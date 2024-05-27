Американская пресса назвала председателя КНР «главным диктатором планеты»

Американская газета The New York Times, фактически являющаяся рупором Демократической партии США, опубликовала статью, автор которой прямо называет председателя КНР Си Цзиньпиня "главным диктатором планеты, следящим за всеми в Китае и за его пределами".В опубликованной в американском издании статье утверждается, что председатель КНР осуществляет тотальный контроль над всеми аспектами политической и общественной жизни в стране, при этом форма управления в КНР становится более агрессивной и предполагает поиски реальных или предполагаемых угроз. Сотрудники китайских спецслужб, по версии NYT, патрулируют многоквартирные дома, прислушиваясь к разговорам их жителей и вербуют для слежки за гражданами пенсионеров, играющих в шахматы на открытом воздухе. Кроме того, как утверждает автор статьи, в Китае развит институт назначаемых руководством компаний "консультантов по безопасности", которые регулярно отчитываются перед полицией о настроениях среди сотрудников.В статье также говорится, что коммунистическая партия Китая использует один из самых мощных в мире аппаратов для наблюдения за активистами и другими лицами, которые могут выражать недовольство. Во время недавней пандемии слежка за населением достигла беспрецедентных масштабов: чтобы избежать распространения вируса, китайские власти наблюдали практически за каждым гражданином.При этом стоит отметить, что ранее американская пресса крайне редко прибегала к подобной риторике в адрес китайского руководства. Однако, на фоне обострения отношений между США и КНР, вызванного вероятным началом военной операции НОАК на Тайване, все чаще в американских СМИ публикуются зачастую необоснованные обвинения в "диктатуре" Пекина. При этом наличие явной диктатуры, например, на Украине американская пресса до сих пор старается не замечать.

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