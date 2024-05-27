«Скрипач не нужен»: Черниговский театр прекратил работу из-за мобилизации почти всех мужчин-актёров, водителя, звукооператоров и скрипача
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Художественный руководитель драматического театра города Чернигов заявил о том, что драмтеатр закрывается. По словам Андрея Бакирова, причиной является то, что в связи с мобилизацией теперь некому на сцене играть, а также некому готовить и обслуживать театральные постановки.
Бакиров:
В ТЦК вызвали 34 сотрудника театра. Среди них 56-летний заслуженный артист Украины, 59-летний водитель.
Также под мобилизацию попали ещё 6 актёров, два звукооператора, монтировщик и скрипач.
«Скрипач не нужен» - тот случай, когда фраза из известного советского фильма вследствие действий киевского режима получает «новое звучание».
Стало известно о том, что 26 человек из 34 уже мобилизованы и отправлены в «учебные центры». Ещё 8 человек проходят «медицинское дообследование».
Худрук:
На какое время закрыт наш театр, я не знаю. Мы практически ничего не можем делать. Все в шоковом состоянии. Забрали почти всех мужчин. Из актёров остались лишь пенсионеры и один 24-летний парень, они не проходят по возрасту.
Напомним, что ранее в Николаеве заявили об остановке работы парка общественного транспорта, так как сотрудники ТЦК сняли нескольких водителей автобусов прямо во время работы на маршрутах.
Pedro J Pacheco/Википедия
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