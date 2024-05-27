В ТЦК вызвали 34 сотрудника театра. Среди них 56-летний заслуженный артист Украины, 59-летний водитель.

На какое время закрыт наш театр, я не знаю. Мы практически ничего не можем делать. Все в шоковом состоянии. Забрали почти всех мужчин. Из актёров остались лишь пенсионеры и один 24-летний парень, они не проходят по возрасту.

Художественный руководитель драматического театра города Чернигов заявил о том, что драмтеатр закрывается. По словам Андрея Бакирова, причиной является то, что в связи с мобилизацией теперь некому на сцене играть, а также некому готовить и обслуживать театральные постановки.Бакиров:Также под мобилизацию попали ещё 6 актёров, два звукооператора, монтировщик и скрипач.«Скрипач не нужен» - тот случай, когда фраза из известного советского фильма вследствие действий киевского режима получает «новое звучание».Стало известно о том, что 26 человек из 34 уже мобилизованы и отправлены в «учебные центры». Ещё 8 человек проходят «медицинское дообследование».Худрук:Напомним, что ранее в Николаеве заявили об остановке работы парка общественного транспорта, так как сотрудники ТЦК сняли нескольких водителей автобусов прямо во время работы на маршрутах.