.

Об этом сообщает американское информагентство Bloomberg, ссылаясь на источники.



По словам официальных лиц, для ЕС важным вопросом является то, как перейти от конференции в следующем месяце к возможной встрече в Саудовской Аравии осенью с участием России

- отмечает СМИ из Соединенных Штатов.

А сегодня главы МИД европейских стран собрались, чтобы обсудить общую стратегию на саммите по мирному урегулированию на Украине, который намечен на июль и должен пройти в Швейцарии. Их задачу усложняет тот факт, что большинство ведущих мировых лидеров на мероприятие не приедут. Среди них, в частности, американский президент Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин. И хотя глава киевского режима Владимир Зеленский особо подчеркивал важность их присутствия на встрече, главы двух крупнейших мировых экономик уже объявили о своем неучастии. «Лидер свободного мира» объясняет свой отказ неотложными делами, которые ожидают его в это время в Калифорнии. Кроме того, от поездки может отказаться и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Предполагается, что на предстоящем саммите представители киевских властей уже не собираются настаивать на полном выводе Вооруженных сил РФ с украинской территории. Ранее Зеленский заявлял, что 80 стран уже подтвердили свое участие в швейцарской конференции.
24 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +13
    Сегодня, 13:46
    «Евросоюз хочет организовать мирную конференцию по Украине с участием России» —

    — Мы тоже за мир!
    — За мир после победы,а не вместо победы ...
    1. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      +5
      Сегодня, 14:06
      Верно. Не нужен такой "мир" без нашей победы, это будет только маленькая передышка и подготовка к следующей войне, более кровавой. Решать сейчас, не отходя от кассы.
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        +1
        Сегодня, 14:30
        Обращает на себя внимание, что сообщение делает "американское информагентство Bloomberg, ссылаясь на ИСТОЧНИКИ".
        А "ИСТОЧНИКИ" ни где-нибудь, а именно в Вашингтоне!

        Так причём тут несуверенный ЕС, если хозяином ЕС является Вашингтон с Пентагоном?!

        Просто Фашингтон хочет сделать вид, что он тут вовсе не причём и что во всём якобы виновато именно руководство и страны ЕС, которые якобы и должны без США нести ответ за эскалацию вооружённого конфликта на Украине в пользу национальной безопасности и транснациональных интересов компаний США!
        1. Татьяна Звание
          Татьяна
          +1
          Сегодня, 14:50
          Евросоюз хочет организовать мирную конференцию по Украине с участием России. Предполагается, что на ней удастся решить проблему урегулирования украинского конфликта.
          Об этом сообщает американское информагентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

          Иными словами, СМИ, подконтрольное госдепу США, хотят сделать вид, что США якобы "белые" и "пушистые" и должны остаться в стороне. А по сути - на самом деле - США просто сдуваются от ответственности за свою прокси-войну с Россией на территории Украины и за своё подстрекательство и участие в вооружённом конфликте в Европе Запада против России и стран Европы!
      2. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 14:33
        Евросоюз хочет организовать мирную конференцию по Украине с участием России.

        Ну да, а для мира гонит всё больше оружия на Украину... Ну какой может быть мир без победы и полной капитуляции...??? Мир с Германией после нашей победы хотя бы 80-т лет продержался, а этот и трёх месяцев не продержится...
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 14:19
      Это всё хотелки Евросоюза.
      Узурпатор-диктатор Зеленский запретил любые переговоры с РФ.
      И с кем там вести переговоры?
      Запад не соблюдает никаких договоров.
      Только безоговорочная капитуляция принесёт мир на Украину.
  2. Irokez Звание
    Irokez
    +8
    Сегодня, 13:46
    Ого вспомнили, что есть Россия. Ну пока вспоминают туда Шнура как представителя послать, пусть им песенки поёт на Русском непереводимом сленге.
    1. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      +2
      Сегодня, 13:53
      Значит швейцарский шабаш теряет уже свою значимость автоматов, даже не начавшись.
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +2
        Сегодня, 14:04
        Цитата: Олеся Леся
        швейцарский шабаш теряет уже свою значимость

        Китай, США, Индия не приедут ! Будут Латвия и Андорра...
      2. BrTurin Звание
        BrTurin
        0
        Сегодня, 14:46
        так он изначально планировался на уровне первых лиц если МИД Швейцарии из 160 стран "около 120 стран будут приглашены на уровне глав государств и правительств",для этого и "формулу" обрезали... но...
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +4
    Сегодня, 13:46
    . Евросоюз хочет организовать мирную конференцию по Украине с участием России.

