«Скрипач не нужен»: Черниговский театр прекратил работу из-за мобилизации почти всех мужчин-актёров, водителя, звукооператоров и скрипача

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«Скрипач не нужен»: Черниговский театр прекратил работу из-за мобилизации почти всех мужчин-актёров, водителя, звукооператоров и скрипача

Художественный руководитель драматического театра города Чернигов заявил о том, что драмтеатр закрывается. По словам Андрея Бакирова, причиной является то, что в связи с мобилизацией теперь некому на сцене играть, а также некому готовить и обслуживать театральные постановки.

Бакиров:



В ТЦК вызвали 34 сотрудника театра. Среди них 56-летний заслуженный артист Украины, 59-летний водитель.

Также под мобилизацию попали ещё 6 актёров, два звукооператора, монтировщик и скрипач.

«Скрипач не нужен» - тот случай, когда фраза из известного советского фильма вследствие действий киевского режима получает «новое звучание».

Стало известно о том, что 26 человек из 34 уже мобилизованы и отправлены в «учебные центры». Ещё 8 человек проходят «медицинское дообследование».

Худрук:

На какое время закрыт наш театр, я не знаю. Мы практически ничего не можем делать. Все в шоковом состоянии. Забрали почти всех мужчин. Из актёров остались лишь пенсионеры и один 24-летний парень, они не проходят по возрасту.

Напомним, что ранее в Николаеве заявили об остановке работы парка общественного транспорта, так как сотрудники ТЦК сняли нескольких водителей автобусов прямо во время работы на маршрутах.
24 комментария
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  1. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +4
    Сегодня, 14:48
    Не цирк, значит не нужне. Театр вреден для неокрепших голов патриотов, им бы что попроще.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 15:08
      «Скрипач не нужен»

      Он и не будет там нужен пока такие пианисты и гитаристы как Зеля на Украине солируют...
      1. Чёрный Звание
        Чёрный
        +1
        Сегодня, 15:10
        Если не успеют сдаться, то у Бандеры появится своя опера bully
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +1
          Сегодня, 15:25
          У многих нервы и не выдерживают уже.

          "В условиях затянувшегося блэкаута невольно полезут в голову", как высказался один харьковчанин, "разные конспирологические теории".
          По его мнению, Харьков приговорили западные глобалисты, которые повели на уничтожение города некий ритуал.

          "Это не вызывает сомнений, а иначе как объяснить тот факт, что Харьков демонстративно подставляют под удар огнем бесконечными провокациями в Белгородской области. Теперь мы растаскиваем трупы", - написал он в аккаунте."Все идет по плану глобалистов, и если не дай бог, Харьков примет на себя окончательный удар огнем, ясно кто станет самым большим выгодоприобретателем от этой трагедии, которая традиционно осуществляется чужими руками", - отметил второй пользователь из Харькова, намекая на ядерную провокацию со стороны Запада.
          По его мнению, если перевести на язык математики название города "Харьков", окажется, что в числовом варианте оно равно слову "Христос". Именно поэтому Харьков якобы может ожидать такое же "жертвенное распятие".

          Из-за эскалации и усиления обстрелов, конспирологическая тема нависла над жителями города как дамоклов меч. В городе стали распространятся листовки, где, по словам одной из жительниц города, Инны С., описан вариант ядерной провокации и последующего вытеснения славян на север.

          "Их бросают в почтовые ящики, я недавно нашла такую листовку в своем… Оформлено, как некое послание, от кого – неизвестно. Но ясно, что город к чему-то готовят. Там изложен план, по которому не только Харьков и многие города Украины, но и города юга России, а также Москва и Петербург подлежат уничтожению. Якобы на освобожденных землях будет построено новое государство, а славянам выделят территории на Урале со столицей в Екатеринбурге, где была казнена царская семья. А во главе этого государства будет поставлен родственник Ротшильдов и английской королевской семьи". При этом харьковчанка заметила, что не обратила бы внимания на это "послание", мало ли чего бросают в почтовый ящик, "если бы не тяжелая ситуация в городе, который послужил разменной монетой в чьих-то политических играх".
  2. Buyan Звание
    Buyan
    +1
    Сегодня, 14:48
    Будет в дуду дудеть на передовой, чтобы скакалось веселее
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +5
    Сегодня, 14:48
    Вопрос ... а клоуны из 95 квартала, тоже на могилизацию отправятся или это другое?
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +3
      Сегодня, 15:17
      это другое , это личное шапито Джо ,не надо путать hi
  4. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 14:53
    Ну и это ненадолго, этому молодому тоже не долго осталось, а людишек они набирают.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +2
      Сегодня, 15:06
      Цитата: Ропот 55
      Ну и это ненадолго, этому молодому тоже не долго осталось, а людишек они набирают.

