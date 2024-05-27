Американская пресса назвала председателя КНР «главным диктатором планеты»

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Американская пресса назвала председателя КНР «главным диктатором планеты»

Американская газета The New York Times, фактически являющаяся рупором Демократической партии США, опубликовала статью, автор которой прямо называет председателя КНР Си Цзиньпиня "главным диктатором планеты, следящим за всеми в Китае и за его пределами".

В опубликованной в американском издании статье утверждается, что председатель КНР осуществляет тотальный контроль над всеми аспектами политической и общественной жизни в стране, при этом форма управления в КНР становится более агрессивной и предполагает поиски реальных или предполагаемых угроз. Сотрудники китайских спецслужб, по версии NYT, патрулируют многоквартирные дома, прислушиваясь к разговорам их жителей и вербуют для слежки за гражданами пенсионеров, играющих в шахматы на открытом воздухе. Кроме того, как утверждает автор статьи, в Китае развит институт назначаемых руководством компаний "консультантов по безопасности", которые регулярно отчитываются перед полицией о настроениях среди сотрудников.



В статье также говорится, что коммунистическая партия Китая использует один из самых мощных в мире аппаратов для наблюдения за активистами и другими лицами, которые могут выражать недовольство. Во время недавней пандемии слежка за населением достигла беспрецедентных масштабов: чтобы избежать распространения вируса, китайские власти наблюдали практически за каждым гражданином.

При этом стоит отметить, что ранее американская пресса крайне редко прибегала к подобной риторике в адрес китайского руководства. Однако, на фоне обострения отношений между США и КНР, вызванного вероятным началом военной операции НОАК на Тайване, все чаще в американских СМИ публикуются зачастую необоснованные обвинения в "диктатуре" Пекина. При этом наличие явной диктатуры, например, на Украине американская пресса до сих пор старается не замечать.
20 комментариев
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  1. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +1
    Сегодня, 14:16
    Вот это хорошо, вот это правильно, чтобы у китайских партнеров не осталось желания пропетлять. Хотя в КНР господа не менее толстокожие, чем здесь, пинков нужно дать до посинения ноги, чтоб зашевелились всерьез.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +5
      Сегодня, 14:23
      Американская пресса назвала председателя КНР «главным диктатором планеты»

      Совести у американской прессы нет... А как же Ким Чен Ын и Путин...??? Их же эта же пресса тоже уже называла главными... Это что вам какой-то переходящий вымпел...???Давайте уж всем миром проголосуем за "главного", чтобы раз и навсегда... Только Зеленского, Шольца, Макрона, Сунака и Байдена в этот список добавить не забудьте... Ну уж и аятоллу Хомейни туда же до кучи...am
      1. Аргон Звание
        Аргон
        +5
        Сегодня, 14:26
        Гегемон и есть главный диктатор и террорист независимо от того кто сидит в овальном кабинете!!! Тчк!
      2. Zhan Звание
        Zhan
        +4
        Сегодня, 14:32
        hi
        Совести у американской прессы нет... А как же Ким Чен Ын и Путин...??? Их же эта же пресса тоже уже называла главными...

