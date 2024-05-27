Bloomberg: Евросоюз хочет организовать мирную конференцию по Украине с участием России

По словам официальных лиц, для ЕС важным вопросом является то, как перейти от конференции в следующем месяце к возможной встрече в Саудовской Аравии осенью с участием России

Евросоюз хочет организовать мирную конференцию по Украине с участием России. Предполагается, что на ней удастся решить проблему урегулирования украинского конфликта.Об этом сообщает американское информагентство Bloomberg, ссылаясь на источники.- отмечает СМИ из Соединенных Штатов.А сегодня главы МИД европейских стран собрались, чтобы обсудить общую стратегию на саммите по мирному урегулированию на Украине, который намечен на июль и должен пройти в Швейцарии. Их задачу усложняет тот факт, что большинство ведущих мировых лидеров на мероприятие не приедут. Среди них, в частности, американский президент Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин. И хотя глава киевского режима Владимир Зеленский особо подчеркивал важность их присутствия на встрече, главы двух крупнейших мировых экономик уже объявили о своем неучастии. «Лидер свободного мира» объясняет свой отказ неотложными делами, которые ожидают его в это время в Калифорнии. Кроме того, от поездки может отказаться и премьер-министр Индии Нарендра Моди.Предполагается, что на предстоящем саммите представители киевских властей уже не собираются настаивать на полном выводе Вооруженных сил РФ с украинской территории. Ранее Зеленский заявлял, что 80 стран уже подтвердили свое участие в швейцарской конференции.