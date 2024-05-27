Западные союзники киевских властей продолжают повышать ставки в российско-украинском конфликте, в котором, по их заверению, они якобы не принимают прямого участия.Так, вслед за недавними громкими заявлениями президента Франции Макрона о вероятности ввода военных из стран Североатлантического альянса на Украину, польские власти выступили с инициативой прикрыть небо над западными областями страны комплексами ПВО/ПРО с территории стран НАТО. Об этом пишет немецкое издание Bild.Стоит отметить, что в поддержку предложенных Варшавой мер уже выступили Канада, Великобритания, Франция, Литва и Эстония. Что характерно, ни одна из этих стран (кроме самой Польши) не граничит с Украиной. Таким образом, комплексы ЗРК, видимо, предполагается размещать именно в Польше.В то же время, как пишет издание, США и Германия выступили против польской инициативы.Также в материале говорится, что Великобритания, Канада и Эстония и вовсе обсуждают возможность отправки натовских систем ПВО/ПРО поближе к фронту. Кроме того, рассматривается возможность обучения солдат ВСУ западными инструкторами непосредственно на территории Украины.Напомним, что глава киевского режима уже давно призывает страны Североатлантического альянса закрыть небо над Украиной так, как это делали США и Великобритания во время воздушных атак йеменских хуситов и Ирана на Израиль. Однако руководство НАТО пока отвергает такую инициативу, так как опасается прямого столкновения с ВС РФ.

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