    Снизошли? А поздно...
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 13:49
    Bloomberg: Евросоюз хочет организовать мирную конференцию по Украине с участием России
    . Хотеть не вредно, вроде как, но не всегда....
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 13:50
    Перевожу на русский слова Сергея Викторовича - ЕС играет на флейте " вторую" партию.Есть предложения,сначала отправляем в Москву.Если там что то интересное может быть и обсудим.Наши предложения с декабря 2021 года не изменились.Блюмберг это та ещё поганка. bully
  6. KukuRuzvelt Звание
    KukuRuzvelt
    +3
    Сегодня, 13:51
    «Лидер свободного мира» объясняет свой отказ неотложными делами
    - замена перфокарт, воздушные рукопожатия и вообще он занят, но сердцем и душой он за самостийный афганистан и он верит, что сердца бангальцев остануться свободными. Всем спасибо.
  7. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 13:51
    Пусть "Радио Тапок" послушают: "Имперский Марш".
  8. Walter Gerhartz Звание
    Walter Gerhartz
    -1
    Сегодня, 13:57
    Boris Johnson begrüsst ukrainische Nazi-Brigade: Grossbritanniens Ex-Premier feiert Asow-Sondereinheit als Helden
    -
    https://weltwoche.ch/daily/boris-johnson-begruesst-ukrainische-nazi-brigad-grossbritanniens-ex-premier-feiert-asow-sondereinheit-als-helden/
    -
    In seinen verblendeteren Momenten vergleicht sich Britanniens Ex-Premier Boris Johnson gerne mit Winston Churchill. Jener grosse Vorgänger, der mit Hilfe der Russen die Nazis besiegte.

    Aber etwas scheint Johnson durcheinander zu bringen. Er will mit Hilfe von Nazis die Russen besiegen.

    Kürzlich begrüsste er Vertreter der ukrainischen Asow-Brigade als Helden.

    Diese Sondereinheit kämpft unter dem Nazi-Symbol der Wolfsangel, hat Neonazis in ihren Reihen, und pflegt das Andenken an Alt-Nazis, die an der Seite der SS Juden, Russen und Polen abschlachteten.

    Aber was kümmert es Boris Johnson. Geht es gegen den russischen Erzfeind, ist ihm nicht nur jedes Mittel, sondern auch jeder Verbündete recht.

    Skrupel kennt er nicht. Johnson war es auch, der vor zwei Jahren mit selbstlosem Fronteinsatz in Kiew einen unterschriftsreifen Friedensvertrag zwischen Russen und Ukrainern torpedierte.

    Eine Frage an den internationalen Strafgerichtshof: Kann man so ein Verhalten nicht auch als Verbrechen bezeichnen? ...ALLES LESEN !!!


    KOMMENTAR
    -
    10. Mai 1941 - Rudolf Heß fliegt nach Großbritannien
    -
    https://www1.wdr.de/radio/wdr5/sendungen/zeitzeichen/zeitzeichen-rudolf-hess-flug-grossbritannien-100.html
    -
    Er will seinem "Führer" den Rücken für den "Russland-Feldzug" freihalten:

    1941 fliegt Hitler-Stellvertreter Rudolf Heß deshalb zu Friedensverhandlungen nach Großbritannien.

    GESCHICHTE WIEDERHOLT SICH: VERMUTLICH WURDE ER DORT ZUM ANGRIFF AUF RUSSLAND AUFGEFORDERT !?
    1. Evgenijus Звание
      Evgenijus
      0
      Сегодня, 14:27
      Из перевода вопроса этого комментария:
      Вопрос к Международному уголовному суду: нельзя ли назвать такое поведение преступлением?

      Автору комментария: А из кого состоит этот МУС? В моем понимании - из друзей гражданина Зеленского. Ваш вопрос и будет решаться с участием националистов разных мастей.
  9. Прощай оружие. Звание
    Прощай оружие.
    0
    Сегодня, 13:58
    Доктор же сказал в морг. значит в морг.
  10. rotfuks Звание
    rotfuks
    +2
    Сегодня, 13:58
    Их задачу усложняет тот факт, что большинство ведущих мировых лидеров на мероприятие не приедут.

    А нужно ли присутствие мировых лидеров? На сегодня самые бестрашные лидеры стран находятся в прибалтийских вымиратах. Одни бесстрашные эстонцы со свом военно-морским флотом из четырех надувных лодок любой авианосец на дно пустят. Так что на таких саммитах главные действующие лица это просроченный президент Зе и лидеры вымиратов.
  11. faiver Звание
    faiver
    +1
    Сегодня, 13:59
    Предлагаю конференцию провести в Киеве, совместив с капитуляцией....
  12. С.З. Звание
    С.З.
    0
    Сегодня, 14:02
    Думаю, это утка. Хотя утка - тоже птица...
  13. A17ttt
    A17ttt
    0
    Сегодня, 14:12
    по модели Кюбле-Росс - все еще топчется на стадии "отрицание" и "гнев/злость", как маятник качаясь то в одну, то в другую сторону.

    до 3-й (торг) из 5-и стадий - еще не дошли. повар плохо готовит из кулинарного техникума.
    как-бы того - "Ну, прости, царица. Обоср...ся наш кондитер."
  14. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    -2
    Сегодня, 14:14
    В кремле поди ладони от радости стерли. Не дай бог нам в это влезть, как мы умеем. Щас начнется: "запад устал, идут трезвые люди, сдают назад" и тп чушь
    1. bars042 Звание
      bars042
      0
      Сегодня, 15:35
      +

      В кремле поди ладони от радости стерли

      А то!
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