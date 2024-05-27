Пресса ФРГ: Некоторые страны НАТО призывают закрыть небо над Западной Украиной

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Пресса ФРГ: Некоторые страны НАТО призывают закрыть небо над Западной Украиной

Западные союзники киевских властей продолжают повышать ставки в российско-украинском конфликте, в котором, по их заверению, они якобы не принимают прямого участия.

Так, вслед за недавними громкими заявлениями президента Франции Макрона о вероятности ввода военных из стран Североатлантического альянса на Украину, польские власти выступили с инициативой прикрыть небо над западными областями страны комплексами ПВО/ПРО с территории стран НАТО. Об этом пишет немецкое издание Bild.



Стоит отметить, что в поддержку предложенных Варшавой мер уже выступили Канада, Великобритания, Франция, Литва и Эстония. Что характерно, ни одна из этих стран (кроме самой Польши) не граничит с Украиной. Таким образом, комплексы ЗРК, видимо, предполагается размещать именно в Польше.

В то же время, как пишет издание, США и Германия выступили против польской инициативы.

Также в материале говорится, что Великобритания, Канада и Эстония и вовсе обсуждают возможность отправки натовских систем ПВО/ПРО поближе к фронту. Кроме того, рассматривается возможность обучения солдат ВСУ западными инструкторами непосредственно на территории Украины.

Напомним, что глава киевского режима уже давно призывает страны Североатлантического альянса закрыть небо над Украиной так, как это делали США и Великобритания во время воздушных атак йеменских хуситов и Ирана на Израиль. Однако руководство НАТО пока отвергает такую инициативу, так как опасается прямого столкновения с ВС РФ.
13 комментариев
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  1. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +1
    Сегодня, 14:37
    Интересно, а граждане Польше согласны с тем, что территория их проживания, становится потенциальной целью ударов, в случае вовлечения в конфликт. Россия не хочет бить, но уже на низком старте ждёт. what
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 14:40
      США и Германия выступили против польской инициативы.
      Гиена Европы оскалила пасть !
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 15:01
        закрыть небо над Западной Украиной

        А почему именно над Западной...??? Это пока наши лётчики там не летают или пока Польша её в свой состав не включила...??? recourse
    2. ian Звание
      ian
      0
      Сегодня, 15:34
      Цитата: МятныйПряник
      Интересно, а граждане Польше согласны с тем, что территория их проживания, становится потенциальной целью ударов, в случае вовлечения в конфликт. Россия не хочет бить, но уже на низком старте ждёт. what

      А кто их спрашивает? А если кто будет против- значит агент Путина!
    3. Непостижимый Звание
      Непостижимый
      0
      Сегодня, 15:45
      Интересно, а граждане Польше согласны с тем, что территория их проживания, становится потенциальной целью ударов, в

      ПряникиВареники, а кто у граждан спрашивает их согласие на войну? Несколько лет назад, тут было мнение, что на Украине армию РФ будут встречать цветами, а обернулось напротив. Так же и поляки, власть скажет Война и они попрут против нас.
      Только вы, диванные *** продолжите жить в своем мире...
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:41
    Самые очумелых активность проявляют...
    Поляки в своих безмерных хотелках, сами ничего сделать не могут, вот и подбирают всех остальных на такие авантюры.
  3. Alexej Звание
    Alexej
    +3
    Сегодня, 14:42
    Это все делается для того, чтобы прикрывать самолеты F-16, которые скорее всего будут взлетать с территории Польши, а отстреливаться с территории Украины. И становиться интересно, ответят ли за базар наши говорящие головы, неоднократно заявлявшие, что самолеты, отработавшие по российской армии, являются законной целью, откуда бы они не взлетели, и куда бы после не приземлились.
    1. bandabas Звание
      bandabas
      0
      Сегодня, 15:01
      Ответят очередным базаром. В первую очередь усатый промямлит- "Ничего не вижу, ничего не знаю, ничего никому не скажу..."
  4. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 14:49
    Хером своим они его закроют? Они карту Западной Украины видели? Хотя бы в курсе дальность действия своих комплексов ПВО?
  5. Victor19 Звание
    Victor19
    0
    Сегодня, 15:00
    У патриота дальность около 100км. Т.е. эти комплексы будут прикрывать узкую приграничную полосу в сто км, ну может больше. Другое дело, если они зайдут на территорию Украины. Там другой расклад.
  6. Vlad Gor Звание
    Vlad Gor
    0
    Сегодня, 15:21
    Самолёт с лётчиком, это территория государства, если ракета будет запущена с территории Польши и будет сбит самолёт, то это будет считаться нападением на государство, необъявленная война. Сбивать можно ракеты и дроны.
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 15:27
    Столтенберг сказал как отрезал,НАТО не будет делать над Украиной бесплатную зону.
  8. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 15:56
    Надо как то под благородным предлогом, влезть в войну ?