      Да, работают они в этом направлении серьезно. При таком раскладе резервы у ВСУ будут. Другое дело их боеготовность.
  5. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    +1
    Сегодня, 14:54
    Из актёров остались лишь пенсионеры и один 24-летний парень, они не проходят по возрасту.
    Пока не проходят по возрасту.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 14:59
      Trapp1st hi, ещё год есть, чтоб по тапкам дать, а там кто знает мож и сам пойдет.
      1. Ясная Звание
        Ясная
        +2
        Сегодня, 15:09
        Цитата: Ропот 55
        Trapp1st hi, ещё год есть, чтоб по тапкам дать, а там кто знает мож и сам пойдет.

        Обслуга театров в основном люди небогатые и сквозонуть ему от ВСУ будет проблематично.
      2. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        0
        Сегодня, 15:54
        За год может и Украины не станет laughing
        Но по тапкам беспроигрышный вариант
  6. Victor19 Звание
    Victor19
    +1
    Сегодня, 14:56
    А нафига им культура? Они живут по заветам нацистов:"....когда я слышу слово культура, я хвастаюсь за пистолет "
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 15:02
    Ради чего нужна была эта революция гидности.Если бы просто бы скакали ,кто не скаче тот маскаль,так нет захотелось в Европу за труселями,убивая Донбасс,сжигая Одессу.Как оказалось европейские стринги надо оплачивать жизнями.Европе вы нужны как фарш.Страшно смотреть на украинские кладбища.
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +2
      Сегодня, 15:20
      ради американских и британских интересов , ну и конечно же транснациональных компаний , жертвой , начиная с 1991 года, назначили Украину для этого обильно сеяли зерно нацизма в благодатную почву.
  8. владимир 290 Звание
    владимир 290
    +1
    Сегодня, 15:04
    я сразу вспомнил про самодеятельность в фильме "Карнавал", как то же там справлялись wink
  9. Юлиан_Б Звание
    Юлиан_Б
    +1
    Сегодня, 15:06
    Тут ещё и старинная военная русская песня "Соловей-пташечка" вспоминается:

    "Раньше нежным баритоном
    В оперетке шпарил я,
    А теперь солдатским тоном
    Распеваю соловья"
  10. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    0
    Сегодня, 15:19
    Вот бы ещё написали, а что там в этом театре ставили? laughing За репертуаром-то наверняка местные бандеровцы от культуры следили...
  11. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    Сегодня, 15:22
    Из актёров остались лишь пенсионеры и один 24-летний парень, они не проходят по возрасту
    Не проходят, ПОКА не проходят... laughing
  12. Павленко Валерий Звание
    Павленко Валерий
    0
    Сегодня, 15:31
    Почему, все эти люди не упираются. Земля не легитимный, значит, его закон не действителен, о мобилизации. Народ Украины, создавайте своих партизан и могилизуйте так мусоров, так будет шанс, только один выжить или плен, но в плен это? Так как загран отряды вас и убьют.
  13. berlaga2005 Звание
    berlaga2005
    0
    Сегодня, 15:34
    Отзыв на страничке театра в ГулМапс от января 2024. Не нужен им этот театр.

    Посмотрела комедию "Ночь перед Рождеством" в исполнении Черниговского областного академического украинского музыкально-драматического театра им.Т.Г.Шевченко и была возмущена до глубины души.
    Екатерина уничтожила Сечь, а запорожцы становятся перед ней на колени. Позор! Стыдно за режиссера и актеров.
    Театр – это культурный фронт. И чему учит ваша комедия? Становитесь на колени перед агрессором, когда тебя уничтожают!
    Предлагаю:
    Срочно снять этот эпизод. Возможно, вообще эту комедию из репертуара удалить.
    Объявить выговор режиссеру и актерам.
    Уполномоченным лицам тщательно проверять репертуар театра.
    Надеюсь, тогда театр будет воспитывать патриотов Украины.
  14. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 15:53
    Украинцы вечерами ездят Венскую оперу послушать ,зачем им дома театр
  15. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 15:55
    Теперь там снаряды будут лежать а играть всё равно некому всех на забой пустят.