        Батенька они все лавры последнего диктатора планеты, отобрали у Лукашенко Александра Григорьевича... laughing
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          +2
          Сегодня, 14:37
          Точняк, а про Григорьевича я же совсем и забыл... А он же был самым первым назначенцем западной прессы на эту должность...
          1. Zhan Звание
            Zhan
            +2
            Сегодня, 14:40
            Представляешь, так гипотетически, батька Лукашенко читает новости и охреневает. Как это так ! Меня лишили такого титула ! И вызов всех послов буржуйских, для вручения ноты протеста.. laughing
      3. mikh-korsakov Звание
        mikh-korsakov
        +4
        Сегодня, 14:46
        Нет, ни в коем случае не голосование. Должен быть научный подход. Мне интересно каким способом The NYT ранжирует диктаторов. Каковы критерии? По моему он допустили волюнтаризм. Мне, например, обидно, что главный диктатор не Путин. Вернее его уже Байден называл главным диктатором. Что же съехали на второе место. На серебро не согласен. stop
    2. KukuRuzvelt Звание
      KukuRuzvelt
      +1
      Сегодня, 14:57
      Так стоп! Теряем позиции господа! Надо поднапрячься, какой нить закон о нераспространении пропаганды, пропагандируемой на западе толерастии издать срочно!!! Или там негров неграми назвать...но что-то надо сделать срочно!
      1. mikh-korsakov Звание
        mikh-korsakov
        0
        Сегодня, 15:11
        С неграми непонятно. Допустим в США - негр - афроамериканец. А в Африке, кем будет негр? афроафриканец, что ли? Нелогично. Негр, он везде негр, но в СССР негров любили и не стеснялись, вспомним "Негритянский джаз оркестр". Может статую Байдена повесить на Красной площади.
  2. Прощай оружие. Звание
    Прощай оружие.
    +1
    Сегодня, 14:17
    Китай ещё ничего не начал диктовать. В.В.Путин."Мы всерьез еще ничего не начинали"
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      0
      Сегодня, 14:24
      "Мы всерьез еще ничего не начинали" Шахматист много чего наговорил что хотелось бы переспросить уже в новой реальности.
  3. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 14:22
    Да явно завидуют таким возможностям контроля населения.
  4. Irokez Звание
    Irokez
    +1
    Сегодня, 14:32
    "главным диктатором планеты, следящим за всеми в Китае и за его пределами"

    Эх-х жаль, мы уже не первые в списке. Даже Ын который Ким наверно нас обогнал.
  5. НЕзлобный
    НЕзлобный
    -2
    Сегодня, 14:33
    Ржунимагу!
    Обратите внимание, как журналюги любят и уважают друг-друга, не взирая ни на что! Дадада!
    "Американская газета...." с невнятным автором, публикация которой вместе с автором не достойны даже малейшего внимания, включая использование в ватер-клазете, тут же и моментально распиарилась СМИ РФ. Бесплатно. Или за денги. Не знаю. Но факт! Один "жюр" помог в тиражности другому "жюру", который обязательно ответит встречным по дрючбе и из уважухи.
    А читатели? Пипл...
    Пилювать на них! Главное - паблисити, без которой нет просперити.
    Если бы эту прокламацию здесь не отпиарили в СМИ РФ, что бы произошло? Аааааа..... ничего не произошло бы.
    А так - рекламщики подзаработали, жюры выставили себя, типа, "думающими". Хотя по факту оба - просто пиарасы.
  6. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    +1
    Сегодня, 14:36
    Американская газета The New York Times,
    ...та делов то...лишить всех сотрудников газетёнки к аккредитации работы в поднебесной в качестве коллективной ответственности, да и всё...пущяй публицируют только со слов Синь Хуа
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:36
    Американская пресса назвала председателя КНР «главным диктатором планеты»
    . Утверждать, что пишушая братия говорит только то, что ей указали... не везде и не всегда, заносит всех, это бывает.
    Хотя центровые СМИ пишут все врусле и тенденциях, которые устанавливает правящая элитка, это понятно.
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 14:38
    Я уже сегодня писал как только США и ЕС вылезет из задницы в которую они сами себя посадили ,12 % США и 10 %ЕС мирового производства чипов,США сами разбомбят производство чипов на Тайване ,конкурент " на мороз".КНР только подумало ввести пошлины на американские автомобили 25% ,а отреагировали акции автомобильных гигантов ЕС и не повышением.Звание диктатор в современном мире надо заслужить.Сенатор Рэнд Пол( вроде 404 отсанкционирован) о президентах: Между Байденом и Трампом в отношении Китая не так уж много разницы ,тем более Байден " вскочил в поезд Трампа" в отношении тарифов и оба одержимы руганью и санкциями против Китая.
  9. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +3
    Сегодня, 14:47
    Главный террорист планеты жалуется на "диктатуру" другого государства belay
  10. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 15:17
    Американская пресса назвала председателя КНР «главным диктатором планеты»

    Каким им нравится ярлыки развешивать, ну просто есть не могут. lol
    Почему бы себя тогда не называют главными убийцами планеты?
    В отличии от Си это было бы правдой.
  11. Николай Басалай Звание
    Николай Басалай
    0
    Сегодня, 15:52
    Кто не ведется на американские пряники, сразу диктатор.